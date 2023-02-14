Depremlerde Duyulan Ses ve Tuhaf Işıklar Nedir?

Deprem anında ortaya farklı ses ve ışıklar çıkıyor. Bu ses ve ışıkların sebebi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ülkemizde geçen hafta yaşanan büyük depremin ardından özellikle bu ses ve tuhaf ışıkların neden meydana geldiği, ne anlama geldiği çok araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için depremlerde duyulan ses ve tuhaf ışıklar hakkında detaylı bir rehber hazırladık.

Depremde Duyulan Işıklar Nedir?

Deprem esnasında görülen ışıkların sebebi bilimsel olarak uzmanlar tarafından açıklandı. Uzmanlara göre depremlerde ortaya çıkan ışığın nedeni; sismik enerjinin ısıya dönüşmesidir. Sismik enerji; yer kabuğunda meydana gelen ani enerji boşaltımı esnasında ortaya çıkan dalgalanmalar olarak tanımlanıyor.

Yer kabuğu altında depremle birlikte çok büyük boyutta enerji açığa çıkar. Açığa çıkan enerji, kısmı faydalanmayla beraber kayaçları deformasyona uğratır. Diğer kısımsa bulunulan alanın özellikleri doğrultusunda yerin içinde elastik dalgalar şeklinde yayılır.

Sismik dalgalar; depremi ortaya çıkaran faylanma ve kırılma sebepleriyle bağlantılı olarak kaynaktan farklı yönlere yayılır. Sismik dalgalar, her yöne farklı şekilde yayılır. Deprem gerçekleşirken; yüzey ve cisim şeklinde iki dalga türü ortaya çıkar. Cisim dalgaları her yöne yayılır. Yüzey dalgalarıysa yerkürenin yüzey kısmına paralel yayılır.

Deprem Esnasında Neden Gökyüzünde Işıklar Ortaya Çıkıyor?

Deprem esnasında gökyüzünde ortaya çıkan ışıklarla ilgili birçok görüş bulunuyor. Bazı uzmanlar; tüm biriken enerjinin sismik dalgalara dönüşerek gökyüzünde yayılması sonucunda ışıkların meydana geldiğini ifade ediyor.

Deprem esnasında ortaya çıkan ışıklarla ilgili bir diğer görüşse şu şekildedir: Riyolit, dolomit vb. kaya türlerinin iyonlaşmanın etkisiyle kayalardaki çatlakların yukarıya doğru harekete geçmesinden kaynaklanıyor. İyonlar, atmosfere vardıklarında hava cepleri iyonize edilir. Bunun sonucunda ışık yayan plazma oluşur. Bu da deprem esnasında gökyüzünde ışıkların belirmesine sebep olur.

Deprem Esnasında Neden Ses Duyulur?

Deprem esnasında ortama uğultulu, tuhaf sesler yayılabilir. İnsanı korkutan ve ürperten bu tür seslerin bilimsel olarak bir açıklaması vardır. Şiddetli şekilde gerçekleşen sarsıntının ardından yerin altındaki kayalar fay hattı boyunca kaymaya başlar ya da kırılır. Dolayısıyla bu durumda uğultu gibi ürpertici seslere sebep olur.

Sarsıntıdan önce deprem dalgaları yüzeyde ses olarak belirmeye başlar. İnsan kulağı kolay kolay deprem dalgalarını hissedemez. Fakat hayvanlar deprem dalgalarının sebep olduğu sesleri daha net hisseder. Ayrıca deprem esnasında sarsıntının etkisiyle levhalar hareket eder. Bu hareket sonucunda da ortaya sesler çıkar.

Sizlere depremlerde duyulan ses ve tuhaf ışıklara dair bilgiler vermeye çalıştık. Ek olarak Hayvanlar Depremi Önceden Hissedebilir mi? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.