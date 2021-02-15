Metro Exodus Enhanced Edition Duyuruldu: Ana Oyun Sahiplerine Ücretsiz!

Yeni Metro oyunu için çalışmalar sürerken, Deep Silver ve 4A Games son Metro oyunu için destek sunmaya da devam ediyor. Metro Exodus Enhanced Edition duyuruldu. Ana oyuna sahip olanlara ücretsiz sunulacak. Ayrıca PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonları da detaylandırıldı.

Metro serisinin son oyunu, 2019 yılının Şubat ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Metro: Last Light oyununun bir yıl sonrasında geçen ve Redemption finalini takip eden Metro Exodus, bizleri bir kez daha Artyom rolüne büründürüyor. Konu olarak, Aurora isimli bir lokomotif ile Moskova metrosundan kaçmayı başaran ana karakterimiz, eşi Anna ve ekip arkadaşları, eskiden Rusya Federasyonu ve Kazakistan Cumhuriyeti olan bölgeler boyunca hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Zorlu yolculuklarında sırasında farklı tehlikeler ile burun buruna gelip, bir yandan mutasyona uğramış yaratıklar ve bir yandan da insan düşmanlar ile çatışmalara giriyorlar.

Bildiğiniz gibi halihazırda satışta olan oyunlar için zaman içerisinde geliştirilmiş versiyonlarının çıktığını görmüştük. Son çıkan Metro oyunu da bunlardan bir tanesi olacak. Deep Silver ve 4A Games, PC (Epic Games Store, GOG ve Steam) için Metro Exodus Enhanced Edition duyurusunu gerçekleştirdiler. Henüz bir tarih verilmemiş olsa da, İlkbahar mevsiminde satışa sunulacak.

Metro Exodus Enhanced Edition Detayları

Halihazırdaki Metro Exodus sahiplerinin ek ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri oyunun bu versiyonu, en dikkat çekici olarak AMD ve NVIDIA ekran kartları ile sağlanan Işın İzleme teknolojisini destekleyecek. Bunun yanı sıra, sadece NVIDIA ekran kartları ile sunulan DLSS 2.0 ve Gelişmiş Işın İzlemeli Yansımalar teknolojilerinin de son oyunda destekleneceği müjdelendi.

Metro Exodus'un PlayStation 5 ve Xbox Series Versiyonları da Detaylandırıldı

Deep Silver ve 4A Games, Metro Exodus'un PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarının ile ilgili detaylı bilgiler de verdi. Oyun her iki platformda da Işın İzleme teknolojisiyle birlikte 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığında çalışacak. Xbox Series S üzerinde ise Işın İzleme teknolojisi destekli olarak 1080p çözünürlükte ve 60 FPS akıcılığında oynayabileceksiniz. Ne var ki şu anlık akıcılık konusunda herhangi bir detay verilmiş değil. Söylenene göre şu anda gerekli çalışmalara sürdürülüyormuş. Bunların yanı sıra, eğer PlayStation 4 veya Xbox One üzerinde Metro Exodus sahibiyseniz, platform tercihinize göre PlayStation 5 veya Xbox Series versiyonuna ek ücret ödemeden erişim sağlayabileceksiniz.

Son olarak, PlayStation ve Xbox Series için satışa sunulacak olan Metro Exodus ve PC kullanıcıları ile buluşacak Metro Exodus Enhanced geliştirmelerinin tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.