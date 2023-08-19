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makromusic for Spotify

makromusic for Spotify

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 1,269
  • DOSYA BOYUTU 48.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici makronline
  • İndir

makromusic for Spotify, müzik zevkinizin uyuştuğu kişilerle eşleşip, sohbet etmenize olanak tanıyor.

Erkan Calp
Erkan Calp -

makromusic for Spotify, müzik dinlemeyi seven biriyseniz tam sizin için bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Spotify ile entegre bir şekilde çalışan bu uygulamada, müzik dinleyebilir ve eşleştiğiniz kişilerle sohbet edebilirsiniz. Aynı müzik zevkine sahip insanlarla tanışabilir, onlara sevdiğiniz parçaları atabilirsiniz. Arama kısmandan istediğiniz türdeki şarkıyı aratabilir ve dinleyebilirsiniz. Siz dinlerken, sizinle beraber dinleyen insanları veya önceden dinleyen insanları görebilirsiniz. Ardından onlara eşleşme isteği yollayabilirsiniz.

Müzik severleri buluşturan makromusic, sohbet esnasında sıkılmamanız adına farklı türde oyunlar bulunduruyor. Eşleştiğiniz kişiyle soru oyunu oynayabilir ve ilerleyemediğiniz zamanları değerlendirebilirsiniz. Ayrıca yeni eklenen özellikle birlikte, eşleşmelerinize fotoğraf gönderip, alabilirsiniz

Kayıt olmayı gerektirmeyen makromusic, spotify hesabınıza bağlanıp otomatik olarak kayıt imkanı sağlıyor. Dinlediğiniz müziklere göre uyum yüzdeniz belirlenir ve en fazla yüzdeye sahip olan kullanıcılarla tanışma imkanı sağlayabilirsiniz. Günlük olarak yenilenen uyumlu profil haznesine girerek, 50'den fazla uyumlu profil ile eşleşebilirsiniz. Tüm bunların aksine premium alarak, konum, cinsiyet ve yaş tercihi gibi ayarları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, sizi beğenen profilleri de görme şansı yakalayabilirsiniz.

makromusic for Spotify İndir

Hem müzik dinleyip hem de insanlarla tanışmak istiyorsanız, makromusic for Spotify indirerek sizinle aynı müzik zevkine sahip olan kişilerle eşleşebilirsiniz.

makromusic for Spotify Özellikleri

  • Müzik zevkinizin uyuştuğu kişilerle sohbet edin.
  • Kimlerin neleri dinlediğini görün.
  • Aynı anda kiminle müzik dinlediğinizi görün.
  • Spotify bağlantısı yetmekle birlikte, kayıt gerektirmez.
  • Beğendiklerinizi yıldızlayabilir veya gizleyebilirsiniz.
  • Hangi müzikte eşleştiğinizi görün ve tartışın.
  • Dinlediğiniz ve sevdiğiniz müzikleri paylaşın.
  • Sosyal ağda paylaşımlar yapabilirsiniz.
  • Sohbet esnasında fotoğraf gönderebilirsiniz.
  • Konuştuğunuz kişiyle beraber, soru oyunu oynayabilirsiniz.