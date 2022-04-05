Mafia 2 türünün en başarılı oyunları arasında yer alan bir aksiyon oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mafia 2 2002 yılında çıkan Mafia: The City of Lost Heaven oyunun devam oyunu olarak yayınlanmış olan ve türünün en iyi örnekleri arasında yer alan bir aksiyon oyunudur.

Mafia 2 Özellikleri

Gerçekçi atmosfer,

Aksiyon yüklü sahneler,

Çarpıcı ses efektleri,

Basit kontroller,

Detaylı içerikler,

Zengin bir dünya,

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Mafia: The City of Lost Heaven zamanında oyun severlere inanılmaz bir senaryo ve döneminin ilerisindeki bir teknolojik yapıyı bir arada sunmuş başarılı bir mafya oyunuydu. TPS yani 3. şahıs bakış açısından oynanan bir aksiyon oyunu olan bu oyunun devam oyunu Mafia 2'de ise hikaye 2. Dünya Savaşı dönemlerinde ve sonrasında ilelemekte. İlk oyunun bitmiş olduğu dönemlerden oyuna başladığımız Mafia 2'de Vito Scalleta adlı kahramanımızı yönetmekteyiz. İtalya'dan Amerika'ya göçen bir ailenin çocuğu olan Vito, küçükken yoksulluk içinde ve çok kötü şartlar altında yaşamıştır. Bu düşük yaşam kalitesi Vito'yu gençliğinde yasadışı gelir elde etme yollarına itmiştir. Bu amaçla çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu olan Joe Barbara ile soygunlar düzenlemişlerdir; fakat bu soygunların birinde Joe kaçmayı başarırken Vito polise yakalanmış ve cezaevine girmiştir. Vito cezaevindeyken 2. Dünya Savaşı patlak vermiştir ve Vito orduya katılarak cezasından kurtulmuştur.

Ordudayken geçici bir süreliğine evini ve ailesini ziyarete gelen Vito, Joe ile görüştüğünde Joe'nun mafyaya katıldığını öğrenir. Daha sonrasında Joe Vito'nun askerlik görevini sonlandırmasına yardımcı olur ve onun da mafyaya katılmasına ön ayak olur. Böylece Vito'nun mafya kariyeri başlar ve biz de kaliteli bir hikayeye tanık olmaya başlarız.

Mafia 2 teknolojik olarak oldukça başarılı bir oyun. Oyun grafikleri oldukça kaliteli ve dönemin havasını gayet başarılı bir şekilde yansıtıyor. Oyunun hikayesi çizgisel olarak ilerlese de oyunda geniş bir açık dünyaya sahibiz. Oyunda kullandığımız araçlara özel özen gösterilmiş. Özellikle arabaların üzerindeki tozlanmalar, kar efektleri ve parçalanma efektleri çok gerçekçi görünüyor.

Mafia 2 diyalogları ve seslendirmeleri de oldukça başarılı. Oyundaki karakterler hikaye içerisinde sağlam bir yere sahip ve bu karakterlerin seslendirmelerine büyük özen gösterilmiş.

Mafia 2'de hikaye ilerledikçe Amerika'nın farklı dönemlerine rastlıyoruz. Oyuna başladığımız 2. Dünya Savaşı öncesi kullanılan araçlar 1930'lara özel araçlarken hikayenin ilerleyen bölümlerinde 1970'ler Amerika'sına özgü klasik araçlara rastlayabiliyoruz.

Mafia 2'de aksiyon gerçekçi parçalanma ve patlama efektleriyle desteklenmekte. Eğer üst kalite bir mafya oyunu oynamak isterseniz Mafia 2'yi kesinlikle denemelisiniz.

Mafia 2'nin demosunu indirebilmek için sitemiz üzerinden tıklayacağınız indirme bağlantısıyla Steam sayfasına eriştikten sonra aşağıdaki resimde göreceğiniz kırmızı alanın içerisindeki "Demoyu İndir" tuşuna tıklamanız gerekmekte:

Not: Steam üzerinden oyun indirebilmek için Steam arayüzünün bilgisayarınızda kurulu olması ve geçerli bir Steam hesabı ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Steam arayüzünü bu bağlantı ile indirebilirsiniz ve uygulama üzerinden kendinize bir hesap yaratabilirsiniz: