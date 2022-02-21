Karekod Nedir, Ne İşe Yarar?

Karekod nedir, ne işe yarar? Karekod oluşturma nasıl yapılır? Barkod ve karekod arasındaki fark nedir? Bu sorular, verilerin kare ya da dikdörtgen şeklinde simgelere gizlenmesini içeren karekod hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından en çok sorulan soruların başında geliyor.

Bu makalede karekodun tam olarak ne işe yaradığı ve nasıl oluşturulacağı da dahil olmak üzere cevabı merak edilen tüm sorulara yanıt bulacaksınız.

Karekod Nedir?

Açılımı quick response olan QR kodu olarak da bilinen karekod, emek ve zaman sarfiyatını en aza indirmek maksadıyla verilerin kare veya dikdörtgen şeklindeki bir simgeye gizlenmesi olarak tanımlanabilir. Bir okuyucu yardımıyla yorumlanıp içerdiği verilerin elektronik ortama aktarılmasıyla emekten ve zamandan tasarruf edilir.

Karekod Nerelerde Kullanılır?

Karekodun en yaygın olarak kullanıldığı alan basılı kartvizitlerdir. Kartvizitinizde yer alan telefon, e-mail ve benzeri ulaşım bilgilerinizi QR kod şeklinde köşelere bindirerek hep özgün bir şey ortaya çıkabilir hem de kartivizitinizi hediye ettiğiniz kişinin tek dokunuşla sizi aramasına veya e-mail göndermesine imkan tanıyabilirsiniz.

Eğitimden, medyaya, sağlıktan ticarete pek çok sektörde karekod vazgeçilmezdir. Örneğin basılı bir gazete yayımladığı haberin altına haber videosunun URL'sini QR kodu şeklinde vererek okuyucusunun saniyeler içinde videoya ulaşabilmesini sağlayabilmektedir.

Normal şartlar altında mobil cihazla internete giren bir kullanıcının tam içerik URL'sine daktilo edip erişmesi yaklaşık olarak 30-35 saniye ve belki de daha fazla sürecektir. Fakat karekod teknolojisiyle bu süre birkaç saniyeye kadar düşebilmektedir.

Milyonlarca kişinin geleceğini belirleyen üniversite sınavlarını yapmakla yükümlü olan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin, sınavları açıklama süresi 30 günü bulabiliyordu.

Gelen tepkiler üzerine kurum, en fazla emek sarf ettiği cevap kağıdı ve kitapçık eşleştirme işlemini karekod uygulamasıyla pratikleştirmiş ve 2 milyona yakın kişinin ter döktüğü üniversite sınavlarının sonuçlarını bu teknolojinin verdiği kolaylık sayesinde bir hafta gibi kısa bir sürede açıklayabilmişti.

Barkod ve Karekod Arasındaki Fark Nedir?

Yatay dikdörtgen şeklinde uzun kısa çizgilerden oluşan barkod (barcode) sadece sayısal verilerin okunmasına imkan veriyordu. Karekod (QR) ise sayısal karakterlerin yanında harf ve simgelerin saklanmasına olanak tanıyarak çığır açtı.

Karekod Oluşturma Nasıl Yapılır?

Herhangi bir masrafa girmeden karekod oluşturabilir ve karekodları çözümleyebilirsiniz. Bu konuda gerek mobilde gerek ise masaüstü platformlarında oldukça zengin alternatifler mevcut. Yüklenebilir programların yanında online olarak oluşturma/okuma işlemleri yapan ücretsiz web servislerinin de olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Karekod okutma konusunda akıllı telefonlar için 'biçilmiş kaftan' diyebiliriz. Nitekim fiziksel özelliği her ne olursa olsun App Store (iOS için) veya Google Play Store'dan (Android için) yükleyebileceğiniz bir "QR Reader" ile karekodları okutabilirsiniz. Karekod uygulamaları karekodları yorumlayabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç duymaz.