Sıklıkla karşımıza çıkan ve her depremden sonra sosyal medyada paylaşılan olaylardan biri de hayvanların depremi önceden hissetmesidir. Günümüzde sosyal medya üzerinden birçok yalan veya teyitsiz bilgi paylaşılmakta bu bilgiler arasında hayvanların depremi önceden hissettiği de bulunmaktadır. Hayvanların, depremleri önceden hissetikleri genellikle hayvanların deprem öncesinde sergiledikleri davranışlardan ötürü kaynaklanır. Peki gerçekten hayvanlar depremi hissedebiliyor mu? Gelin yakından bakalım.

Hayvanlar Depremi Önceden Hissedebilir mi?

Hayvanların depremi önceden hissetmesi mümkün değildir. Ancak her deprem sonrası sosyal medyada hayvanların deprem öncesi kameralara yansıyan tuhaf davranışları söz konusu olur. Bu davranışlar kameralara yansıdıktan bir süre sonra sosyal medyada paylaşılır ve köpeklerin veya kedilerin aslında depremi önceden hissettiği tahmin edilmektedi. Fakat bu bilgi bilim insanları tarafından doğrulanmamıştır.

Eğer gerçekten hayvanlar depremi önceden hissediyor olabilseydi bu durum Çoktan beridir deprem öncesi tahminlerde bulunurken kullanılırdı. Şu anki teknoloji Maalesef şu gün Şu saatte deprem olacağını söyleyemiyor. Ancak bilim insanları fay hattı geçen yerlerin üzerinden deprem olacağını ve elbet bir gün olacağını tahmin edebiliyor.

Örneğin, Marmara depremi %100 olacaktır. Ancak şu tarihte şu saatte olacağı hiçbir şekilde kanıtlanamamıştır. Eğer gerçekten böyle bir şey olsaydı zamanına ve durumuna göre önlem çoktan alınmış olurdu.

Evrim Ağacı kaynağına göre günümüzde depreme en erken 7 veya 8 saniye öncesinden tespit edebiliyoruz. Elbette Saniyeler insan hayatı için önemli rol oynamış olsa da bunun öncesine geçmek maalesef mümkün değildir. Hayvanların depremleri önceden hissettiğine dair birçok buluntu hipotez meydana gelmiş olsa da bilim camiası bunu kabul etmemektedir.

İnsanlar Depremin Sesini Duyabilir mi?

İnsanlar 20 ve 20.000 hertz arası sesleri duyabilmektedir. Fakat deprem 20 hertz'in altında bir ses gerçekleştirdiğinden dolayı depremi sesini duymak mümkün değildir. Deprem esnasında duyulan seslerin birçoğu binalarda oluşan hasarlardan meydana gelmektedir.

Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? Sizler için kısa ve öz bir şekilde açıklamış olduk. Peki Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Frank Hoogerbeets kimdir? Deprem kahinini merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.