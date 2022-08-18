Laptop RAM yükseltme nasıl yapılır sorusu, dizüstü bilgisayar modellerinde performans konusunda sorun yaşanmaya başlandığında en fazla sorulan soruların başında geliyor. Bu yazıda dizüstü bilgisayarlarda RAM'lerin nasıl değiştirileceğini detaylı bir şekilde açıkladık.

Birçoğumuz günlük işlerimiz, ödevlerimiz ve eğlence için masaüstü ya da dizüstü bilgisayarları tercih ediyoruz. Taşınabilir olmaları sayesinde yaygın bir kullanım tabanına sahip olan dizüstü bilgisayarlarımızı masaüstü bilgisayarlarımız gibi hemen hemen her iş için kullanıyoruz fakat arada donanım açısından önemli bir fark bulunuyor.

Masaüstü bilgisayarlarımızda kasanın içerisindeki anakart, işlemci, ekran kartı ve RAM dahil olmak üzere bütün parçaları değiştirebiliyoruz ancak dizüstü bilgisayarlarda sabit disklerin yanında sadece belleği değiştirebilmemiz veya bellek takviyesi yapabilmemiz mümkün.

Eğer dizüstü bilgisayarınız eskimeye başladıysa, 64 bit bir işletim sistemine terfi etmek istiyorsanız veya mevcut bilgisayarınız aynı anda çok uygulama çalıştırırken sorun yaşıyorsa RAM takviyesi yapmak dizüstü bilgisayarınız için bir ihtiyaç hâline gelebiliyor.

Laptop RAM Yükseltme Adımları Neler?

Dizüstü bilgisayarınızı kapatın.

Güç kablosunu çıkarın.

Çıkarılabilir batarya varsa çıkarın.

Bilgisayarın alt kısmını sökün.

RAM'i yavaşça çıkartın.

Yeni RAM'i dikkatli şekilde takın.

Çıkardığınız paneli tekrar takın.

Pili çıkardıysanız yeniden takın.

Bu yazımızda da dizüstü bilgisayar RAM değiştirme işlemi nasıl yapılır resimli olarak anlatmaya çalışacağız fakat laptop RAM değiştirme işlemini anlatmaya başlamadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç konu var. Önceliklere bu konulara değinelim.

Dizüstü bilgisayara RAM takviyesi yapılabilir mi? Bu soru için genel bir cevap verebilmek mümkün değil çünkü dizüstü bilgisayarlar farklı anakartlar ve işlemciler kullanır ve bu da dizüstü bilgisayarların farklı tipte ve hızlarda RAM kullanmasına neden olur.

Her dizüstü bilgisayar anakartının desteklediği bir maksimum RAM miktarı bulunuyor. Eğer anakartınızın modelini bilmiyorsanız bilgisayardaki anakart modelini öğrenme yazımıza göz atabilir ve dizüstü bilgisayarınızın içerisinde hangi anakartın yer aldığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınızın en fazla kaç GB RAM desteklediğini şu yollara başvurarak öğrenebilirsiniz:

Dizüstü bilgisayarınızla birlikte gelen kullanma kılavuzları ve ek dokümanlar

Dizüstü bilgisayarınızın üreticisinin web sitesi (Bilgisayarınızın model numarasına göre site üzerinde arama yapabilir ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.)

Yardımcı kaynak olarak tartışma platformları olan forumlar

Dizüstü bilgisayarınıza ne kadar RAM takviyesi yapabileceğinizi öğrendikten sonra sıra bilgisayarınızın hangi tip RAM kullandığını belirlemeye geliyor.

Dizüstü bilgisayarınıza takacağınız RAM tipini ve hızını belirlemek için hemen yukarıda belirttiğimiz 3 maddeye başvurabilirsiniz. Bunun yanında RAM hızını kendiniz de öğrenebilirsiniz. belleği çıkardıktan sonra RAM'in üzerinde yer alan bilgilere göz atabilirsiniz.

Ram frekansları 2 farklı tipte RAM'ler üzerinde belirtilebilmekte. Kingston gibi yaygın olarak kullanılan markalar RAM frekansını direkt olarak RAM'lerin üzerine yazar.

Resimde işaretli alan içerisinde göreceğiniz KVR667D2S5/2G bize RAM'in frekansı hakkında bilgi veriyor. KVR'den sonra gelen 667 resimdeki RAM'imimizin frekansı. RAM miktarı ise sonda not etilmiş. Sondaki 2G bu RAM'in 2 GB boyutunda olduğunu belirtiyor.

2. tür RAM'lerde ise RAM frekansı açıkça belirtilmese de bize RAM frekansını öğrenebileceğimiz farklı bir numara veriliyor.

Resimde göreceğiniz Samsung marka RAM'de RAM frekansı PC2-5300S bölümünde bize belirtiliyor. Buradan gerçek RAM frekansını elde edebilmek için bu bölümdeki sayıyı 8'e bölüyoruz. Çıkan sonuç bize RAM frekansımızın yaklaşık değerini verecektir.

5300/8 = 662.5. Çıkan sonuç 667 MHZ'lik klasik DDR2 RAM frekansına yakın bir değer. Bütün RAM türleri için aynı hesaplama sistemi geçerli. Örneğin üzerinde PC 10600 yazan bir RAM'in frekansı 1333 MHZ olacaktır (10600/8 = 1325).

Not: Ram sökme ve takma işlemlerinde dizüstü bilgisayarınızın adaptörünün fişini prizden çekin ve bilgisayarınızın pilini çıkartın. Batarya çıkarılabilir bir yapıya sahip değilse çıkarmanıza gerek yok.

Eğer bilgisayarınız herhangi bir şekilde elektriğe bağlıysa veya çıkarılabilir bataryası üzerinde takılıysa bu durum ciddi donanımsal arızalara sebep olabilir. Bu nedenle işlemlere başlamadan önce bilgisayarınızın elektriğe bağlı olmadığından ve pilinin üzerinde takılı olmadığından emin olun.

RAM sökerken ve takarken çok dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde dizüstü bilgisayarınıza ve belleğe zarar verebilirsiniz. Bu, belleğin çalışmamasına veya PC'de çeşitli problemlerin yaşanmasına yol açabilir. Belleğin anakartınız ile uyumlu olmasına da özen göstermelisiniz.

Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde RAM'in değiştirilebilmesi için alt kısımda yer alan panelin tamamının sökülmesine gerek kalmıyor. Bazı modellerde ise panelin tamamını çıkarmak gerekebiliyor. Bu işlem esnasında son derece dikkatli olmanız ve takacağınız RAM'in uyumlu olduğundan emin olmanız gerektiğinin bir kez daha altını çizelim.

Bu yazıda laptop RAM değiştirme işleminin nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca RAM temizleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.