Kulaklıklara fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için bazı uygun fiyatlı alternatifler bulunuyor. Bu tür modeller AirPods Pro 3 gibi amiral gemisi performansı sunmasa da günlük kullanımda çok fazla üzmüyor. İşte 750 TL bütçeyle satın alınabilecek en iyi kulaklık modelleri!

750 TL Bütçe ile Alınabilecek En İyi Kulaklıklar

Qcy T31 Melobuds Neo - 770 TL (Bütçeyi 20 TL aşsa da güçlü özellikleri nedeniyle dahil ettik)

Lenovo Thinkplus LP23 - 750 TL

Favors K98 - 750 TL

Xiaomi Redmi Buds 6 Play - 709 TL

Qcy T31 Melobuds Neo Özellikleri Neler?

Bluetooth Sürümü: 5.3

Uygulama Desteği: QCY Uygulaması

Çalışma Menzili: 10 metre

Sürücü Boyutu: 10 mm Dinamik Sürücü

Ses Efektleri: 9 özel ses efekti profili

Gecikme Süresi: 68 ms düşük gecikme modu

Mikrofon & Ses: 4 mikrofonlu ENC (Çevresel Gürültü Önleme) aramaları

Bağlantı Özelliği: Çift cihaz bağlantı desteği

Su Geçirmezlik: IPX5

Tasarım Özellikleri: Şeffaf kasa ve LED güç göstergesi ekranı

Şarj Portu: Type-C

Kulaklık Pil Kapasitesi: 45 mAh

Şarj Kutusu Pil Kapasitesi: 350 mAh

Pil Ömrü & Kullanım Süresi: Tek Şarjla Müzik Dinleme: 6 saat Tek Şarjla Konuşma: 4 saat Şarj Kutusuyla Toplam Süre: 24 saat

Kulaklık Boyutları: 21,5 x 55,0 x 25,2 mm

Şarj Kutusu Boyutları: 55,0 x 55,0 x 25,2 mm

Listemizin ilk sırasında Qcy T31 Melobuds Neo bulunuyor. Bu kablosuz kulaklık 10 metre çalışma menziline sahip. Aynı zamanda 10 mm dinamik sürücüyle karşımıza çıkıyor. Bunu biraz daha açarsak TWS kulaklıklarda ortalama sürücü boyutu 6 mm ile 12 mm arasında değişiyor. Yani kulaklık standartları karşılıyor diyebiliriz. Bu da bas seslerinin güçlü, derin ve doyurucu bir şekilde çıktığı anlamına geliyor.

Bunlara ek olarak ürünün gecikme süresi 68 ms. Standart Bluetooth kulaklıklarda gecikmenin genelde 150-200 ms arasında olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçları fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Modelde çevresel gürültü engelleme özelliği de yer alıyor. Bu sayede telefon görüşmelerinizde sesiniz karşı tarafa gayet net bir şekilde gidebiliyor.

Ürünün batarya özellikleri de kullanıcıları çok fazla üzmeyecek. Kulaklık tek şarjla 6 saat müzik dinleme ve 4 saat telefonla konuşma süresi sunuyor. Son olarak şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresiyse 24 saat. Kısacası bu modeli satın aldığınızda gün içinde sürekli olarak şarja takma ihtiyacı duymayacaksınız.

Lenovo Thinkplus LP23 Özellikleri Neler?

Bluetooth sürümü: 5.4

Tasarım / kullanım şekli: Yarı kulak içi (Half in-ear)

Sürücü / hoparlör boyutu: 13 mm

Bluetooth kullanım menzili: Yaklaşık 10 metre

Çevresel gürültü engelleme: Var

Şarj portu: Type-C

Kulaklık pil kapasitesi: 25 mAh

Kulaklık şarj süresi: Yaklaşık 2 saat

Şarj kutusu tam şarj süresi: Yaklaşık 1,5 saat

Tek şarjla dinleme süresi: Yaklaşık 4 saat

Şarj kutusuyla toplam kullanım süresi: Yaklaşık 18 saat

Listemizdeki bir diğer model ise Lenovo Thinkplus LP23. Bu kulaklıkta 13 mm boyutlarında sürücü bulunuyor. Bu da bas performansında Qcy T31 Melobuds Neo'dan daha iyi olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca kablosuz kulaklıkta çevresel gürültü engelleme özelliği de karşımıza çıkıyor.

Ürünün toplam menzil süresi yaklaşık 10 metre seviyelerinde. Batarya tarafında da tek şarjla 4 saatlik bir dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusuyla toplam kullanım süresi ise 18 saat. Pil performansı listemizin ilk sırasındaki Qcy T31 Melobuds Neo'nun bir nebze olsun gerisinde kalıyor.

Favors K98 Özellikleri Neler?

Bluetooth menzili: 10 m

Gecikme süresi: 45 ms

Kulaklık pil kapasitesi: 40 mAh

Şarj kutusu pil kapasitesi: 400 mAh

Kullanım süresi: 4-5 saat

Şarj süresi: 45 dk - 1 saat

Şarj kutusu şarj süresi: 1-2 saat

Tek kulaklık ağırlığı: 4 g

Şarj kutusu ağırlığı: 76 g

Kulaklık boyutu: 34 x 22 x 25 mm

Şarj kutusu boyutu: 89 x 48 x 36 mm

Favors K98 tasarımsal açıdan listemizdeki en ilginç model. 45 ms gecikme süresine sahip bu kablosuz kulaklık özellikle oyunlarda üst düzey performans gösterebiliyor. Yani buradan modelin oyun odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Kulaklığın batarya performansı da üzmüyor. Zira paylaşılan verilere baktığımızda 4-5 saat arası bir kullanım süresi sunduğunu görüyoruz. Son olarak kutusuyla birlikte 20-30 saat arasında kullanılabiliyor. Menzilinin ise 10 metre olduğunu belirtelim.

Xiaomi Redmi Buds 6 Play Özellikleri Neler?

Kulaklık pil kapasitesi: 57 mAh

Şarj kutusu pil kapasitesi: 600 mAh

Şarj bağlantı noktası: Type-C

Tek şarjla pil ömrü: 7,5 saat

Şarj kutusuyla pil ömrü: 36 saat

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.4

Menzil: 10 m

Tek kulaklığın ağırlığı: 3,6 g

Tek kulaklığın boyutları: 20,6 x 14,5 x 22 mm

Şarj kutusunun ağırlığı: 32,8 g

Şarj kutusunun boyutları: 53,9 x 53,9 x 27,4 mm

Toplam ağırlık: 40,0 g

Biraz daha uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorsanız Xiaomi Redmi Buds 6 Play'i tercih edebilirsiniz. Listemizdeki diğer modeller gibi 10 metre menzile sahip olan bu model şarj sürelerinde gerçekten memnun ediyor. Bunu biraz daha açarsak kulaklığın tek şarjla 7.5 saat kullanım imkanı sunduğunu söyleyebiliriz. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 36 saate kadar çıkıyor. Bu model size şarj cihazını unutturacak diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse bu listedeki tüm modelleri satın alabilirim. Ancak arasından bir seçim yapmam gerekirse bu muhtemelen Qcy T31 Melobuds Neo olurdu. Kulaklık gerek tasarımı gerek teknik özellikleriyle beni etkiledi. Özellikle kutusunda şarj durumunu gösteren ekranı bu kararımda etkili oldu diyebilirim.