Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Minecraft Java Edition APK, Minecraft'ın Bedrock arayüzünü Java sürümüyle değiştirmenize olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 27 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Halihazırda var olan Minecraft Bedrock arayüzünüzü değiştirmek istiyor musunuz? Her ne kadar kendi başına eğlenceli bir oyun olsa da, oyuncular arayüz eklentilerini kullanarak işleri renklendirmek istiyordur. Minecraft Java Edition APK sayesinde Minecraft arayüzünüzü Vanilla Deluxe eklentisiyle ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz.

Temel oyun arayüzlerinizi Java sürümüyle dönüştürmenize izin veren Java Edition UI for Minecraft sayesinde, kişisel kozmetik değişikliklerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Oyun ayarlarına hiçbir etkisi olmamakla birlikte, sadece arayüz ve görselliğe etki etmektedir.

Minecraft Java Edition APK İndir

Herhangi bir eğitime gerek kalmadan rahatlıkla arayüzünüzü değiştirebilir ve ayarlamalarını yapabilirsiniz. Oldukça sezgisel ve basit bir kontrol arayüzüne sahip olduğu için kolaylıkla gezinip, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar üç farklı kullanıcı arayüzü seçeneğiyle birlikte orijinal, karma kullanıcı arayüzü ve PvP kullanıcı arayüzü seçeneklerini kendi oyun tarzlarına uyacak şekilde özelleştirebilirler. Bu farklı dokular, klasik versiyon ile Bedrock Edition'ın arayüzlerine aşina olan oyuncuları bir araya toplamış olur.

Minecraft'ın son sürümüyle uyumlu olan Minecraft Java Edition APK'nın en önemli özelliklerinden biri ise, tek dokunuşla eklenti indirmek ve kolayca içe aktarmaktır. Siz de oyun arayüzünüzü değiştirmek istiyorsanız, Minecraft Java Edition APK indirin ve Vanilla Deluxe eklentisini deneyimleyin.