Mafia 2 Türkçe Yama ile oyununuzu Türkçe olarak oynayabilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mafia 2 Türkçe Yama eğer bir aksiyon oyunu klasiği olan Mafia 2'yi Türkçe olarak oynamak isterseniz kullanabileceğiniz bir Türkçe dil paketidir. Milyonlarca adet satan Mafia 2 için yayınlanan Türkçe yama sayesinde Türk oyuncular artık oyunun her sahnesine hakim olacak, oyunu bir yandan da yaşayarak oynama fırsatı elde edecekler. Başarılı grafiklere sahip olan oyun, sürükleyici atmosferi ile milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor. Ülkemizde de oldukça sevilen oyun, Türkçe dil paketi ile daha eğlenceli bir hale geldi.

Mafia 2 Türkçe Özellikleri

Sürükleyici bir oynanış,

Kaliteli içerikler,

Zengin bir harita,

Birbirinden farklı karakterler,

Aksiyon yüklü sahneler,

Gerilim dolu anlar,

Kolay kontroller,

Mafia serisinin ilk oyunu 2000'li yılların başında çıkış yapmış ve döneminin ilerisindeki teknolojisi ve herşeyden öte inanılmaz senaryosuyla oyun severlerin gönlünde taht kurmuştu. Oyunun tadı damağımızda kalmıştı ve 2010 yılında, ilk oyunun 8 sene ardından devam oyunu yayınlandı. Mafia 2 teknolojik olarak yenilenmişti ve bolca aksiyon yeni oyunda bizi beklemekteydi. Aradan geçen yılların ardından Mafia 2 sunduğu kaliteyle halen kendisini oynatabilen bir oyun. Yüksek kalite grafiklere sahip olan Mafia 2 tıpkı ilk oyun gibi kaliteli bir senaryoya ve kuvvetli oyun karakterlerine sahip olan bir oyun.

Mafia 2 için Oyunçeviri ekibi tarafından hazırlanan bu Türkçe yama sayesinde oyunun kaliteli diyaloglarını Türkçe olarak takip edebiliyoruz ve oyunun hikayesini daha rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Yama oyunun menüsünü, altyazıları, görevleri ve metinleri Türkçe yapmaktadır. Yamayı yüklerken oyunun kurulu olduğu klasörü seçmeniz gerekmektedir. Yamayı yüklemeden önce olası uyumsuzlukları önlemek için oyunun kurulu olduğu klasörü yedeklemeniz tavsiye edilir.

Mafia 2 Türkçe İndir

Mafia 2 Türkçe Yama'yı kurduktan sonra oyunun dilini Türkçe yapmanız ve altyazıları açmanız gerekmektedir. Mafia serininin ikinci oyunu olarak adından söz ettirmeye devam eden Mafia 2 Türkçe, sürükleyici atmosferi ile milyonlarca oyuncuya ulaştı. Türkçe dil desteği sayesinde ülkemiz oyuncuları tarafından da sevilerek oynanmaya başlanan yapım, 2000'li yılların başında adından söz ettirmeye başlamıştı.Hala geniş bir kitle tarafından oynanmaya devam edilen yapım, kaliteli grafik açılarına ek olarak gerilim dolu ses efektleri ile adından söz ettirmeye devam ediliyor.