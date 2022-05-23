Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza birçok kolaylık dahil oldu. Bunlardan biri de konum sistemi. Gideceğiniz yere daha kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlayan konum atma, günümüzde birçok insan tarafından sıklıkla tercih edilen bir yöntem. Birilerine konum atmak için ise telefonlardan belirli adımları takip etmek gerekiyor. Peki, telefondan konum nasıl atılır? Detaylar yazımızda…

Telefondan Konum Nasıl Atılır?

Bulunduğumuz yeri bir başkasına konum olarak atabilir veya bir başkasının yanına daha kolay bir şekilde gidebilmek için o kişiden konum isteyebiliriz. Bu şekilde, harita üzerinden çok daha pratik bir şekilde gideceğimiz yolları veya kullanacağımız toplu taşıma araçlarını görebiliriz.

Bir kişiye konum atmak için öncelikle GPS özelliğinizin açık olması gerekiyor. Konumunuzu birsiyle paylaşmak için ise Whatsapp gibi uygulamaları kullanabilirsiniz.

Whatsapp'tan Konum Nasıl Atılır?

Android Telefonlardan Whatsapp Konum Atma

iOS Telefonlardan Whatsapp Konum Atma

Android Telefonlardan Whatsapp Konum Atma

Öncelikle Whatsapp uygulamasına giriş yapın.

Ardından konumunuzu göndermek istediğiniz kişinin sohbetine girin.

Sohbet ekranında üst kısımda yer alan ‘ataş’ simgesine tıklayın.

Açılan seçenekler arasından ‘Konum’ butonuna tıklayın.

Bastıktan sonra ekranda konumunuzu görebileceğiniz bir harita açılacaktır.

Eğer haritadaki konumunuz doğruysa gönder butonuna basarak konumu karşınızdaki kişiye gönderebilirsiniz.

iOS Telefonlardan Whatsapp Konum Atma

iOS cihazınızdan Whatsapp uygulamasını açın.

Ardından konumu göndermek istediğiniz kişinin sohbet ekranına giriş yapın.

Sol alt köşede bulunan ‘+’ simgesine tıklayın.

Çıkan seçenekler arasından ‘Konum’ seçeneğine basın.

Ardından ekrana gelen haritadan konumuzun doğru olup olmadığını kontrol edin.

Eğer konumuz doğruysa ‘Şu anki konumumu gönder’ tuşuna basarak karşınızdaki kişiye konumuzu iletin.

Hareketli Konum Nasıl Atılır?

Android Telefonlardan Whatsapp Hareketli Konum Atma

iOS Telefonlardan Whatsapp Hareketli Konum Atma

Android Telefonlardan Whatsapp Hareketli Konum Atma

Öncelikle Whatsapp uygulamasına giriş yapın.

Ardından konumunuzu göndermek istediğiniz kişinin sohbetine girin.

Sohbet ekranında üst kısımda yer alan ‘ataş’ simgesine tıklayın.

Açılan seçenekler arasından ‘Konum’ butonuna tıklayın.

Açılan haritada yer alan seçenekler arasından ‘Mevcut konumumu gönder’ seçeneğine basarsanız, konumuz belirleyeceğiniz süre boyunca karşı tarafa hareketli olarak iletilir.

Süre içerisinde canlı konumuz karşı taraf tarafından takip edilebilir.

Süre bitiminde karşı taraf artık konumuzu göremez.

iOS Telefonlardan Whatsapp Hareketli Konum Atma