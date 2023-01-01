Gamer Klavye Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde gamer ürünleri artık pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Gamerlar için özel olarak üretilen bu klavyeler eğer doğru kullanılırsa oyun performansınızı ciddi bir şekilde artırabilecek araçlardır.

Oyuncular için yazı yazmanın ötesinde bir araç olan klavyeler oldukça çeşitli özelliklere sahip olabilirler. Eğer bir gamer klavye satın alırken ürünün hangi özelliklerine bakacağınızı bilmiyorsanız bu yazımız çok işinize yarayabilir. Aşağıda sizler için gamer klavyede dikkat edilmesi gereken tüm özellikleri sıraladık ve başlıklar halinde inceledik.

Gamer Klavye Satın Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Dayanıklılık

Atanabilir tuşlar

Yazılım desteği

RGB ışıklandırma

Multimedya tuşları

Ergonomi ve rahatlık

Mekanik ya da sessiz klavye

Dayanıklılık

Klavyeler yapısı gereği bozulmaya çok müsait bir cihazdır. Özellikle de klavyenizin yanında bir şeyler yiyip içiyorsanız klavyenizin ömrü ciddi bir risk altındadır diyebiliriz. Bu noktada eğer dayanıklı bir ürün satın almak istiyorsanız bilindik ve yıllardır piyasada olan markaları tercih edebilirsiniz. “Gamer” ürünü adı altında pazarlanan pek çok klavye dayanıklılıktan uzak ürünler. Sağlam hissettiren, tuşları tok bir his veren kaliteli ürünleri tercih etmek dayanıklı bir cihaz almak için ilk kriterdir diyebiliriz.

Atanabilir Tuşlar

Bir gamer klavyenin şüphesiz en önemli özelliği atanabilir tuşlara sahip olmasıdır. Macro kullanmak isteyen oyuncular mouselarında ve klavyelerinde atanabilir harici tuşlara sahip olmak ister. Piyasadaki pek çok cihazda bulunmayan bu özellik bir klavyenin “gamer” diye adlandırılması için en önemli kriterlerden biridir.

Atanabilir tuşlar oyun performansınızı direkt olarak etkileyebilecek güçte bir özelliktir. Çeşitli tuş kombinasyonlarını tek bir tuşa atamak istiyorsanız ya da bir tuşa basarak upuzun bir metin yazmak istiyorsanız ihtiyacınız olan şey atanabilir tuşlardır.

Yazılım Desteği

Atanabilir tuşları kullanmak, ışıklandırma ayarları yapmak ve daha pek çok şey için yazılım desteği gereklidir. En popüler markaların ürününleri, harici bir yazılım ile muhakkak desteklenir. Eğer aldığınız gamer klavyenin harici bir yazılımı yoksa asla gerçek bir gamer klavyenin sahip olduğu özelliklere erişemeyeceksiniz demektir. Bu yazılımın kolay kullanılabiliyor olması, optimize olması ve arka planda sessiz sedasız, verimli bir şekilde çalışabiliyor olması gereklidir. Logitech’in G Hub’ı, Razer’ın Synapse’ı bu yazılımlara örnektir.

RGB Işıklandırma

Artık günümüzde RGB ışıklandırması olmayan tek bir bilgisayar bileşeni kalmadı. RGB’nin en çok göze hitap eden ve kozmetik kaygıların önüne geçip işlevsel olarak kullanılabildiği tek cihaz klavyedir herhalde. Klavyeler yapısı gereği geniş yüzeylere sahip ürünler oldukları için ışıklandırmaya en uygun cihazlardır.

RGB ışıklandırmalar klavyeler için oldukça işlevseldirler. Özellikle de gece oyun oynuyorsanız, ders çalışıyorsanız ya da evden çalışmak durumundaysanız ışıklandırılmış bir klavyeden başka bir cihaz kullanmanız düşünülemez bile. Tüm ışıklar kapalı bile olsa tüm klavye tuşlarını rahatlıkla görebiliyor olmanız önemli.

Bazı klavyelerin ışıklandırması çok güçlü olabiliyor. Özellikle de çok karanlık bir odada oyun oynuyorsanız gözünüzü bile alabilir. Gamer klavye satın alırken bu ışığın şiddetinin ayarlanabilir olup olmadığını da muhakkak kontrol edin. Yoksa bu ışıkların faydadan çok zararını görebilirsiniz.

Multimedya Tuşları

Atanabilir tuşların haricinde bir kalvyede multimedya tuşlarının da bulunuyor olması her zaman için avantajdır. Atanabilir tuşları da multimedya amacıyla kullanabilirsiniz ancak oyunda kullanmak için dizayn edilmiş bu tuşları amaçları dışında kullanacak olursanız atanabilir tuşların pek bir anlamı kalmıyor. Örneğin bir MMORPG oyunu oynarken bir yandan da müzik dinliyorsanız hem atanabilir tuşlara hem de multimedya tuşlarına ihtiyacınız var demektir.

Ergonomi ve Rahatlık

Bilgisayar başında uzun süre geçiren biz oyuncular için ergonomi ve rahatlık çok önemlidir. İyi bir oyuncu koltuğu ile beraber, doğru yükseklik ve açıyla konumlandırılmış bir klavye ile saatlerce oyun oynayabilirsiniz. Bu nedenle klavyenizin altında bulunan küçük yükseltme aparatlarının olmasına dikkat edin.

Bazı klavyelerin el bileğinizi dayayabileceğiniz uzantıları bulunur. Bunu rahatsız edici bulanlar da olacaktır ancak özellikle oyunlarda çok fazla yazı yazan biriyseniz bilek desteği bulunan bir gamer klavyesini tercih etmek sizin için faydalı olacaktır.

Mekanik ya da Sessiz Klavye

Oyuncular genellikle mekanik klavye tercih ediyorlar ancak mekanik olmayan (Membrane diye ifade edilen) oyuncu klavyeleri de geniş kitleler tarafından tercih edilebiliyor. Mekanik klavyeler ile Membrane klavyeleri karşılaştırırmak gerekirse

Mekanik klavyeler:

Hissiyatı kuvvetlidir.

Tepki süresi daha kısadır.

Daha uzun ömürlüdür.

Gürültülüdür.

Daha pahalıdır.

Membrane klavyeler:

Yumuşak hissettirir.

Pek çoğu suya dayanıklıdır.

Daha sessiz ürünlerdir.

Fiyat performans olarak daha iyidir.

Mekanik ya da Membrane klavye kullanımı çoğunlukla kişisel bir tercihtir. Bazı insanlar sırf mekanik klavyeleri çıkardığı ses için satın alıyorlar. Çok fazla ses çıkarmak istemeyen ya da kalabalık hanelerde oturan kişiler ise olabildiğince sessiz klavyeler tercih edebiliyorlar. Eğer mekanik klavyelere karşı özel bir ilginiz varsa bu ürünleri tercih edebilirsiniz ancak fiyatları biraz pahalıdır.

Gamer klavye satın alma rehberi niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Siz bir gamer klavye satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.