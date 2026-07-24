Samsung Galaxy S26+ 5 Ayda 18 Bin 550 TL Değer Kaybetti

Türkiye'de yeni bir telefon almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Neredeyse her yeni model, selefine kıyasla çok daha pahalı bir fiyat etiketine sahip. Ancak bir telefonun belirli bir fiyattan satışa çıkması o değeri koruyabileceği anlamına gelmiyor. Rekabet, satış başarısı ve daha pek çok neden söz konucu cihazların fiyatını aşağı çekiyor. Bunun en net örneklerinden biri ise Galaxy S26+ oldu. 25 Şubat 2026'da Türkiye'de satışa çıkan telefon, aradan geçen birkaç ayda 18 Bin 550 TL değer kaybetti.

Samsung Galaxy S26 Plus Ne Kadar Değer Kaybetti?

Samsung Galaxy S26+’ın Türkiye'de satışa çıkmasının üzerinden neredeyse beş ay geçti. Söz konusu model bu süre içerisinde oldukça fazla değer kaybetti. 256 GB'lık Galaxy S26+, ülkemizde 82 bin 499 TL'den satışa çıkmıştı. Bugün ise bambaşka bir tablo ile karşı karşıyayız.

Samsung Türkiye garantili aynı Galaxy S26+, Amazon gibi e-ticaret sitelerinde 63 bin 949 TL’den satın alınabiliyor. Bu tam 18 Bin 550 TL'lik bir değer kaybı anlamına geliyor. Yani yüzde 22,5 oranında bir değer kaybı söz konusu. Hatta bazı satıcılarda birkaç yüz TL daha ucuza bulmak bile mümkün.

Üstelik bu durum sadece 256 GB'lık baz model için geçerli değil. Samsung Galaxy S26+'ın 512 GB'lık sürümü Türkiye'de 94 bin 499 TL fiyat etiketi kullanıcılarla buluşmuştu. Bu model de günümüzde 72 bin TL'den alınabiliyor. Yani yine 22 bin 499 TL'lik bir kayıp söz konusu. Yüzdesel olarak baktığımızda ise yüzde 23,8'lik bir kayıp var.

Samsung Galaxy S26+ Çıkış fiyatı Güncel fiyatı Değer kaybı Değer kaybı oranı 12 GB RAM / 256 GB 82.499 TL 63.949 TL 18.550 TL %22,5 12 GB RAM / 512 GB 94.499 TL 72.000 TL 22.499 TL %23,8

Samsung Galaxy S26+ Dolar Bazında Ne Kadar Değer Kaybetti?

Galaxy S26 serisi, 25 Şubat 2026’da tanıtıldı. O tarihte 1 dolar, 43,86 TL değerindeydi. Bu hesapla 82 bin 499 TL’lik Galaxy S26+ almak için 1.881 dolar ödemeniz gerekiyordu. Ne yazık ki Türk Lirası o tarihten bu yana daha da değer kaybetti. İçeriğin yazıldığı 24 Temmuz itibariyle 1 dolar, 47,34 TL’ye denk geliyor. Bu da dolar bazındaki güncel fiyatı 1.351 dolar yapıyor.

Yani TL'yi bir kenara koyup dolar hesabı ile baktığımızda bile Galaxy S26+ 530 dolar yani yüzde 28,2 değer kaybetmiş durum. Aynı hesap 512 GB'lık model için yapıldığında ortaya 634 dolar yani yüzde 29,4'lük bir kayıp çıkıyor. Anlayacağınız dolar olarak bakıldığında durum çok daha kötü.

Galaxy S26+ modeli Çıkış fiyatı Güncel fiyatı Değer kaybı Değer kaybı oranı 12 GB RAM / 256 GB 1.881 dolar 1.351 dolar 530 dolar %28,2 12 GB RAM / 512 GB 2.155 dolar 1.521 dolar 634 dolar %29,4

Galaxy S26+ Neden Değer Kaybediyor?

Ne yazık ki Samsung Türkiye, Galaxy S26+'ın neden bu kadar değer kaybettiği hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Hatta şirket bu düşüşün tam olarak farkında mı bundan bile emin değilim. Samsung'un kendi sitesinde telefonun 256 GB'lık sürümü 97 bin 999 TL, 512 GB'lık sürümü ise satılık bile değil.

Belirtmekte fayda var ki e-ticaret platformları ile markanın kendi sitesi arasında bir fiyat farkı olması yeni bir konsept değil. Ancak iki satış noktası arasındaki farkın bu kadar yüksek olması gerçekten de şaşırtıcı. Fiyat farkının nedenlerine gelecek olursak ise akla gelen en mantıklı seçenek rekabet ve piyasa koşulları.

Samsung Galaxy S26+'ın Türkiye çıkış fiyatı gerçekten de oldukça yüksek. Bence bu fiyat aralığında tüketicilerde Plus gibi arada kalmış modellere değil de iPhone'lara ya da Galaxy S26 Ultra gibi telefonlara yönelme oluyor. Bu tip nedenler S26+'a olan ilginin az olmasına neden olmuş olabilir.

Az ilgi düşük satış rakamlarına, düşük satış rakamları da muhtemelen satıcıların fiyat kırmasına neden oldu. Elbette ki bu bir tahmin. Ayrıca günümüzde pek çok telefon satışa çıktıktan sonraki ilk üç ayda değer kaybediyor. Bu da genellikle yanlış bir fiyat etiketi ile satışa çıktıklarından oluyor. Burda da benzer bir durum söz konusu olabilir.

S25+, S26+ Kadar Değer Kaybetti mi?

Aslında hem evet hem de hayır. 256 GB'lık Galaxy S25+, Türkiye'de Ocak 2025'te 63 bin 499 TL’den satışa çıktı. Telefonun fiyatı Temmuz 2025'te ise 43 bin TL'ye kadar düştü. Ancak TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi ve enflasyon gibi nedenlerden dolayı fiyat yeniden arttı ve söz konusu model yaklaşık 59 bin TL’ye bulunabiliyor. Durum böyle olunca Galaxy S25+, 18 ayda 4 bin 460 TL, yani yüzde 7 değer kaybetmiş gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S26+ Alınır mı?

Fiyat değişimi ne olursa olsun Galaxy S26+, Samsung'un en güncel amiral gemisi ailesine ait harika bir telefon. Dünyanın ilk 2 nm işlemcisi olan Exynos 2600'den gücünü alan telefon 12 GB LPDDR5X RAM'e ve satın aldığınız versiyona göre 256 / 512 GB depolama alanına sahip.

120 Hz tazeleme hızına ve QHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç AMOLED ekran, 45W hızla şarj olan 4900 mAh batarya, piyasadaki tüm telefonlara rakip olabilecek kadar iyi kameralar ve çok daha fazlası. Bu söylediklerim çıktığı dönem için de geçerli olsa da o zaman fiyat oldukça yüksekti.

Eğer 18 bin 550 TL'lik değişime değer kaybı değil de indirim olarak bakarsak karşımızda satın alınabilirliği çok daha yüksek bir telefon var. Ancak uyarayım eğer uzun yıllar kullanacaksanız bu telefonu tercih edin. Önümüzdeki sene satıp yenisini alacaksanız ikinci el fiyatları sizi fazlasıyla üzebilir.

Ayrıca yine uzun süre kullanacaksanız 256 GB ile 512 GB modeller arasındaki güncel fiyat farkı yaklaşık 8 bin TL. Uzun süre telefon değiştirmeyen, çok sayıda fotoğraf ve video saklayan veya yüksek depolama isteyen kullanıcılar için 512 GB sürüm daha mantıklı olabilir.

Editörün Yorumu

Galaxy S26+’ın beş ayda yaklaşık yüzde 23 ucuzlaması, telefonu ilk gün satın alanlar için dikkat çekici bir kayıp. Beni bu noktada en çok düşündüren ise bunun sadece Galaxy S26+'a olmaması. Galaxy S26 serisinin diğer üyeleri de son birkaç ayda benzer bir düşüş yaşadı.

Bu yeni telefon alacak kişiler için güzel haber olabilir. Ancak durum sadık bir Samsung kullanıcısı olan herkes için değer kaybından ibaret. Aklıma birkaç soru takılıyor. Örneğin madem dolardaki yükselişe rağmen bu telefonun fiyatı daha ucuz olabiliyordu o zaman neden o kadar yüksekten çıktı?

O dönem fiyatın daha düşük olması mümkün değilse global bellek krizine rağmen ne yaşandı da fiyatlar bu seviyeye geriledi.