Tinder Benzeri Arkadaşlık Uygulamaları - 2022

Tinder artık pek çok kişinin bildiği ve zaman zaman kullandığı bir uygulama. Pek çok kişi bu uygulamaya bir kez şans vermiş ya da şans veren birinin tecrübelerine şahit olmuştur. Kimisi bu uygulama sayesinde pek çok insanla tanışıyor kimisi ise aradığını bulamıyor. Aradığını bulamayanların ve daha çok kişi ile tanışmak isteyenlerin çok işine yarayabilecek bir liste hazırladık. Umuyoruz ki bu listedeki Tinder benzeri uygulamalar sayesinde şansınız yaver gider. Bakalım listede neler varmış.

Tinder Benzeri Arkadaşlık Uygumaları

Tinder benzeri uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor. Facebook bile kendi arkadaşlık sitesini yapmaya çalışıyor. Hal böyle olduğundan piyasada çok fazla gereksiz uygulama da bulunuyor. Bu listede en popüler olan ve birçok kişi tarafından olumlu geri dönüş almış uygulamalara yer vereceğiz. Umuyoruz ki hepsini denemek için yeterince vaktiniz vardır.

Okcupid

Happn

Bumble

Badoo

Grindr

Skout

Peki bu uygulamaların Tinder’dan farkı ne? Tinder benzeri uygulamalar neyi farklı yapıyor? Hepsini tek tek inceleyelim ve Tinder’dan ziyade neden bu uygulamaları tercih edebileceğiniz üzerine konuşalım.

Okcupid

Tinder’dan oldukça farklı olan Okcupid, en iyi Tinder alternatiflerinden bir tanesi. Öyle ki, burada sadece fotoğraflarınız ve kısacık bio’nuz yeterli değil. Onlarca soruya cevap vermeniz gereken bir sistemi mevcut. Çok genel geçer sorular olsa bile bir ilişkide mutlaka bilinmesi gereken bir çok soruyu cevaplamanız gerekiyor. Dini inancınızdan siyasi görünüşünüze, spesifik durumlara karşı olan tepkinizden burçlara inanıp inanmadığınıza kadar pek çok soruyu size soran bu uygulama pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Bu sorulara verdiğiniz cevaplar sayesinde eşleşmeden önce karşınıza çıkan kişi ile uyumunuzu görebiliyorsunuz. Sadece görselliğe değil, fikirsel uyuma da önem veren kişiler için son derece ideal bir uygulama.

Happn

Tinder mı Happn mı karar vermekte zorlanıyorsanız sizin için işleri biraz kolaylaştıralım. Tinder benzeri uygulamalardan en dikkat çeken isimlerden birisi de Happn. Bu uygulama sizin konumunuzu gün içerisinde sürekli saptayarak günlük hayatta karşınıza çıkabilecek insanları size gösteriyor. Örneğin günlük rutininizde okula gitmek, okuldan merkezi bir bölgedeki kafeye gitmek ve sonrasına evinize dönmek olsun. Happn size sadece gittiğiniz yerlerdeki ve yolda geçtiğiniz bölgelerdeki insanları gösteriyor. Şehrinizdeki ya da bölgenizdeki tüm kullanıcıları görmeniz pek mümkün değil. Özellikle gün içerisinde fazlasıyla yolculuk yapan biriyseniz ve sima olarak tanıyor olabileceğiniz kişilerle eşleşmek istiyorsanız Happn sizin için yaratılmış bir uygulama.

Bumble

Tinder’ın kurucularından birinin ayrılması ile oluşan Bumble, pek çok erkeğin hayalini süsleyebilecek bir özelliğe sahip. Bu uygulamada kadınlar söz sahibi. Eğer bir kadınla eşleşseniz bile bir erkek olarak ilk hamleyi yapmanız mümkün değil. Eşleşmeden sonra ilk mesajı yalnızca kadınlar atabiliyor. Toplumsal bir normu yıkmayı hedefleyen ve kadınlara biraz kontrol vermeyi amaçlayan bu uygulama pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Hem erkekler ne yazsam acaba diye düşünmekten kurtulmuş oluyor hem de kadınların mesaj kutusu saniyeler içerisinde “selam tanışalım mı ;)” tarzındaki mesajlarla dolup taşmamış oluyor. Yani bu uygulama için gönül rahatlığıyla “burada kızlar teklif ediyormuş” diyebiliriz. Çünkü gerçekten öyle.



Badoo

Dünya’da oldukça fazla kitlesi olan ve ülkemizde de her geçen gün minik minik büyüme sağlayan Badoo, Tinder benzeri uygulamalar denilince akıllara gelen popüler uygulamalardan biri. Özellikle de yabancı arkadaş edinmek isteyen kişilerin sıklıkla kullandığı bir uygulama olan Badoo’ya muhakkak bir şans verin.

Grindr

Grindr’ı diğer Tinder benzeri uygulamalardan ayıran çok temel bir özellik var. Grindr gay erkekler için oluşturulmuş bir platformdur. LGBTIQ+ bireylerin ana akım arkadaşlık uygulamalarında rahat edemediğini gören bir grup Grindr’ı kurdu ve sadece gay erkeklerin kullanımına sundu. Eğer kendinize gay bir erkek arkadaş arıyorsanız Grindr sizin için çok daha hızlı bir şekilde çalışabilir.

Skout

Canlı yayın açabildiğiniz bir arkadaşlık uygulaması nasıl olurdu? İşte Skout’u diğer tüm arkadaşlık sitelerinden ayıran bu özellik sayesinde uygulama içerisinde canlı yayınları izleyerek hem eğlenebilirsiniz hem de kendinize uygun bir arkadaş bulabilirsiniz. Canlı yayın platformlarının her geçen gün ivme kazandığı bu dönemde, bir arkadaş bulma uygulamasına canlı yayın sistemi entegre etmek çok mantıklı değil mi?

Tinder benzeri uygulamalar listemiz bu kadardı. Eğer Tinder’dan verim alamadıysanız bu listede ilginizi çeken birkaç uygulamaya mutlaka şans vermenizi öneririz. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

