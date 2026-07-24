AirPods Pro 3'ün Yarı Fiyatına: Gürültü Engelleyen En İyi Kulaklıklar

Yeni bir kulaklık satın almak mı istiyorsunuz? Bu listede sizinle şu anda 15 bin TL'nin üzerinde fiyata satılan AirPods Pro 3'ün yarı fiyatına bulabileceğiniz, gelişmiş gürültü engelleme performansına sahip kablosuz kulaklık modellerini paylaşacağız.

Aşağıda her bir modelin ne tür avantajlar sunduğunu detaylı olarak inceleyebilir, sizin için en uygununun hangisi olduğuna karar verebilirsiniz. Böylelikle satın alma süreci de sizin açınızdan daha kolay bir hâl alır. Dilerseniz gelin, bu kulaklıkları yakından incelemeye başlayalım.

AirPods Pro 3'ün Yarı Fiyatına Alınabilecek Kulaklıklar Neler?

Huawei FreeBuds Pro 4 (veya bütçeyi biraz daha artırarak FreeBuds Pro 5)

Xiaomi Buds 5 Pro

JBL Live Beam 3

Samsung Galaxy Buds 4

Anker SoundCore Liberty 5

Huawei FreeBuds Pro 4 Neler Sunuyor?

Huawei FreeBuds Pro 4 şu anda çeşitli çevrim içi mağazalarda 7-8 bin TL'ye bulabileceğiniz bir kulaklık modeli. En iyi yanlarından birini elbette ses performansı oluşturuyor. Huawei marka akıllı telefonlarda L2HC 4.0 kayıpsız ses aktarım desteği sunan cihaz, güçlü baslar, net vokaller ve ayrıntılı tizler sağlıyor.

Bir diğer önemli artısı, dinamik gürültü engelleme. Bulunulan ortama göre dinamik olarak gürültü engelleme seviyesini belirleyebiliyorsunuz. Sakin ortamlarda daha düşük seviyede çalışarak az güç tüketirken gürültülü ortamlarda ultra gürültü engelleme moduna geçebiliyorsunuz. Uçak, metro, tren ve benzeri sesleri kesmekte oldukça başarılı.

Bu arada biraz daha bütçeniz varsa Huawei FreeBuds Pro 5'i tercih edebilirsiniz. Çift sürücülü yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği ile birlikte gelen bu kulaklık, net sesli görüşmeler gerçekleştirmek isteyenler için çok iyi performans sergiliyor. Şu anda 8 bin 408 TL'den başlayan fiyata çeşitli mağazalarda bulmak mümkün.

Xiaomi Buds 5 Pro Neler Sunuyor?

Xiaomi Buds 5 Pro şu an 7 bin TL civarı fiyata alınabilecek kulaklıklardan bir diğeri. Güçlü bas ve temiz vokal konusunda oldukça başarılı. Elektronik müzik ya da bas ağırlıklı müzik dinleyenler için çok üst düzey performans sunuyor. Varsayılan olarak baslar biraz önde olsa da bunu özel EQ ayarları kullanarak kendinize göre şekillendirmeniz mümkün.

Hafif, derin ve dinamik olmak üzere üç modlu aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Trafik gürültüsü, toplu taşıma uğultusu ve benzeri sesleri engellemekte iyi bir iş çıkarıyor. Ses sızıntısı oldukça düşük. Eğer bir şeyler dinlerken çevreden gelen sesleri duymaya ihtiyacınız olursa şeffaf mod desteği de bulunuyor. Böylece konuşurken kulaklığı çıkarmaya gerek kalmıyor.

JBL Live Beam 3 Neler Sunuyor?

JBL Live Beam 3, dışarıdaki gürültüyü büyük ölçüde azaltan birkaç uygun fiyatlı modelden biri. 7 bin 349 TL'den başlayan fiyata bulunabiliyor. Otobüs ve benzeri ortamlarda kayda değer bir gelişme görebiliyorsunuz. Şeffaf mod desteği sayesinde dışarıda yürürken, spor yaparken ve daha birçok aktivitede çevredeki insanların ne dediğini anlayabiliyorsunuz.

Aynı anda iki cihaza bağlanmanızı mümkün kılan bu kulaklık, Android cihazlarda LDAC desteği sayesinde yüksek kaliteli ses deneyimi elde edebiliyor. Tabii, iPhone'larda AAC desteğinin bulunduğunun altını çizelim. EQ özelleştirme sayesinde basları artırıp tizler üzerinde oynama yapabiliyorsunuz. Yani nasıl bir müzik zevkiniz varsa ona uygun tercihlerle sizin için ideal olan ses deneyimine kavuşabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Buds 4 Neler Sunuyor?

Samsung Galaxy Buds 4 şu an 5 bin 548 TL'den başlayan fiyata bulunabiliyor. Buds 4 Pro'nun 9 bin TL'lik başlangıç fiyatına kıyasla epey uygun olduğu söylenebilir. Kafa hareketleriyle aramaları yanıtlayıp reddedebiliyorsunuz. Bixby ve Gemini desteğine sahip model, günlük kullanım için ideal bir ses kalitesi sağlıyor.

Kulaklık, sabit uğultuları ortadan kaldırmakta oldukça başarılı. Yani evde bir şeyler dinlerken balkona çıktığınızı varsayalım. Uzaktan gelen şehir gürültüsüne karşı etkili bir gürültü engelleme performansı ortaya koyuyor. Tabii, ani ve yüksek frekanslı gürültüleri kesemiyor. Ayrıca rüzgâra karşı da biraz zayıf kalıyor. Yine de fiyatına göre oldukça etkileyici bir iş çıkardığını söylemek mümkün.

Anker SoundCore Liberty 5 Neler Sunuyor?

Yukarıdaki seçeneklerin fiyatı fazla mı yüksek geldi? Öyleyse fiyat/performans konusunda daha iyi bir model de var. Soundcore Liberty 5 şu an 4 bin 625 TL'den başlayan fiyata alınabiliyor. Bu da onu AirPods Pro 3'e göre katbekat ucuz model olarak öne çıkarıyor. Güçlü baslar elde ederken tiz detayların da kaybolmasını istemeyenlerin tercih edebileceği bir kulaklık olduğu söylenebilir.

LDAC, SBC ve AAC desteğine sahip. Markanın kullanıcılarına sunduğu uygulama üzerinden özelleştirme yapma imkânınız var. 22 farklı hazır EQ (ekolayzer) profilinden birini de tercih ederek müzik stiline uygun bir ses deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Kulaklık, ortama göre ayarlanabilen aktif gürültü engelleme özelliği ile geliyor. AirPods Pro 3 ya da Huawei FreeBuds Pro 4 seviyesinde bir gürültü engelleme performansı beklememek gerek. Ama günlük kullanım için gayet yeterli. Trafik gürültüsü, şehir gürültüsü ve motosiklet sesi gibi epey rahatsız edici olabilen gürültüleri büyük ölçüde bastırıyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası bugün AirPods Pro 3'ün yarı fiyatına bir kulaklık tercih edecek olsam bu Huawei FreeBuds Pro 4 olurdu. Eğer bütçemi biraz daha zorlama şansım olsaydı bu modelin yerine daha gelişmiş bir ses deneyimi sunan Huawei FreeBuds Pro 5'i seçerdim. Tabii, nihai karar size ait. Bütçenizi ve gereksinimlerinizi göz önüne alarak sizin için en uygun olduğunu düşündüğünüz kulaklığı almanızı tavsiye ederim.