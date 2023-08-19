makromusic for Spotify
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,269
- DOSYA BOYUTU 48.00 MB
- Üretici makronline
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makromusic for Spotify, müzik zevkinizin uyuştuğu kişilerle eşleşip, sohbet etmenize olanak tanıyor.
makromusic for Spotify, müzik dinlemeyi seven biriyseniz tam sizin için bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Spotify ile entegre bir şekilde çalışan bu uygulamada, müzik dinleyebilir ve eşleştiğiniz kişilerle sohbet edebilirsiniz. Aynı müzik zevkine sahip insanlarla tanışabilir, onlara sevdiğiniz parçaları atabilirsiniz. Arama kısmandan istediğiniz türdeki şarkıyı aratabilir ve dinleyebilirsiniz. Siz dinlerken, sizinle beraber dinleyen insanları veya önceden dinleyen insanları görebilirsiniz. Ardından onlara eşleşme isteği yollayabilirsiniz.
Müzik severleri buluşturan makromusic, sohbet esnasında sıkılmamanız adına farklı türde oyunlar bulunduruyor. Eşleştiğiniz kişiyle soru oyunu oynayabilir ve ilerleyemediğiniz zamanları değerlendirebilirsiniz. Ayrıca yeni eklenen özellikle birlikte, eşleşmelerinize fotoğraf gönderip, alabilirsiniz.
Kayıt olmayı gerektirmeyen makromusic, spotify hesabınıza bağlanıp otomatik olarak kayıt imkanı sağlıyor. Dinlediğiniz müziklere göre uyum yüzdeniz belirlenir ve en fazla yüzdeye sahip olan kullanıcılarla tanışma imkanı sağlayabilirsiniz. Günlük olarak yenilenen uyumlu profil haznesine girerek, 50'den fazla uyumlu profil ile eşleşebilirsiniz. Tüm bunların aksine premium alarak, konum, cinsiyet ve yaş tercihi gibi ayarları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, sizi beğenen profilleri de görme şansı yakalayabilirsiniz.
makromusic for Spotify İndir
Hem müzik dinleyip hem de insanlarla tanışmak istiyorsanız, makromusic for Spotify indirerek sizinle aynı müzik zevkine sahip olan kişilerle eşleşebilirsiniz.
makromusic for Spotify Özellikleri
- Müzik zevkinizin uyuştuğu kişilerle sohbet edin.
- Kimlerin neleri dinlediğini görün.
- Aynı anda kiminle müzik dinlediğinizi görün.
- Spotify bağlantısı yetmekle birlikte, kayıt gerektirmez.
- Beğendiklerinizi yıldızlayabilir veya gizleyebilirsiniz.
- Hangi müzikte eşleştiğinizi görün ve tartışın.
- Dinlediğiniz ve sevdiğiniz müzikleri paylaşın.
- Sosyal ağda paylaşımlar yapabilirsiniz.
- Sohbet esnasında fotoğraf gönderebilirsiniz.
- Konuştuğunuz kişiyle beraber, soru oyunu oynayabilirsiniz.
makromusic for Spotify
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 24
- DOSYA BOYUTU 112.20 MB
- Üretici makronline
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makromusic for Spotify İndir iOS: Müzik eşinizi bulmanıza yardımcı olan sosyal ağ uygulaması
makromusic for Spotify, müzik zevkinize uyan kişilerle tanışmanızı sağlayan bir sosyal ağ uygulaması. Müzik eşini bulmak için hemen makromusic uygulamasını iPhone’unuza indirin. Kayıt yok! Spotify hesabınızı bağlayıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Müzik dinlemeyi ve sohbet etmeyi seviyorsanız makromusic tam size göre. App Store’da da ücretsiz!
Müzik zevki aynı olan kişileri sohbet ortamına sokan benzersiz bir uygulama makromusic for Spotify. makromusic sizi Türkiye’nin dört bir yanından müzik severle üç farklı şekilde eşleştiriyor. Birincisi, profile göre. Profile göre eşleşme, Spotify’daki müzik dinleme alışkanlığınızı baz alarak müzik zevkinizin en uyduğu kişiyle eşleşmenizi sağlıyor. İkincisi, anlık eşleşme. Anlık eşleşme, makromusic’ta sizinle birlikte aynı anda aynı müziği dinleyen kişilerle eşleştiriyor. Son olarak, keşfet. Spotify premium kullanıcılarına özel bu seçenekle keşfetten istediğiniz bir müziği seçerek sizde de aynı müziğin açılmasını sağlayabiliyor ve o müziği dinleyen kişiyle eşleşebiliyorsunuz. Sohbet sayfasından geçmiş eşleştiğiniz kişilerle olan mesajlarınıza ulaşıp mesajı sürdürebiliyorsunuz. Rahatsız edenleri sola kaydırarak bildirebiliyorsunuz.
makromusic for Spotify İndir iOS
- Müzik zevkiniz aynı olan kişilerle tanışmak mı istiyorsunuz?
- Kim neleri dinliyor? Tanışmaya ne dersin?
- Şu an kim ile aynı anda dinliyorsun?
- Kolayca Spotify hesabınızla bağlanabilirsiniz.
- Favorilerinizi yıldızlayın veya gizleyin.
- Siz dinleyin makromusic eşleştirsin.
- Nasıl eşleştiğinizi görün.
- Sosyal medyada favorilerinizi paylaşın.
- Cinsiyetinizi belirterek eşleşmelerinizi en iyi şekilde filtreleyebilirsiniz. Favori sanatçı ve müziğinizi yıldızlayabilir, dinleyen birileri olduğunda bildirim alabilirsiniz.(Premium kullanıcılara özel)