Ülkemizde Linux kullanımı her geçen gün artıyor. Özgür yazılıma olan ilginin her geçen gün artması oldukça sevindirici olsa da pek çok kişi Linux’a mesafeli yaklaşıyor. Bunun pek çok sebebi var. Bunların başında da Linux’ta oyun oynama konusu yer alıyor.

Özellikle de gamerlar Linux’ta oyun oynanmayacağını düşündüğü için Windows’tan başka bir işletim sistemi yüklemeyi düşünmüyorlar bile. Ekiden bu böyleydi fakat günümüzde Linux’ta oyun oynamak son derece kolay.

Peki Linux’ta oyun oynama işi nasıl olur? Gelin sizler için anlatalım.

Daha önce Linux'ta Windows yazılımı kullanma nasıl yapılır? isminde bir yazımızı sizlerle paylaşmıştık. Mutlaka göz atmanızı öneririz. Windows yazılımlarını Linux’ta kullanmak için Wine adlı bir program kullanıyorduk. Linux’ta oyun oynamak için de Wine’ın bir alt programı olan Proton’u kullanıyoruz.

Proton, Wine’ın oyunlar için özelleştirilmiş bir sürümü. Proton ile Steam’deki pek çok oyunu rahatlıkla Linux sisteminizde oynayabilirsiniz. Peki nasıl? Sizler için adım adım izah edelim.

Linux’ta Nasıl Oyun Oynanır?

Öncelikle Wine’ı indirimiş ve kurmuş olmalısınız.

Protonu da aktive ettikten sonra Steam’i açın.

Sol üstte yer alan “ Steam ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. Açılan pencereden “ Ayarlar ”ı seçin.

”ı seçin. Daha sonra “Steam Play”e gelin ve kullanmak istediğiniz Proton sürümünü seçin.

Yukarıdaki görselde olduğu gibi 2 kutucuğu da işaretleyin ve ilgili Proton sürümünü seçtiğinizden emin olun. Daha sonra oynamak istediğiniz oyuna gelin ve aşağıdaki adımları uygulayın.

Oyuna sağ tıklayın.

Açılan penceredeki “ Uyumluluk ” yazan yere tıklayın.

” yazan yere tıklayın. Kullanmak istediğiniz Proton sürümünü seçin.

Daha sonra oyunu açın.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla tek tek yaptığınızda oyununuz çalışacaktır.

Belirtmekte fayda var ki Steam üzerindeki tüm oyunları bu yolla oynamanız mümkün değil. Oyunları indirip oynamadan önce protondb’nin sitesine gidip hangi oyunların uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Uyumlu oyunların sayısı her geçen gün artıyor ve Linux’ta oyun oynamak her geçen gün kolaylaşıyor.

Linux’ta oyun oynamak ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Linux’ta oyun oynayabiliyor musunuz? Linux’a geçmeyi planlıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.