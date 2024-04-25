Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance II ile tekrar Orta Çağ’a dönüş yapın. Kingdom Come: Deliverance II için kılıçlarınızı bileyin, kalkanlarınızı güçlendirin.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Warhorse Studios tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Kingdom Come: Deliverance II’nin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2024 yılı içerisinde çıkış yapması bekleniyor. İlk oyunu son derece gerçekçi bir Orta Çağ tecrübesi sunuyordu. İkinci oyun da ilk oyunun izinden giderek bizlere yine çok gerçekçi bir rol yapma deneyimi sunacak gibi gözüküyor.

İlk oyunun yaptığı iyi şeyleri daha iyi yapmayı amaçlıyan bu oyunda yine birinci oyundaki karakterimiz Skalitzli Henry'yi yönetiyoruz. bir aşk ve intikam hikayesinin anlatıldığı bu oyunda bizleri yine bir dizi farklı macera bekliyor. Dövüş, ulaşım ve daha pek çok bakımdan aşırı gerçekçi bir oyun olan Kingdom Come: Deliverance II için adeta bir Orta Çağ simülatörü desek yanılmayız herhalde. Bakalım geliştirici ekip ilk oyun ile koydukları çıtanın üstüne çıkabilecek mi?

Kingdom Come: Deliverance II İndir

Henüz Kingdom Come: Deliverance II indirilmeye açık değil. Oyunun Steam sayfasına giderek Kingdom Come: Deliverance II’yi istek listesine ekleyerek oyuna olan ilginizi gösterebilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance II Sistem Gereksinimleri

Henüz Kingdom Come: Deliverance II için sistem gereksinimleri açıklanmadı. Bunun gibi tüm gelişmelerden haberdar olmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.