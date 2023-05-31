SUPERHOT
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4000.00 MB
- Üretici SUPERHOT Team
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Hemen Superhot indirin ve bu yenilikçi FPS oyununu deneyimleyin.
2016 yılında çıkan bu yenilikçi ve benzersiz FPS oyunu Superhot oldukça farklı bir mekaniğe sahipti. Sadece siz oyunda hareket ettiğinizde zaman akıyordu. Hareket etmediğinizde mermilerin havada asılı kaldığı bu oyunda kurşunlardan kaçabiliyor ve zamana hükmedebiliyorsunuz.
Çok minimal bir tasarıma sahip olsa da oldukça deneysel ve yenilikçi diyebileceğimiz bu mekanik Superhot’ın temelini oluşturuyor. Tek kurşunda öldüğünüz ve öldürdüğünüz bu yapım sizlere bambaşka bir oyun deneyimi vadediyor.
Grafik ve seslendirme bakımından oldukça sade olan Superhot’ta belirli bir hikaye ya da senaryo bulunmuyor. Tek amacınız etraftaki düşmanları ortadan kaldırmak ve bir sonraki bölüme geçmek. Sadece gameplay odaklı olan bu oyunu herkese öneriyoruz.
SUPERHOT İndir
Bu yenilikçi ve benzersiz FPS oyunu hemen indirin ve zamana hükmederek düşmanlarınızın işini bitirin. Superhot indirin ve farklı bir FPS oyunu nasıl yapılırmış öğrenin.
Sonraki yıllarda Superhot’ın VR versiyonu da yayınlandı. Şunu kabul etmeliyiz ki Superhot’ı VR da deneyimlemek çok daha keyif verici. Öyle ki Superhot’ın sanal gerçeklik versiyonu oynayabileceğiniz en iyi VR oyunlarından biri. Eğer VR cihazınız yoksa da üzülmeyin. Sanal gerçeklik cihazınız olamadan da Superhot’ı keyifle oynayabilirsiniz.
SUPERHOT Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 650 (1024 MB Ram)
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Yenilikçi oynanış
Zaman manipülasyonu üzerine kurgulanmış zekice mekanikler
Farklı bir deneyim vadetmesi
Aşırı kısa