FAST Ödeme Yöntemi Tüm Ödeme Noktalarına Geliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yapmış olduğu açıklama ile FAST ödeme sisteminin önümüzdeki yıldan itibaren tüm ödeme noktalarına ve elektronik para kuruluşlarına geleceğini açıkladı. Uzun yıllardır kullanıcıların işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmesini sağlayan sistem yakında pek çok noktaya daha gelecek.

FAST ödeme sistemi, geçtiğimiz yıllarda hayatımıza girmiş ve artık klasikleşen ödeme saati sisteminden kurtulmamızı sağlamıştı. FAST sayesinde günün her saati bankalar arası işlem gerçekleştirebilmeye başladık. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamasına göre sistem gelecekte hayatımızın her anında yer alacak.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarını da kapsayacak olan FAST sistemi artık yalnızca bankalar arası transferlerde değil ödeme kuruluşlarında da kullanılabilecek. Bu ödeme kuruluşlarının örnekleri arasında Papara, Fastpay, İyzico vb. markalar yer alıyor.

Altyapı 2023'te Sağlanacak

Alınan bu yeni kararla birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşlarına FAST sisteminin dâhil edilmesi ödemeler arasındaki rekabetin ve yenilikçiliğin artması noktasında büyük önem arz ediyor. Ayrıca pek çok yeni hizmet de bu sistem sayesinde daha güvenli işlemler gerçekleştirebilecek.

Şimdilik bu altyapının sağlanması için 2023 yılı işaret ediliyor, bu nedenle somut bir gelişme görmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

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