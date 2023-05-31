Hemen Superhot indirin ve bu yenilikçi FPS oyununu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 58 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

2016 yılında çıkan bu yenilikçi ve benzersiz FPS oyunu Superhot oldukça farklı bir mekaniğe sahipti. Sadece siz oyunda hareket ettiğinizde zaman akıyordu. Hareket etmediğinizde mermilerin havada asılı kaldığı bu oyunda kurşunlardan kaçabiliyor ve zamana hükmedebiliyorsunuz.

Çok minimal bir tasarıma sahip olsa da oldukça deneysel ve yenilikçi diyebileceğimiz bu mekanik Superhot’ın temelini oluşturuyor. Tek kurşunda öldüğünüz ve öldürdüğünüz bu yapım sizlere bambaşka bir oyun deneyimi vadediyor.

Grafik ve seslendirme bakımından oldukça sade olan Superhot’ta belirli bir hikaye ya da senaryo bulunmuyor. Tek amacınız etraftaki düşmanları ortadan kaldırmak ve bir sonraki bölüme geçmek. Sadece gameplay odaklı olan bu oyunu herkese öneriyoruz.

SUPERHOT İndir

Bu yenilikçi ve benzersiz FPS oyunu hemen indirin ve zamana hükmederek düşmanlarınızın işini bitirin. Superhot indirin ve farklı bir FPS oyunu nasıl yapılırmış öğrenin.

Sonraki yıllarda Superhot’ın VR versiyonu da yayınlandı. Şunu kabul etmeliyiz ki Superhot’ı VR da deneyimlemek çok daha keyif verici. Öyle ki Superhot’ın sanal gerçeklik versiyonu oynayabileceğiniz en iyi VR oyunlarından biri. Eğer VR cihazınız yoksa da üzülmeyin. Sanal gerçeklik cihazınız olamadan da Superhot’ı keyifle oynayabilirsiniz.

SUPERHOT Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz

: Intel Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 650 (1024 MB Ram)

: GeForce GTX 650 (1024 MB Ram) Depolama: 4 GB kullanılabilir alan