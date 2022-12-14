macromusic Nedir? Nasıl Kullanılır?

En çok kullanılan uygulamalardan biri olan makromusıc şu zamana kadar milyonlarca kişi tarafından tercih edildi. Hatta birçok insan bu platform ile tanıştı. Peki insanların şarkı dinlerken birbiri ile tanışmasını sağlayan macromusıc nedir? macromusıc nasıl kullanılır? Sizler için anlatıyoruz.

macromusıc Nedır?

macromusıc 2020 yılında üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş ve Türk yapımı bir uygulamadır. Uygulamanın asıl amacı şarkı dinlediğinizde aynı şarkıyı dinleyen kişilerle tanışma uygulamasıdır.

macromusıc 18 yaş üstü bir uygulama olup Tinder benzeri uygulamalara da benzer bir yapısı vardır. Öyle ki aynı şarkıyı dinlediğiniz de bir partner ile eşleşiyor ve hoşunuza giden veya beğenmediğiniz kişileri sağ ya da sola çevire biliyorsunuz.

macromusıc Nasıl Kullanılır?

macromusıc uygulamasını cihazınıza indirin.

uygulamayı açın.

Spotify ile kolay bir şekilde bağlanın.

Daha sonra istediğiniz bir şarkıyı açın.

Uygulamadan gelecek bildirimi bekleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra macromusic uygulamasını kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

macromusıc Ücretli mi?

macromusıc uygulaması ücretsiz bir uygulamadır. Ancak her uygulamada oldugu gibi uygulama içi satın alımlar mevcuttur. Ücretli versiyonunda cinsiyet seçme, konum ayarlama gibi seçenekler bulunmaktadır.

macromusıc Güvenilir mi?

Uygulama Spotify’dan verileri almakta ve bu verileri bir veri tabanında bulundurarak aynı müzikleri dinleyen kişileri filtreleyerek uygulamada kullanıcılara sunmaktadır.

Uygulamanın bu nokta da güvenliği bazı kullanıcılar için kafaları karıştıran sorular yaratmakta. Bu nedenle uygulamayı kullanmadan önce şartlarını okumakta fayda var.

Bu içeriğimizde macromusicnedir nasıl kullanılır? Adlı sorulara cevap verdik. Peki sizler macromusıc hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son olarak Spotify şarkı podcast ekleme nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.