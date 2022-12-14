Programcılar İçin En İyi Linux Dağıtımları

Linux dağıtımları ile internete göz atmaktan çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Programcılara yönelik olanlar da dâhil olmak üzere hemen hemen her kullanım amacına yönelik yapılandırılan bir Linux dağıtımı bulabilirsiniz.

Linux dağıtım yazılımları açık kaynaklı, işlevsel ve kullanışlı araçlarla dolu olduğundan geliştiriciler için mükemmeldir. Linux tüm programlama dilleri ile uyumluluğunu korur, kodlamaya başlamak için bu nedenle muazzam bir platformdur.

Programcılara Yönelik Linux Dağıtımları Listesi

Ubuntu

Pop!_OS

Debian

CentOS

Fedora

Kali Linux

Arch Linux

Gentoo

NuTyX

Elementary OS

Yukarıda programcılar tarafından tercih edilebilecek linux dağıtımı önerileri bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca pek bilinmeyen işletim sistemlerinin neler olduğunu merak ediyorsanız daha önce duymadığınız ücretsiz işletim sistemleri yazımıza göz atabilirsiniz.

Ubuntu

Ubuntu en popüler Linux dağıtımlarından biridir. Yeni başlayanlardan tutun da en tecrübeli programcılara kadar her türlü Linux kullanıcısının gözdesidir. Geliştiriciler ve programcılar için uzun süreli destek sunar. Yazılım yüklemek son derece basittir.

Pop! _OS

System76, geliştiricilere ve programcılara uyarlanmış bir Linux işletim sistemi olan Pop!_OS ile birlikte gelir. GNOME masaüstü ortamını kullanır, çoğu kullanıcı için bu sebepten ötürü tanıdık bir görünümü vardır.

Klavye kısayollarının üzerinde durulmuştur. Özel yazılım seçimi gibi uzmanlıklar sayesinde programcılar için en iyi Linux işletim sistemlerinden biridir.

Pop!_OS’un piyasadaki en iyi Linux dağıtımlarından biri olarak gösterilmesinin nedeni sadece programlama için olması demek değildir. Pop!_OS, System76 kullanıcıları ya da sadece estetikten hoşlananlar için iyi bir seçimdir.

Debian

Debian, Linux işletim sistemlerinin en önde gelenidir. Debian sadece programcıların kullanması için piyasaya sürülen bir işletim sistemi değildir. Debian, kullanıcılara birçok alanda sonsuz destek sunar.

Popüler işletim sistemlerinden biri olan Ubuntu, Debian’a dayanıyor. Daha önce Ubuntu kullanan kişiler bu yüzden Debian’a yabancılık çekmiyor. Debian’ın ilerici sürümü, üretim ortamı için son derece mükemmel bir performans sunarken, test sürümü ise en güncel yazılım ve paketleri içeriyor.

CentOS

Red Hat Enterprise Linux (RHEL), teknoloji devi Red Hat tarafından geliştirilen bir Linux işletim sisteminidir. CentOS bir RHEL alternatifidir. RHEL’in en iyi parçalarından oluşturulmuştur ve ücretsiz bir “topluluk” sürümü vardır. Ticari RHEL yazılımlarının çoğu YUM paket yönetiminin kullanımı ile CentOS’ta kolaylıkla çalışır.

CentOS ayrıca etkileyici bir yazılım havuzunun yanı sıra dinamik diller ve açık kaynaklı veritabanları için Red Hat Software Collections (RHSCL) ile övünmektedir. Genel olarak kurumsal gelişim ve programlamaya odaklanmış programcılar için ideal ortamı verir.

Fedora

CentOS gibi Fedora da RHEL’in bir başka çeşidir. Bu Red Hat dağıtımı, en güncel paketlerin yanı sıra otomatik güncelleme sağlayan bir sisteme sahip olma eğiliminde olduğundan en yeni yazılımları arayan programcılar için mükemmeldir.

Kali Linux

Başka bir Debian tabanlı Linux işletim sistemi olan Kali Linux da güvenlik alanında etkili bir şekilde performans sergilemektedir. Kali Linux, penetrasyon testini hedeflediği için güvenlik test araçları ile doludur. Parolo kırıcı John the Ripper, kalem test aracı olan Aircrack-ng ve varsayılan olarak yüklenen OWASP ZAP’ı bulacaksınız.

Kali Linux, programcılar, geliştiriciler, güvenlik araştırmacıları ve hatta web geliştiricileri için en iyi seçenektir. Kali Linux, Raspberry Pi gibi cihazlarda da iyi çalıştığından düşük güçlü cihazlar için de iyi bir işletim sistemidir.

Arch Linux

Hafif fakat sağlam bir işletim sistemi için Arch Linux’u denemelisiniz. Kullanıcıyı tam olarak kontrol altına alan, uyarlanabilir ve özelleştirilebilir. Temeli olan geliştiriciler için en iyi Linux işletim sistemlerinden biridir.

Gentoo

Gentoo, Arch gibi Linux kurulumunuzun kontrolünü baştan ele almak için bir araç sağlar. Sadece paket yöneticisi ve bir Linux çekirdeği bulunur. İşletim sistemi kurulumunun -dağıtım için kaynak kodun derlenmesi de dâhil- neredeyse tamamı size bırakılmıştır.

NuTyX

NuTyX geliştiricilerin denemesi için çok esnek bir Linux alternatif dağıtımıdır. Kullanıcıya tam kontrol sağlar. NuTyX da Arch gibi bir paket yöneticisi ve çekirdek ile beraber gelir ve kullanıcıların masaüstü ortamı seçmekten uygulamalara ve çok daha fazlasına özel bir deneyim oluşturmasına izin verir.

Özelleştirme arayan programcılar, uzun ve ilgili kurulum sürecini tamamlamak için sabırla bekledikleri sürece NuTyX’de aradıklarını bulacaklardır.

Elementary OS

Ubuntu da dâhil olmak üzere Linux işletim sistemleri çok kullanıcısı dostudur ama Elementary OS, kullanıcı dostu kavramını çok ileri bir seviyeye taşır.

Bu kullanıcı dostu Linux işletim sistemi, macOS’a çok benzeyen Pantheon’da kendi masaüstü ortamı ile anlaşılabilir bir görünüme sahip. Elementary OS, basitliği nedeniyle özellikle Apple ortamından gelenler için Linux alanında yeni programcılar için etkili bir seçenektir.

İlk açılışta bir e-posta uygulaması, fotoğraf uygulaması ve müzik uygulaması da dâhil olmak üzere beklediğiniz tüm uygulamaları bulacaksınız. Geliştiriciler için yazılımlar, yazılım mağazası kullanarak ya da uygun paket yöneticisi ile basitçe indirilebilir.

Bu yazıda programcılar için en başarılı Linux dağıtımları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kodlama oyunları oynamak istiyorsanız programlama öğrenmek için en iyi kodlama oyunları listesine de göz atabilirsiniz.