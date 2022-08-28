The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution ile zombi dolu bir dünyaya giriş yapacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zombilerle dolu bir dünyaya ev sahipliği yapan The Walking Dead serisi milyonlarca oyuncunun gönlünde taht kurmayı başardı. Hem bilgisayar hem de mobil platformda milyonlarca oyuncuya sahip olan başarılı aksiyon serisi, zengin içeriği ile oyunculara gerilim ve aksiyon dolu dakikalar sunuyor. Yıllardır aksiyon ve korku oyunları arasında en popüler noktalara erişmeyi başaran seri, yeni oyunu ile yine milyonları hedefliyor olacak. Steam üzerinde sergilenmeye başlanan serinin yeni oyunu The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution olarak listelenlemeye başlandı. 2022 yılı içerisinde lansmana çıkacağı ifade edilen oyun, yeni bölümü ile oyunculara eşsiz bir içeriği sunacak. Yepyeni içerikleri deneyimleyecek olan oyuncular hikaye bazlı bir oynanışa sahip olacak.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution Özellikleri

9 farklı dil desteği,

Yepyeni bölümler ve seviyeler,

Binlerce farklı tehlike,

Farklı tür ve zorluklara sahip zombiler,

Tek oyunculu bir yapı,

Sürekli genişleyen bir silah koleksiyonu,

Çeşitli başarımlar,

Birinci şahıs kamera açıları,

Etkileyici seviyede grafik açıları ile oyunculara eşsiz aksiyon sahneleri sunacak olan The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, ses efektleri ile bünyesindeki aksiyon ve korku sahnelerini pekiştirecek. Oyuncular yapım içerisinde birbirinden farklı silah modelleri ile hayatta kalmaya çalışırken, farklı zorluklara sahip çeşitli zombiler ile de mücadele edecekler. Terkedilmiş bir dünyayı konu alacak olan oyunda insanlığın son umudu olarak rol alacak, zombileri cehenneme göndermeye çalışacaksınız.

Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oyuncuları zombiler ile karşı karşıya getiren yapım nasıl bir fiyat etiketine sahip olacak bilinemezken serinin en geniş içeriklerine sahip olması bekleniyor. Hayatta kalma temalı oynanacak olan yeni bölümde oyunculara yeni görevler de sunulacak. Oyuncular bu görevleri başararak çeşitli içerik ve başarımların kilidini de açabilecekler.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution İndir

Skydance Interactive tarafından geliştirilmeye devam edilen The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, 2022 yılı içerisinde bilgisayar platformu için Steam'de lansmana çıkacak. Sürükleyici bir atmosfere sahip olacak olan oyun merakla beklenmeye devam ediliyor.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4590+ / AMD Ryzen 5 1400+

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060+ / AMD RX 470/570+

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution Önerilen Sistem