Otonom toz toplama teknolojisi ile birlikte yalnızca evinizi değil, aynı zamanda kendi kendini de temizleyen akıllı robot süpürge Lydsto R1, kullanıcılara neler sunuyor? Detaylı bir kullanıcı deneyimi içeren bu yazımızda Lydsto R1 İncelemesi ile karşınızdayız.

Lydsto R1 Detaylı İnceleme

Şu sıralar yeni bir robot süpürge satın almak isterseniz, onun büyük ölçüde otonom olarak çalıştığını göreceksiniz: Evet, evinizi temizliyorlar ancak toz kutusunda biriken tozları ve kirleri, her temizlikten sonra elinizle boşaltmanız gerekiyor. Peki kendi temizliğine kadar tamamen otonom şekilde çalışan bir robot süpürge ile tanışmak ister misiniz?

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Lydsto R1, yaptığı temizlikten sonra topladığı tozları ve kirleri, harici ünitede yer alan toz torbasına boşaltıyor. Bu sayede her temizlikten sonra toz ve kir boşaltmakla uğraşmıyorsunuz ve aynı şekilde bu tip maddelerle temas etmeniz de gerekmiyor. Yapmanız gereken tek şey, ayda bir gibi periyotlarla, harici ünitedeki toz torbasını yeni bir torba ile değiştirmek oluyor.

Lydsto R1, kullanıcılara birkaç farklı kombinasyonda temizlik seçeneği sunuyor. Süpürme tarafında Sessiz Mod, Standart Mod, Ağır Hizmet ve Maksimum olmak üzere dört farklı seçeneğiniz var. Bu modlar arasında yapacağınız seçim motor hızını ve emiş gücünü, dolayısı ile süpürme kalitesini etkiliyor.

Paspas tarafında ise Az Sulu, Orta Sulu ve Çok Sulu olmak üzere üç farklı seçeneğiniz var. 250 ml kapasitesindeki su haznesi; Az Sulu modda 150 m2, Orta Sulu modda 120 m2 ve Çok Sulu modda 90 m2 boyutundaki alanı tek seferde silebiliyor.

Temizlikten önce uygulama üzerinden süpürme ve silme için mod ayarı yapabildiğiniz gibi, yalnızca süpürme ya da yalnızca silme arasında seçimler de yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine uygulama üzerindeki Özel Mod sayesinde her bir oda için farklı modlar tanımlayabiliyorsunuz.

Bu sayede Lydsto R1'in salonu maksimum süpürme ve silme modunda, odaları ise standart süpürme ve silme modunda temizlemesini sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki burada oluşturacağınız modların tamamı, kendi isteğiniz doğrultusunda şekillendiriliyor.

Tüm bunlara ek olarak değinmemiz gereken bir diğer nokta da, temizlik alanı ile ilgili. Lydsto R1, birden fazla temizlik alanı seçeneğine sahip:

- Genel Temizlik: Bu mod, evinizdeki her alanı temizlemek için kullanabileceğiniz bir mod. Böylece, haritada yer alan tüm noktalar temizleniyor.

- Alan Temizliği: Bu mod ile yalnızca seçtiğiniz odayı ya da odaları temizletebiliyorsunuz. Örneğin yalnızca salonu seçerek salonu süpürmesini ve silmesini sağlayabilirsiniz.

- Sabit Nokta (İşaret Edilen Yer): Bu mod, 1,6 mt x 1,6 mt boyutlarındaki seçili bir alanı temizlemek için kullanabildiğiniz bir mod.

- Sabit Nokta (Yerinde): Bu mod, süpürgenin bulunduğu yerdeki 1,5 mt x 1,5 mt boyutlarındaki alanı temizlemesi için kullanılıyor.

- Bölümlü Alan Temizliği: Bu mod ise haritadan seçtiğiniz ölçüdeki bir yeri temizletmek için kullanılabiliyor. Burada alanın genişliğini ve uzunluğunu belirlemek tamamen size kalmış.

Tabii ki tüm bu ayarları, Zaman Ayarlı Temizlik modunda da düzenleyebiliyorsunuz. Bu sayede ofiste, okulda ya da başka bir yerde bulunduğunuz zamanları uygulama üzerinden tanımlayabilir ve süpürgenin, siz evde olmadığınız zamanda evi nasıl temizlemesini istediğinizi ayarlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu:

Lydsto R1, hem süpürme hem de silme işlevi ile birlikte standart temizliğin zahmet verici yanlarını ortadan kaldırıyor. Buna ek olarak diğer robot süpürgelerin aksine kendi toz haznesini boşaltması da, onu tamamen otonom şekilde çalışan bir robot süpürge haline getiriyor.

R1, evi tarama ve haritalandırma konusunda oldukça başarılı. Ayrıca kapıları da tanıyor ve yaptığı haritalandırma sırasında odaları otomatik olarak birbirinden ayırıyor. Bu noktada oda ayrımı genel hatları ile oldukça başarılı bir şekilde yapılıyor ancak bazen ufak düzenlemeler yapmanız gerekebiliyor.

Kapı çıkıntıları gibi engellere değindiğimizde, altındaki tekerlekler sayesinde bu gibi durumları endişe etmenize gerek kalmıyor. Bu arada süpürgenin normal bir kablo ile karşılaştığında sorun yaşamadığını ancak kabloların sayısının birden fazla olduğu alanlarda kablolara takılabildiğini söylemem gerekiyor.

Örneğin çalışma masamın altında yer alan bilgisayar, monitör, telefon ve tablet şarj cihazlarının yer aldığı kalabalık bir ortamda sık sık takılmalar yaşayabiliyor. Bu durum robot süpürgelerin ortak kaderi olsa da harita düzenleme menüsünün altında yer alan sanal duvar ekleme özelliği ile bu sorunu çözebiliyorsunuz.

Böylece yoğun kabloların yer aldığı ya da o alanı süpürmesini istemediğiniz bir bölgeyi sanal duvarlarla örebiliyor, süpürgenin oraya ulaşmasını engelleyebiliyorsunuz. Yine de bir robot süpürge satın aldığınızda, salonunuzu ve odalarınızı bu süpürgeye uyacak şekilde dekore etmeniz daha doğru olacaktır. İhtiyacınız olmayan tüm kabloları ortadan kaldırmayı ve gereksiz engellerden kurtulmayı düşünebilirsiniz.

Son olarak temizlik kalitesine değinelim: Lydsto R1'in dört farklı süpürme ve üç farklı silme modunun olduğuna değinmiştik. Eğer süpürgeyi her gün çalıştırırsanız, her ikisinde de standart mod kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer süpürgeyi daha uzun periyotlarda kullanıyorsanız, bu durumda güçlü modlardan destek alabilirsiniz.

Her halükarda yaptığınız seçimlere bağlı olarak hem hızlı hem de kaliteli bir temizlik yaptığını söyleyebilirim. Masa ya da sandalye gibi mobilyaların ayaklarının etrafını temizliyor, mobilyaların da kenarlarından dolaşarak herhangi bir kirin kalmadığından emin oluyor.

Lydsto R1 Kutu İçeriği

Lydsto R1

Toz Toplama Görevi Gören Harici Şarj Ünitesi

Toz Torbası (7 Adet)

Paspas Bezi Kiti

Paspas Bezi (1 Adet)

Tek Kullanımlık Paspas Bezi (30 Adet)

Temizlik Kiti

Kullanım Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Lydsto R1, aynı zamanda toz toplama istasyonu olarak görev alan harici bir şarj ünitesi ile kutudan çıkıyor. Kutudaki diğer içeriklere değinirsek yedi adet toz torbası, bir adet paspas bezi kiti, bir adet genel kullanımlık paspas bezi, otuz adet tek kullanımlık paspas bezi, temizlik kiti ve kullanım kılavuzları yer alıyor.

Kullanıcıların ihtiyaç duyacağı paspas bezlerinin ve toz torbalarının bu kadar bol bir şekilde kutuda yer alması, kullanıcıları gerçekten de tatmin edici bir durum.

Lydsto R1 Özellikleri Neler?

Motor Hızı: 17.000 RPM

17.000 RPM Emiş Gücü: 2.700 Pa

2.700 Pa Su Tankı: 250 ml

250 ml Paspas Alanı: 90 m2 - 150 m2 (Moda Bağlı) (Dolu Hazne ile)

90 m2 - 150 m2 (Moda Bağlı) (Dolu Hazne ile) Navigasyon ve Haritalandırma: LDS 2.0 ve Lysmart V5

LDS 2.0 ve Lysmart V5 Çoklu Haritalandırma: Var (Üç Adete Kadar)

Var (Üç Adete Kadar) Tarama: 360 Derece (8 Metreye Kadar)

360 Derece (8 Metreye Kadar) İşlemci: Quanzhi MR112 (Dual Core)

Quanzhi MR112 (Dual Core) Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Kullanım Süresi: 180 Dakikaya Kadar (Tek Şarj)

180 Dakikaya Kadar (Tek Şarj) Sesli Geri Bildirim: Var (Türkçe)

Var (Türkçe) Renk Seçenekleri: Siyah / Beyaz

Toz Toplama ve Şarj Ünitesi Özellikleri

Toz Toplama Kanalı: 430 mm

430 mm Motor Hızı: 50.000 RPM

50.000 RPM Emiş Gücü: 30.000 Pa

30.000 Pa Temizlik Oranı: %98

%98 Toz Torbası Kapasitesi: 3 Litre

Mobil Uygulama Özellikleri

Dil Desteği: Türkçe & İngilizce & Almanca & Fransızca & İspanyolca

Türkçe & İngilizce & Almanca & Fransızca & İspanyolca Harita Düzenleme: Var

Var Sanal Duvar Ekleme: Var

Var Bölge Bazlı Temizlik: Var

Var Temizlik Modu Seçme: Var

Var Zaman Ayarlı Temizlik: Var

Var Uzaktan Kumanda: Var

Sonuç

Lydsto R1, hem süpürme hem de silme işlevi ile birlikte standart temizliğin zahmet verici yanlarını ortadan kaldırıyor. Buna ek olarak diğer robot süpürgelerin aksine kendi toz haznesini boşaltması da, onu tamamen otonom şekilde çalışan bir robot süpürge haline getiriyor.

Eğer evinizin gündelik temizliğini yerine getirecek ve bu sırada sizi de zahmetten kurtaracak bir robot süpürge arıyorsanız, Lydsto R1 sizin için en iyi robot süpürge olabilir.