Late Shift Türkçe Yama Nasıl Olmuş?

Çıktığı andan itibaren methi kulaktan kulağa dolanan bir oyun olan Late Shift, interaktif film janrının en bilindik örneklerinden biridir. “Maceranı kendin seç” mottosuna sahip olan bu oyunda her şey tamamen sizin elinizdedir. Bu nedenle iyi tercihler yapmak son derece önemlidir.

Late Shift’i oynamak isteyen pek çok oyuncunun aklında önemli bir soru işareti oluşuyor. Late Shift hikayenin ve senaryonun çok önemli olduğu bir oyun. Hal böyle olduğundan konuyu anlamak son derece önemli. Bu nedenle oyuncular Late Shift Türkçe yama yüklemek istiyorlar. Şanslıyız ki Late Shift Türkçe altyazıya sahip bir oyun. Peki oyunun Türkçe çevirisi ne durumda? Sizler için inceledik.

Late Shift Türkçe Yama Hakkında

Tekrar belirtmekte fayda var ki Late Shift’i Türkçe altyazı ile oynamak istiyorsanız harici bir yama yüklemenize gerek yok. Oyun resmi olarak Türkçe dil desteğine sahip bir yapım.

Late Shift’in türkçe altyazısını açtıktan sonra oyuna giriş yaptığınızda hiçbir endişeniz olmayacak. Oyunun çevirisi son derece iyi. Kaliteli bir çeviri olduğu her halinden belli. Bir sinema filmini nasıl Türkçe altyazı ile izliyorsanız bu oyunu da aynı şekilde deneyimlemeniz çok olası.

Late Shift Nasıl Bir Oyun?

İngiltere merkezli bir video oyunu stüdyosu olan CtrlMovie tarafından geliştirilen ve Wales Interactive tarafından yayınlanan Late Shift interaktif film türündeki bir oyundur. İlk kez 2016 yılında piyasaya sürülmüştür. Seçimlerinizin önemli olduğu ve oyunun ilerleyişine direkt olarak etki edebileceğiniz bu oyun farklı bir deneyim arayan oyuncular için idealdir. PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS ve Android platformlarından Late Shift’e erişmeniz mümkündür.

Late Shift film tadında bir oyundur. Oyunda 180 farklı sahne, 7 farklı son ve 4 farklı çizgiye sahip toplam 8 farklı hikaye bulunmaktadır. Aldığınız kararlar doğrultusunda oyunun sonunu şekillendirebilirsiniz.

Late Shift Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Oyunu oynamadan önce Late Shift’in Türkçe altyazısını açmayı unutmayın. Siz Late Shift’i beğendiniz mi? İleride daha fazla Late Shift benzeri oyun görmek ister miydiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.