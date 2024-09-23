Meta Quest 3S Özellikleri ve FiyatI

Meta Quest 3S, kuşkusuz uygun fiyatı ve avantaja rağmen sunduğu özelliklerle piyasadaki en çok dikkat çeken sanal gerçeklik gözlüklerinden biri. Biz de bu rehberde sizin için Meta'nın popüler VR/AR gözlüğü Meta Quest 3S özellikleri ve fiyatı hakkında konuşacağız. İşte detaylar!

Meta Quest 3S Özellikleri

Ekran Tipi: OLED

OLED Çözünürlük: 2064 x 2208 piksel (her göz için)

2064 x 2208 piksel (her göz için) Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Görüş Alanı: 105 derece

105 derece İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB seçenekleri

256 GB / 512 GB seçenekleri Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Takip Sistemi: Inside-out takip (kamera bazlı)

Inside-out takip (kamera bazlı) Kamera: Renkli geçiş kamerası (Passthrough) ve derinlik sensörleri

Renkli geçiş kamerası (Passthrough) ve derinlik sensörleri Kontroller: Haptik geri bildirimli ve artırılmış hassasiyetli kontrolcüler

Haptik geri bildirimli ve artırılmış hassasiyetli kontrolcüler Batarya Ömrü: 2-3 saat kullanım

2-3 saat kullanım Şarj Süresi: 2.5 saat (USB-C hızlı şarj desteği)

2.5 saat (USB-C hızlı şarj desteği) Ağırlık: 510 gram

Meta Quest 3S, sadece gelişmiş özellikleriyle değil, yenilikçi tasarımıyla da öne çıkıyor. Cihazın ön yüzünde, üçgen biçiminde yerleştirilmiş sensörler ve kameralar, hem estetik bir görünüm sunuyor hem de performans açısından önemli katkılar sağlıyor.

Bu üçgen düzen içerisinde dört kızılötesi (IR) izleme kamerası, iki derinlik algılama sensörü ve 4 milyon piksel çözünürlüğünde iki RGB geçişli kamera bulunuyor. Bu güçlü donanım, Meta Quest 3S’e daha sürükleyici ve gerçekçi bir VR deneyimi sunma kapasitesi kazandırıyor.

Ayrıca derinlik algılama sensörleri sayesinde kullanıcılar, sanal ortamda daha doğal ve rahat bir kullanım deneyimi yaşıyor. Meta Quest 3S özellikleri arasında fiziksel butonlar da yer alıyor. Örneğin kullanıcılar işlev butonunu kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyebiliyor.

Aynı zamanda butonla görsel geçiş (Passthrough) modu da değiştirilebiliyor. İşlev butonu, en çok kullanılan uygulamaları hızlıca açmak için ayarlanabilir.

Meta Quest 3S, gözbebekleri arasındaki mesafeye göre ayarlanabilen 3 seviyeli Fresnel lenslerle donatılmış durumda. Meta, bu modeli geliştirirken gözlük kullanıcılarını da düşünerek gözlük dostu bir tasarım sunuyor.

Cihaz, Qualcomm’un Snapdragon XR2 Gen 2 işlemcisi ile yüksek performans sağlıyor. 1832 x 1920 çözünürlüğe sahip LCD ekranı, 90 veya 120 Hz yenileme hızı seçenekleriyle akıcı ve net bir görsel deneyim sunuyor.

Meta Quest 3S Fiyatı

Meta’nın Quest 3S’i tanıtacağı tam tarihle ilgili bilgi yok. Yalnız 25 Eylül’de sanal olarak düzenlenmesi planlanan Connect Konferans’ında VR/AR gözlüğünün tanıtılması bekleniyor. Meta Quest 3S fiyatı sızıntılara göre 299 dolar yani 10.206 TL civarında olacak.