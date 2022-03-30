Mortal Kombat X, önceki Mortal Kombat serilerine göre çok daha farklı oyun mekaniklerine ve yepyeni bir oynanışa sahip olan aksiyon dolu dövüş oyunu.

Barış YANIK - 23 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mortal Kombat X, önümüzdeki yıllarda dövüş oyunu dneildiğinde sanırım aklımıza gelecek olan ilk oyunlardan bir tanesi olacak. Steam üzerinde ön satışa sunulan oyunun oynanış ve tanıtım videolarını birsüredir internette izliyorduk. Resmi olarak ön satışla sunulan ve sistem gereksinimleri açıklanan oyunu oynama deneyimini yaşamamıza çok az kaldı.

Mortal Kombat X Özellikleri

Aksiyon yüklü sahneler,

Birbirinden farklı karakterler,

Sürükleyici oynanış,

Ürkütücü ses efektleri,

Birbirinden farklı dövüş alanları,

Ön satış ile oyunu satın alan tüm oyunculara hediye edilecek olan Goro karakterini ise eğer bir Mortal Kombat hayranıysanız kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yepyeni bir oynanışa sahip olan oyunun, dinamikleri serinin önceki oyunlarına göre tamamen değiştirildi ve oynaması çok daha keyifli ve yeteneğe dayalı bağlı bir hale getirildi. Tam olarak yorumlarımızı elbette oyun çıktıktan sonra yazabileceğiz fakat Mortal Kombat X'in uzun yıllardır oyuncuların Mortal Kombat'ta istediği gelişimi içerdiğini düşünüyorum. Şahsen büyük bir Mortal Kombat fanı olmamama rağmen, tanıtım ve oynanış videolarını izlerken tüylerim diken diken oldu diyebilirim.

Grafiklerden, dövüş mekaniklerine kadar tamamen yenikenen oyunda, oyuncular Mortal Kombat'da ilk defa karakterler için farklı dövüş stili ve strateji seçebiliyor olacaklar. Farklı seçenekler arasından kendi dövüş tarzınıza ve rakibinizin dövüş tarzına en uygun olanı seçerek böylece sevdiğiniz karakterleri farklı şekillerde oynayabileceksiniz.

Mortal Kombat'ın sade oyununu satın alarak Goro karakterini hediye alabileceğiniz gibi, oyunun yanında sunulan Kombat paketini de 49 TL'ye ayrı olarak daha sonra alabiliyorsunuz. Eğer hem oyunu hem de Kombat paketini satın almak isterseniz, Premium Edition ile 112.50 TL'ye indirimli fiyattan yararlanabiliyorsunuz.

Gerçek Mortal Kombat severlerin uzun süreden sonra yeniden heyecanlanmasını sağlayan Mortal Kombat X'i hemen satın alıp kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim.

Mortal Kombat X İndir

Android, iOS ve Windows platformları için geliştirilen Mortal Kombat X ücretli olarak piyasadaki yerini aldı. Yayınlandığı dönem haftanın en çok satan listelerinde sık sık yer alan başarılı dövüş oyunu, aldığı güncellemeler ile de oyunculara sürekli yeni karakterler sundu. Yoğun görsel efektlerin yer aldığı yapımda başarılı ses efektleri de dövüşleri daha can alıcı bir hale getiriyor.