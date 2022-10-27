PDF'ler Şifre İle Nasıl Korunur?

Dünya üzerinde en çok kullanılan dosya biçimi PDF’dir. Bu nedenle birçok kişi PDF’lerin güvenliği için parola koymayı tercih etmektedir. Neredeyse her yerde açılan PDF’ler birçok kişinin tercih etmesinin başta gelen sebebi ise tabi ki de her yerde açılabilmesidir. olarak geçmekte. Biz de sizler için PDF parola nasıl konulur? Adım adım anlatıyoruz.

PDF'e Parola Nasıl Konulur?

İlk olarak PDF parola koyma sitesine gidin.

gidin. Daha sonra “Dosya Seç” kısmına tıklayın.

Sisteme şifre koymak istediğiniz PDF dosyasını yükleyin.

Şifre koymak için ilgili yerlere gireceğiniz şifreyi yazın.

Koru seçeneğine tıklayın.

Bir süre bekleyin.

Karşınıza; “DOSYAYI İNDİR” butonu çıkacaktır.

Dosya indir seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra PDF’lerinize şifre koymuş olacaksınız. Bu sayede istemediğiniz kişiler PDF’lerinize giremeyecek. Eğer PDF’inizi tekrar eski haline döndürmek istiyorsanız. Koyduğunuz şifreyi kaldırmak için aşağıdaki adımları sırasıyla yapabilirsiniz.

PDF Şifre Kaldırma Nasıl Yapılır?

PDF şifre kaldırma sitesine gidin.

gidin. Şifresini kaldırmak istediğiniz PDF dosyasını seçin.

PDF kilidini aç butonuna tıklayın.

Şifrenizi girin.

Gönder butonuna tıklayın.

Kilitsiz PDF’leri indir seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri sırasıyla yaparak PDF şifrelerini kaldırabilirsiniz. Fakat, bu işlemin PDF şifre kırma olmadığını sadece halihazırda olan bilinen şifreleri kaldırdığını söylemeden geçmeyelim.

İlk PDF Ne Zaman Çıktı?

Globalde kullanılan ilk PDF dosyası tam 30 yıl önce 1992 yılında çıktığı söylenmektedir. Onlarca dosya biçimi arasından en popüler dosya biçimi PDF olmuş bunun nedeni ise yukarıda belirttiğimiz gibi birçok cihazda açılmasıdır. Tabi, başka sebepleride olacaktır elbette, ama başta gelen sebebi her yerde kullanılması olacaktır.

PDF Parola Koyma Programı

Adobe Acrobat

Web sitelerine güvenmiyor ve PDF parola koymak için bir program arıyorsanız Adobe Acrobat, uygulaması başta gelen uygulamalar arasında yer almaktadır. programı cihazınıza kurup açtıktan sonra dosya>parola>korumaya al demeniz yeterli olacaktır kalan işlemleri yaptıktan sonra bu sayede PDF’inizi korumaya almış olursunuz.

Bu içeriğimizde PDF parola nasıl konulur ve PDF şifre kaldırma nasıl yapılır? Adlı sorulara cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca YouTube mp3 dönüştürme nasıl yapılır ya da YouTube oynatma listesi nasıl indirilir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.