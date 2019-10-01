Profesyonel Bir LinkedIn Hesabı Oluşturmanızı Sağlayacak İpuçları

LinkedIn meslektaşlarınız ile bağlantı kurmak, kariyerinizi geliştirmek ve yaşamınızı genel olarak zenginleştirmek için inanılmaz bir araçtır. Sizinle iletişim kurmak ya da sizinle çalışmak isteyen her insan öncelikle profilinizi tarayacaktır. Bu yüzden profilinizin göz kamaştırıcı ve çok fazla ilgi çekici olduğundan emin olmanız gerekiyor.
Mesleki yaşamınız ile ilgili her ayrıntıya LinkedIn hesabınızda yer vermek her zaman yeterli olmayacaktır. Kendinizi gerçekten öne çıkarmak ve profesyonel olduğunuzu kanıtlamak için standart bir LinkedIn profilinin çok ötesine geçmeniz gerekir.
Bu yazıda, profesyonel bir LinkedIn hesabı oluşturmanızı sağlayacak ipuçlarını listeleyeceğiz. Profilinizi optimize etmek ve profesyonel bir görünüm elde etmek için ipuçlarımızı takip ediniz.
LinkedIn Hesabınız için Harika İpuçları
- Profil fotoğrafınız kalitesinden ödün vermemeli ve profesyonel görünmeli. İnsanlar LinkedIn profil fotoğrafınızda ne kadar iyi göründüğünüzü önemsemiyor. İyi ve güzel çıktığınız profil fotoğraflarının yerine daha profesyonel, olabildiğince doğal, sıcak ve güvenilir bir hissiyat uyandıran profil fotoğraflarına yöneliyorlar.
- Kendinizle ilgili vereceğiniz ayrıntılarda 120 karakterin altında olacak şekilde hedef alanınızla ilgili anahtar kelimeler giriniz.
- Becerilerinizi iyi bir şekilde sunun. Profilinizin beceriler kısmına 50 farklı beceri ekleyebilirsiniz ama sırf ekleyebiliyorsunuz diye abartmamalısınız. Beceriler bölümünü az tutmanız daha çok yararınıza olur çünkü bu bölüme çok fazla beceri eklemek, bölümün karmaşık görünmesine neden olabilir. Çoğu kişi daha fazla kişinin ilgisini çekebilmek için ilgi alanında olmayan becerileri de ekliyor ama bu büyük bir yanlıştır.
- Makaleler yayınlayabilirsiniz. Yayınladığınız makaleler, kullandığınız anahtar kelimelere bağlı olarak bağlantılarınızın yazdıklarında ve diğer kişilerin arama sonuçlarında görünecektir. En son yayınlanan makaleniz profilinizde görünür ve profilinizi ziyaret eden herhangi biri bu yazınızı görecektir.
- Profil bağlantınızı özelleştiriniz. Özel bir profil bağlantısına sahip olmak sadece profilinizi profesyonelleştirmekle kalmaz, profilinizin paylaşılmasını kolaylaştırır.
- LinkedIn profiliniz için yapılabilecek her şeyi yaptıktan sonra arkanıza yaslanın ve bir mola verin. Profilinizde nelerin fazlalık olduğunu belirlemek için biraz zaman harcamanız gerekecek. İmla hataları, gereksiz öğeler, gereksiz cümleler ve daha pek çok şeyden profilinizi arındırarak daha profesyonel görünümlü bir profile sahip olabilirsiniz.
- LinkedIn profili oluşturmak ve birilerini beklemek yerine günde sadece 5-10 dakika bile olsa platformda etkileşime girmek, profilinize sadece tanıdıklarınızın gelmesini sağlamakla kalmaz, tanımadığınız kişilerin de sizi fark etmesini sağlar.