750 TL Bütçe ile Alınabilecek En İyi Kulaklıklar!
Kulaklıklara fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için 750 TL bütçeyle satın alınabilecek en iyi kulaklık modellerini listeledik. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Bu içeriğimizde 750 TL bütçeyle satın alınabilecek en iyi kulaklık modellerini listeledik.
- Listemizde Qcy T31 Melobuds Neo, Lenovo Thinkplus LP23, Favors K98 ve Xiaomi Redmi Buds 6 Play modelleri bulunuyor.
- Bu modeller arasında gerek teknik özellikleri gerekse tasarımıyla en çok öne çıkan modelin Qcy T31 Melobuds Neo olduğunu söyleyebiliriz.
Kulaklıklara fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için bazı uygun fiyatlı alternatifler bulunuyor. Bu tür modeller AirPods Pro 3 gibi amiral gemisi performansı sunmasa da günlük kullanımda çok fazla üzmüyor. İşte 750 TL bütçeyle satın alınabilecek en iyi kulaklık modelleri!
750 TL Bütçe ile Alınabilecek En İyi Kulaklıklar
- Qcy T31 Melobuds Neo - 770 TL (Bütçeyi 20 TL aşsa da güçlü özellikleri nedeniyle dahil ettik)
- Lenovo Thinkplus LP23 - 750 TL
- Favors K98 - 750 TL
- Xiaomi Redmi Buds 6 Play - 709 TL
Qcy T31 Melobuds Neo Özellikleri Neler?
- Bluetooth Sürümü: 5.3
- Uygulama Desteği: QCY Uygulaması
- Çalışma Menzili: 10 metre
- Sürücü Boyutu: 10 mm Dinamik Sürücü
- Ses Efektleri: 9 özel ses efekti profili
- Gecikme Süresi: 68 ms düşük gecikme modu
- Mikrofon & Ses: 4 mikrofonlu ENC (Çevresel Gürültü Önleme) aramaları
- Bağlantı Özelliği: Çift cihaz bağlantı desteği
- Su Geçirmezlik: IPX5
- Tasarım Özellikleri: Şeffaf kasa ve LED güç göstergesi ekranı
- Şarj Portu: Type-C
- Kulaklık Pil Kapasitesi: 45 mAh
- Şarj Kutusu Pil Kapasitesi: 350 mAh
- Pil Ömrü & Kullanım Süresi:
- Tek Şarjla Müzik Dinleme: 6 saat
- Tek Şarjla Konuşma: 4 saat
- Şarj Kutusuyla Toplam Süre: 24 saat
- Kulaklık Boyutları: 21,5 x 55,0 x 25,2 mm
- Şarj Kutusu Boyutları: 55,0 x 55,0 x 25,2 mm
Listemizin ilk sırasında Qcy T31 Melobuds Neo bulunuyor. Bu kablosuz kulaklık 10 metre çalışma menziline sahip. Aynı zamanda 10 mm dinamik sürücüyle karşımıza çıkıyor. Bunu biraz daha açarsak TWS kulaklıklarda ortalama sürücü boyutu 6 mm ile 12 mm arasında değişiyor. Yani kulaklık standartları karşılıyor diyebiliriz. Bu da bas seslerinin güçlü, derin ve doyurucu bir şekilde çıktığı anlamına geliyor.
Bunlara ek olarak ürünün gecikme süresi 68 ms. Standart Bluetooth kulaklıklarda gecikmenin genelde 150-200 ms arasında olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçları fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Modelde çevresel gürültü engelleme özelliği de yer alıyor. Bu sayede telefon görüşmelerinizde sesiniz karşı tarafa gayet net bir şekilde gidebiliyor.
Ürünün batarya özellikleri de kullanıcıları çok fazla üzmeyecek. Kulaklık tek şarjla 6 saat müzik dinleme ve 4 saat telefonla konuşma süresi sunuyor. Son olarak şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresiyse 24 saat. Kısacası bu modeli satın aldığınızda gün içinde sürekli olarak şarja takma ihtiyacı duymayacaksınız.
Lenovo Thinkplus LP23 Özellikleri Neler?
- Bluetooth sürümü: 5.4
- Tasarım / kullanım şekli: Yarı kulak içi (Half in-ear)
- Sürücü / hoparlör boyutu: 13 mm
- Bluetooth kullanım menzili: Yaklaşık 10 metre
- Çevresel gürültü engelleme: Var
- Şarj portu: Type-C
- Kulaklık pil kapasitesi: 25 mAh
- Kulaklık şarj süresi: Yaklaşık 2 saat
- Şarj kutusu tam şarj süresi: Yaklaşık 1,5 saat
- Tek şarjla dinleme süresi: Yaklaşık 4 saat
- Şarj kutusuyla toplam kullanım süresi: Yaklaşık 18 saat
Listemizdeki bir diğer model ise Lenovo Thinkplus LP23. Bu kulaklıkta 13 mm boyutlarında sürücü bulunuyor. Bu da bas performansında Qcy T31 Melobuds Neo'dan daha iyi olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca kablosuz kulaklıkta çevresel gürültü engelleme özelliği de karşımıza çıkıyor.
Ürünün toplam menzil süresi yaklaşık 10 metre seviyelerinde. Batarya tarafında da tek şarjla 4 saatlik bir dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusuyla toplam kullanım süresi ise 18 saat. Pil performansı listemizin ilk sırasındaki Qcy T31 Melobuds Neo'nun bir nebze olsun gerisinde kalıyor.
Favors K98 Özellikleri Neler?
- Bluetooth menzili: 10 m
- Gecikme süresi: 45 ms
- Kulaklık pil kapasitesi: 40 mAh
- Şarj kutusu pil kapasitesi: 400 mAh
- Kullanım süresi: 4-5 saat
- Şarj süresi: 45 dk - 1 saat
- Şarj kutusu şarj süresi: 1-2 saat
- Tek kulaklık ağırlığı: 4 g
- Şarj kutusu ağırlığı: 76 g
- Kulaklık boyutu: 34 x 22 x 25 mm
- Şarj kutusu boyutu: 89 x 48 x 36 mm
Favors K98 tasarımsal açıdan listemizdeki en ilginç model. 45 ms gecikme süresine sahip bu kablosuz kulaklık özellikle oyunlarda üst düzey performans gösterebiliyor. Yani buradan modelin oyun odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Kulaklığın batarya performansı da üzmüyor. Zira paylaşılan verilere baktığımızda 4-5 saat arası bir kullanım süresi sunduğunu görüyoruz. Son olarak kutusuyla birlikte 20-30 saat arasında kullanılabiliyor. Menzilinin ise 10 metre olduğunu belirtelim.
Xiaomi Redmi Buds 6 Play Özellikleri Neler?
- Kulaklık pil kapasitesi: 57 mAh
- Şarj kutusu pil kapasitesi: 600 mAh
- Şarj bağlantı noktası: Type-C
- Tek şarjla pil ömrü: 7,5 saat
- Şarj kutusuyla pil ömrü: 36 saat
- Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.4
- Menzil: 10 m
- Tek kulaklığın ağırlığı: 3,6 g
- Tek kulaklığın boyutları: 20,6 x 14,5 x 22 mm
- Şarj kutusunun ağırlığı: 32,8 g
- Şarj kutusunun boyutları: 53,9 x 53,9 x 27,4 mm
- Toplam ağırlık: 40,0 g
Biraz daha uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorsanız Xiaomi Redmi Buds 6 Play'i tercih edebilirsiniz. Listemizdeki diğer modeller gibi 10 metre menzile sahip olan bu model şarj sürelerinde gerçekten memnun ediyor. Bunu biraz daha açarsak kulaklığın tek şarjla 7.5 saat kullanım imkanı sunduğunu söyleyebiliriz. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 36 saate kadar çıkıyor. Bu model size şarj cihazını unutturacak diyebiliriz.
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Editörün Yorumu
Dürüst olmam gerekirse bu listedeki tüm modelleri satın alabilirim. Ancak arasından bir seçim yapmam gerekirse bu muhtemelen Qcy T31 Melobuds Neo olurdu. Kulaklık gerek tasarımı gerek teknik özellikleriyle beni etkiledi. Özellikle kutusunda şarj durumunu gösteren ekranı bu kararımda etkili oldu diyebilirim.