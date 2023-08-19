makromusic for Spotify, müzik zevkinizin uyuştuğu kişilerle eşleşip, sohbet etmenize olanak tanıyor.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

makromusic for Spotify, müzik dinlemeyi seven biriyseniz tam sizin için bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Spotify ile entegre bir şekilde çalışan bu uygulamada, müzik dinleyebilir ve eşleştiğiniz kişilerle sohbet edebilirsiniz. Aynı müzik zevkine sahip insanlarla tanışabilir, onlara sevdiğiniz parçaları atabilirsiniz. Arama kısmandan istediğiniz türdeki şarkıyı aratabilir ve dinleyebilirsiniz. Siz dinlerken, sizinle beraber dinleyen insanları veya önceden dinleyen insanları görebilirsiniz. Ardından onlara eşleşme isteği yollayabilirsiniz.

Müzik severleri buluşturan makromusic, sohbet esnasında sıkılmamanız adına farklı türde oyunlar bulunduruyor. Eşleştiğiniz kişiyle soru oyunu oynayabilir ve ilerleyemediğiniz zamanları değerlendirebilirsiniz. Ayrıca yeni eklenen özellikle birlikte, eşleşmelerinize fotoğraf gönderip, alabilirsiniz.

Kayıt olmayı gerektirmeyen makromusic, spotify hesabınıza bağlanıp otomatik olarak kayıt imkanı sağlıyor. Dinlediğiniz müziklere göre uyum yüzdeniz belirlenir ve en fazla yüzdeye sahip olan kullanıcılarla tanışma imkanı sağlayabilirsiniz. Günlük olarak yenilenen uyumlu profil haznesine girerek, 50'den fazla uyumlu profil ile eşleşebilirsiniz. Tüm bunların aksine premium alarak, konum, cinsiyet ve yaş tercihi gibi ayarları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, sizi beğenen profilleri de görme şansı yakalayabilirsiniz.

makromusic for Spotify İndir

Hem müzik dinleyip hem de insanlarla tanışmak istiyorsanız, makromusic for Spotify indirerek sizinle aynı müzik zevkine sahip olan kişilerle eşleşebilirsiniz.

makromusic for Spotify Özellikleri