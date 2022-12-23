Metro Exodus Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Metro serisi, hikayeli FPS severlerin adeta baş tacıdır. Kıyamet sonrası bir dünya tasvirinde bulunan Metro serisi, son oyunu ile birlikte bizleri yer altından çıkarıp geniş düzlüklere bırakıyor. Metro Exodus ile birlikte serinin önceki oyunlarına kıyasla farklı bir deneyim elde ediyoruz.

Metro Exodus’ta tıpkı önceki oyunları gibi hikaye odaklı bir yapım. Bu nedenle pek çok oyuncu dil bariyerine takılmadan Metro Exodus’un hikayesini en iyi şekilde anlamak istiyorlar. Bu nedenle de oyuncular Metro Exodus Türkçe yama arıyorlar. Biz de sizler için Metro Exodus Türkçe yama nasıl indirilir, nasıl yüklenir izah edelim dedik. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak oyunu kolayca Türkçe yapabilirsiniz.

Metro Exodus Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Metro Exodus Türkçe yama dosyasını indirin.

Ardından Winrar ile dosyayı açın.

ile dosyayı açın. Akabinde Metro Exodus Türkçe Yama v3.0 isimli dosyayı çalıştırın.

isimli dosyayı çalıştırın. Oyunun kurulu olduğu dizini seçin ve onaylayın.

Kurulum işlemi kısa bir süre sonra tamamlanmış olacak.

The Two Colonels ve Sam’s Story DLC’leri Metro Exodus Türkçe yamasına dahildir.

Metro Exodus Hakkında

4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Metro Exodus 2019 yılında bizlerle buluştu. 2019'un en iyi oyunlarından biri olan Metro Exodus oldukça başarılı oldu. Önceki iki oyunun devamı niteliğinde olan Metro Exodus, tıpkı önceki oyunları gibi çok sevildi. Ülkemizde de çok sevilen Metro oyunları pek çok oyuncu tarafından yıllar içinde oynandı.

Önceki Metro oyunları oldukça klostrofobik ve tekinsiz bir oyunlardı. Sürekli yer altında, dar alanlarda geçen bu iki oyunun aksine Metro Exodus’ta genellikle yeryüzünde ilerliyoruz. Açık dünya içerisinde gezebildiğimiz bu oyun nükleer felaket sonrasını en iyi yansıtan yapımlardan biri. Atmosfer anlamında oldukça başarılı olan bu oyunda yine hayatta kalmaya ve karşımıza çıkan yaratıkları öldürmeye devam ediyoruz.

Metro Exodus Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Metro serisini oynadınız mı? Metro Exodus’un Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.