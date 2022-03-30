Mortal Kombat X
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 50,222
- Üretici Warner Bros.
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Mortal Kombat X, önceki Mortal Kombat serilerine göre çok daha farklı oyun mekaniklerine ve yepyeni bir oynanışa sahip olan aksiyon dolu dövüş oyunu.
Mortal Kombat X, önümüzdeki yıllarda dövüş oyunu dneildiğinde sanırım aklımıza gelecek olan ilk oyunlardan bir tanesi olacak. Steam üzerinde ön satışa sunulan oyunun oynanış ve tanıtım videolarını birsüredir internette izliyorduk. Resmi olarak ön satışla sunulan ve sistem gereksinimleri açıklanan oyunu oynama deneyimini yaşamamıza çok az kaldı.
Mortal Kombat X Özellikleri
- Aksiyon yüklü sahneler,
- Birbirinden farklı karakterler,
- Sürükleyici oynanış,
- Ürkütücü ses efektleri,
- Birbirinden farklı dövüş alanları,
Ön satış ile oyunu satın alan tüm oyunculara hediye edilecek olan Goro karakterini ise eğer bir Mortal Kombat hayranıysanız kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yepyeni bir oynanışa sahip olan oyunun, dinamikleri serinin önceki oyunlarına göre tamamen değiştirildi ve oynaması çok daha keyifli ve yeteneğe dayalı bağlı bir hale getirildi. Tam olarak yorumlarımızı elbette oyun çıktıktan sonra yazabileceğiz fakat Mortal Kombat X'in uzun yıllardır oyuncuların Mortal Kombat'ta istediği gelişimi içerdiğini düşünüyorum. Şahsen büyük bir Mortal Kombat fanı olmamama rağmen, tanıtım ve oynanış videolarını izlerken tüylerim diken diken oldu diyebilirim.
Grafiklerden, dövüş mekaniklerine kadar tamamen yenikenen oyunda, oyuncular Mortal Kombat'da ilk defa karakterler için farklı dövüş stili ve strateji seçebiliyor olacaklar. Farklı seçenekler arasından kendi dövüş tarzınıza ve rakibinizin dövüş tarzına en uygun olanı seçerek böylece sevdiğiniz karakterleri farklı şekillerde oynayabileceksiniz.
Mortal Kombat'ın sade oyununu satın alarak Goro karakterini hediye alabileceğiniz gibi, oyunun yanında sunulan Kombat paketini de 49 TL'ye ayrı olarak daha sonra alabiliyorsunuz. Eğer hem oyunu hem de Kombat paketini satın almak isterseniz, Premium Edition ile 112.50 TL'ye indirimli fiyattan yararlanabiliyorsunuz.
Gerçek Mortal Kombat severlerin uzun süreden sonra yeniden heyecanlanmasını sağlayan Mortal Kombat X'i hemen satın alıp kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim.
Mortal Kombat X İndir
Android, iOS ve Windows platformları için geliştirilen Mortal Kombat X ücretli olarak piyasadaki yerini aldı. Yayınlandığı dönem haftanın en çok satan listelerinde sık sık yer alan başarılı dövüş oyunu, aldığı güncellemeler ile de oyunculara sürekli yeni karakterler sundu. Yoğun görsel efektlerin yer aldığı yapımda başarılı ses efektleri de dövüşleri daha can alıcı bir hale getiriyor.
Mortal Kombat APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 49,910
- DOSYA BOYUTU 1228.80 MB
- Üretici Warner Bros.
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Mortal Kombat APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir dövüş oyunu. En iyi dövüş oyunu Mortal Kombat Mobile APK ile telefonunuzda!
Mortal Kombat APK, efsane dövüş oyunu Mortal Kombat’ı Android cihazımıza indirip oynamamıza ve hem tablet hem de telefonda yeni nesil dövüş oyununun tadını çıkarmamıza izin veriyor. Hem görsel hem de oynanış açısından kaliteli ve de ücretsiz bir dövüş oyunu arıyorsanız, Mortal Kombat X APK bu arayışınıza son vereceğinizi düşünüyorum.
Mortal Kombat APK İndir
Warner Bros tarafından geliştirilen popüler dövüş oyunu Mortal Kombat’ın son oyunu olan Mortal Kombat X, oyun konsolları ve PC kadar mobilde de dikkat çekmeyi başardı. Mobil cihazın sınırlarını zorlayan hayranlık uyandıran grafikler sunan dövüş oyununu tek başınıza oynayabildiğiniz gibi online turnuvalara katılıp en iyi Mortal Kombat oyuncuları ile karşılaşma şansına sahipsiniz. Aynı zamanda favori Mortal Kombat oyuncularınızdan oluşan takımınızı kurup dövüşlere katılabiliyor, deneyimin yanında çok özel ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz.
Şimdiye kadarki en kanlı ve şiddetli Mortal Kombat oyunu olan Mortal Kombat Mobile APK Android sürümünde seçebileceğiniz çok sayıda dövüşçü var. Scorpion, Sub-Zero, Johnny Cage, Kitana, Ermac, Sonya Blade, Liu Kang gibi klasiklerin yanında D’Vorah, Cassie Cage, Kotal Khan, Kung Jin gibi sadece yeni Mortal Kombat oyununda yer alan dövüşçüleri seçme şansı sunan ve oyunda bir müddet ilerledikten sonra açılan özel karakterlerle oynama şansı sunan oyunda Mortal Kombat’ın bir klasiği olan Fatality'ler yani bitirici vuruşlar unutulmamış. Ayrıca ilk kez bu oyunda gördüğümüz, dövüşü daha şiddetli hale getiren, bu kadar da olmaz dedirten X-Ray’ler mobil sürümde de yer alıyor ve çok iyi bir şekilde entegre edilmiş.
Yüksek donanıma sahip Android telefon veya tablet gerektiren Mortal Kombat X’in mobil sürümünün oynanışı ise tahmin edeceğiniz üzere basit. Dövüşçüyü kontrol etmek, özel hareketleri ve bitirici vuruşları yapmak için basit kaydırma hareketlerini kullanıyorsunuz. Zaten oyunun başlangıcında neyi nasıl yapacağınız gösteriyor. Bence kontroller biraz zor olsaydı yani silik butonlar yerleştirilseydi dövüşmek çok daha zevkli olurdu. Ancak bu haliyle de oynattırmayı başarıyor.
Mortal Kombat Mobile APK Özellikleri
Mortal Kombat 11 karakterleri: MK11 takımı, düşmanlarınıza acı çektirmek için benzersiz yetenekler ve güçlü takım sinerjileriyle dolu aşırı çok yönlüdür. MK11 koleksiyonu, MK11 Raiden, Scorpion, Jade, Sub-Zero, Kabal ve Skarlet’ı içerir ve konsoldaki benzerleri kadar ölümcüldürler. Aynı ölümcül vuruşu bile yapabilirler.
Acımasız 3’e 3 dövüş: Kendi Mortal Kombat dövüşçü takımınızı oluşturun ve deneyim, yeni özel saldırılar ve güçlü eşyalar kazanmak için onları dövüşe yönlendirin. Team Ronin, Team Nightmare ve Team Day of the Dead gibi düşmanlarınıza karşı avantaj elde etmek için benzersiz sinerjilerle savaşçıları bir araya getirin.
Büyük bir takım oluşturun: Kart koleksiyonu oyunudur. Scorpion, Johnny Cage, Sub-Zero, Cassie Cage, Ermac ve diğerleri gibi eski dövüşçüler dahil 130’dan fazla Mortal Kombat karakterini toplayın. Mortal Kombat Mobile’da kana susamış Vampir Mileena, futbol şampiyonu Kombat Cup Sony Blade, gizemli Klasik Reptile ve savaşçı prenses Ronin Kitana gibi yeni dövüşçüleri keşfedin.
Tümü zor meydan okumalar: Destansı dövüşlerde kendinizi kanıtlayın ve yeni Mortal Kombat dövüşçülerini takımınıza katmak için bir dizi maçı tamamlayın. Farklı bir meydan okumaya katılmak ve koleksiyonunuzu genişletmek için her hafta oynayın.
Çok oyunculu grup savaşları: Oyuncuların diğer oyuncu takımlarıyla etkileşime girdiği online rekabetçi mod olan Faction Wars’ta diğer oyuncularla yarışın ve savaşın. Haftalık ödüller kazanmak için grubunuzun lider panosunda yerinizi alın.
Dövüş oyununuzu kişiselleştirin: Feats of Strength’te benzersiz karakter özelleştirmelerinin kilidini açın. Sınırsız aksiyon dolu zafer duruşları, aşağılayıcı zafer hareketleri ve şampiyonaya layık savaş afişleri kombinasyonlarıyla ustalığınızı sergilemek için dövüşleri kazanın. Feats of Strength, karakterlerin istatistiklerini de artırır.
Ağzı açık bırakan ölümler: Mortal Kombat Mobile, çarpıcı grafikleri ve sizi tam anlamıyla yumruklayan en iyi aksiyon hareketleriyle kendine özgü fatalityleri mobil cihazlara getiriyor. Diğer dövüş oyunları yanına yaklaşamıyor!
Destansı görevlerde ödüller kazanın: Özel ödüller kazanmak için karakterleri destansı görevlere gönderin. Outworld’deki yolculuğunuza başlayın ve Netherrealm’e doğru yol alın.
Mortal Kombat X
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,221
- DOSYA BOYUTU 1699.84 MB
- Üretici Warner Bros.
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MORTAL KOMBAT X ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir mobil dövüş oyunudur
MORTAL KOMBAT X, dövüş oyunları arasında bir efsane olan Mortal Kombat serisinin son oyununu mobil cihazlarımıza taşıyan bir oyun.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bu yeni nesil dövüş oyunu bize favori Mortal Kombat kahramanımızı seçme ve arenaya çıkarak dövüş yeteneklerimizi sergileme imkanı veriyor. MORTAL KOMBAT X'de temel olarak 3'e 3 karşılaşmalar yapmaktayız. Bu karşılaşmalar için kahraman ekibimizi kuruyoruz ve her kahramanın özel yeteneklerinden faydalanarak karşılaşmaları kazanmaya çalışıyoruz.
MORTAL KOMBAT X'de Scorpion, Johnny Cage ve Sub-Zero gibi klasik Mortal Kombat dövüşçülerinin yanısıra D'Vorah, Cassie Cage, Kung Jin ve Kotal Khan gibi yeni kahramanlar da bizi bekliyor. Mortal Kombat serilerinin en yüksek derecede vahşey içeren bu versiyonunu 18 yaşından küçük takipçilerimize tavsiye etmemekteyiz. Oyunda bir önceki Mortal Kombat oyununda tanıştığımız X-RAY (röntgen) sahneleri ve Mortal Kombat oyunlarının vazgeçilmez unsuru "Fatality"ler tüm vahşetleriyle yer almakta.
MORTAL KOMBAT X'in güzel yönü ücretsiz olarka indirebileceğiniz bu oyunu internet üzerinden diğer oyunculara karşı oynayabiliyor olmanız. Böylece oyunu yapay zekaya karşı oynamak yerine çok daha heyecanlı online modda oynayabilirsiniz. ,
Yüksek kalite grafikleriyle tatmin edici bir görsellik sunan MORTAL KOMBAT X'i oynayabilmeniz için 1 GB RAM sahibi bir iOS cihaz kullanmanız ve minimum 1.5 GB boş yere sahip olmanız gerekmekte.