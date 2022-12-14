Linkedin üzerinden iş bulmak için birçok başvuru yapmış olabilirsiniz? Fakat, bir sorun var o da Linkedin platformuna kayıt olduktan sonra baş belası saçma bildirimlerdir. Öyle ki insanlar sırf bu nedenden ötürü Linkedin kullanmak istememektedir.

Ancak bildirimler yüzünden hesabınızı kapatmak istiyorsanız buna gerek yok. Peki ya Linkedin bildirim kapatma nasıl yapılır? Gelin, adım adım Linkedin bildirimleri kapatmayı öğrenelim.

Linkedin Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır?

İlk olarak Linkedin hesabınıza gidin.

gidin. Daha sonra sağ üst köşede bulunan; "Bildirimler" seçeneğine tıklayın.

Sol tarafta bulunan; "Ayarları görüntüle" seçeneğine tıklayın.

Kapatmak istediğiniz bildirimleri seçin.

Kapat seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra Linkedin bildirimlerinden kurtulmuş olacaksınız. Ancak iş ilanları gönderilerinize yapılan yorumları merak ediyor ve bunun gibi bildirimleri almak istiyorsanız istediğiniz seçenekleri aktif hale getirebilirsiniz.

Linkedin Bildirim Kapatma (Telefon)

Linkedin uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Bildirimler seçeneğine gelin.

Daha fazla seçeneğine basın.

Bildirim ayarlarınızı gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra baş belası Linkedin bildirimlerinden kurtulmuş olacak ve Linkedin hesabınızı daha sağlıklı bir şekilde kullanabileceksiniz. Fakat, tekrar söyleyelim ki almak istediğiniz bildirimler yerine almak istemediğiniz Linkedin bildirimlerini kapatırsanız.

Bu sayede sorunlar ile karşı karşıya kalmış olmazsınız. Son olarak Linkedin bildirimleri ne kadar sıkıcı olmuş olsa da Linkedin üzerinde daha üst sıralara çıkmak yani popüler olmak için bir avantaj olarak kullanabilirsiniz. Mesela gelen bildirimler üzerine yorumlar yapabilir ve bu yorumlar ile kendinizi daha fazla tanıtabilirsiniz.

Linkedin Bildirimleri Nasıl Açılır?

Linkedin hesabınıza gidin.

hesabınıza gidin. Daha sonra sağ üst köşede bulunan; "Bildirimler" seçeneğine tıklayın.

Sol tarafta bulunan; "Ayarları görüntüle" seçeneğine tıklayın.

Kapatmak istediğiniz bildirimleri seçin.

Aç seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Linkedin bildirim kapatma nasıl olur? Adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler Linkedin'ın sürekli olarak bildirim göndermesinden şikayetçi misiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.