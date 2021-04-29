Metro Exodus Enhanced Edition Sistem Gereksinimleri Açıklığa Kavuştu

Deep Silver ve 4A Games, Metro Exodus Enhanced Edition sistem gereksinimleri için detaylı bir açıklamada bulundular. Önümüzdeki ay satışa sunulması beklenen gelişmiş versiyonu oynamak istiyorsanız, bu haberimizde nasıl bir sisteme ihtiyacınızın olacağını öğrenebilirsiniz.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Deep Silver ve 4A Games, PC (Epic Games Store, GOG ve Steam) için Metro Exodus Enhanced Edition duyurusunu gerçekleştirmişlerdi. 6 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulacak ve Metro Exodus oyununa halihazırda sahip olanların ek bir ücret ödemeden sahip olabilecekleri bu gelişmiş versiyon, AMD ve NVIDIA ekran kartları ile sağlanan Işın İzleme ve sadece NVIDIA ekran kartları ile sunulan DLSS 2.0 ve Gelişmiş Işın İzlemeli Yansımalar teknolojilerini destekleyecek.

Metro Exodus Enhanced Edition Sistem Gereksinimleri Zorlaylacak

Bugün yapılan yeni açıklama ile Metro Exodus Enhanced Edition için resmi sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. Deep Silver ve 4A Games tarafından verilen detaylı bilgilere göre, en düşük, önerilen, yüksek, ultra ve RT Extreme olmak üzere beşe ayrılan gereksinimlere bakılırsa, bu oyunu rahat bir şekilde oynayabilmeniz için gereken en alt sınırda dört çekirdekli işlemcili, 8 GB bellekli ve NVIDIA RTX 2060 ekran kartlı bir sisteminizin olması gerekiyor.

Metro Exodus Enhanced Edition En Düşük Sistem Gereksinimleri

Ortalama Performans: 1080p 45 FPS

Genel Görsellik Kalite Ayarları: Normal

Işın İzleme Kalitesi Ayaları: Normal

İşletim Sistemi: Windows 10 (20 H2)

İşlemci Çekirdekleri: 4 + HT

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060

DirectX: 12

Metro Exodus Enhanced Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

Ortalama Performans: 1080p 60 FPS

Genel Görsellik Kalite Ayarları: Yüksek

Işın İzleme Kalitesi Ayaları: Yüksek

İşletim Sistemi: Windows 10 (20 H2)

İşlemci Çekirdekleri: 8

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 veya RTX 3060 veya AMD RX 6700 XT

DirectX: 12

Metro Exodus Enhanced Edition Ultra Sistem Gereksinimleri

Ortalama Performans: 4K 30 FPS

Genel Görsellik Kalite Ayarları: Ultra

Işın İzleme Kalitesi Ayaları: Yüksek

İşletim Sistemi: Windows 10 (20 H2)

İşlemci Çekirdekleri: 8

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080 veya AMD RX 6900 XT

DirectX: 12

Metro Exodus Enhanced Edition RT Extreme Sistem Gereksinimleri

Ortalama Performans: 4K 60 FPS

Genel Görsellik Kalite Ayarları: Extreme

Işın İzleme Kalitesi Ayaları: Ultra

İşletim Sistemi: Windows 10 (20 H2)

İşlemci Çekirdekleri: 8

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3090

DirectX: 12

Son olarak, Metro Exodus Enhanced Edition ile ana oyun için yapılan görsel geliştirmelerin tam listesine aşağıdan bakabilirsiniz.

Tamamıyla ışın izlemeli ışıklandırma - her ışık kaynağı artık ışın izlemeli

Yeni nesil ışın izleme ve görüntü temizleme

Yeni nesil zamansal yeniden yapılandırma teknolojisi

Piksel başına ışın izlemeli küresel ışıklandırma

Alan gölgeleri ile ışın izlemeli yayımlatıcı yüzeyler

Sınırsız sayıda ışın izlemeli ışık sekmeleri

Atmosfer ve saydam yüzeyler ışın izlemeye bağlı ışıklandırmaya kavuşacak

Her ışık kaynağı için renk yayılması ile tam ışın izleme ışıklandırması model desteği

Gelişmiş ışın izlemeli yansımalar (PC versiyonuna özel)

DirectX 12 Ultimate desteği (DXR 1.1 ve değişken oranda gölgelendirme dahil)

GPU FP16 desteği ve binlerce optimize edilmiş gölgelemeler

DLSS 2.0 desteği (PC versiyonuna özel)

Ana oyun seçeneklerine ek görüş açısı seçeneği

4K dokular

Daha fazla hata çözümlemesi ve cilalama

Metro Exodus Konusu

Metro: Last Light oyununun bir yıl sonrasında geçen ve Redemption finalini takip eden Metro Exodus, bizleri bir kez daha Artyom rolüne büründürüyor. Konu olarak, Aurora isimli bir lokomotif ile Moskova metrosundan kaçmayı başaran ana karakterimiz, eşi Anna ve ekip arkadaşları, eskiden Rusya Federasyonu ve Kazakistan Cumhuriyeti olan bölgeler boyunca hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Zorlu yolculuklarında sırasında farklı tehlikeler ile burun buruna gelip, bir yandan mutasyona uğramış yaratıklar ve bir yandan da insan düşmanlar ile çatışmalara giriyorlar.