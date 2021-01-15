Mortal Kombat Filmi Görüntüleri ve Detayları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda yeni vizyon tarihi belirlenen Mortal Kombat filminden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Entertainment Weekly, ilk Mortal Kombat filmi görüntüleri ile bize güzel bir sürpriz yaptı. Ayrıca bazı yeni detaylar da ortaya çıktı.

Mortal Kombat serisi oyun sektöründeki popülaritesi 2019 yılında çıkan Mortal Kombat 11 ile devam ederken, yanına bir de filmleri eklenmişti. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Mortal Kombat Legends: Scorpions Revenge animasyon filmi bizlerle buluşturulmuştu. Ancak marka adına göreceğimiz son film bu olmayacak. Çünkü, çekimleri halihazırda devam etmekte olan büyük bütçeli bir sinema filmi de var.

Bildiğiniz gibi bir süre öncesine kadar 12 Mart 2021 tarihinde izlemeyi beklediğimiz Mortal Kombat filmi, bir kez daha ertelenmiş ve 16 Nisan 2021 tarihine alınmıştı. Ancak güzel olan, izlemek için mutlak suretle sinemaya gitmeyecek olmamız. Öyle ki sinema sektörünün devlerinden olan Warner Bros. tarafından alınan karar doğrultusunda Matrix 4, Dune, Suicide Squad, Tom & Jerry, Space Jam: A New Legacy ve Godzilla vs. Kong gibi büyük filmler ile HBO Max üzerinden de yayınlayacak. Yani istediğiniz takdirde, yeni Mortal Kombat filmini pek tabii ki evinizin rahatlığında da izleyebileceksiniz.

Güney Avustralya topraklarında geçecek olan filmin konusu ve kronolojideki yerine dair henüz herhangi bir detay verilmiş değil. Entertainment Weekly ise yeni görüntüleri dahil bazı detayları paylaştı. Söylenene göre film, daha önceden de açıklandığı üzere 18+ olacak ve Fatality hareketleri içerecek ki aksinin mümkün olmasını beklemezdik, değil mi?

Filmde oyun serisinden Shang Tsung, Raiden, Scorpion, Kung Lao, Sonya Blade, Liu Kang ve Sub-Zero dahil birçok önemli karakteri göreceğiz ve bu karakterler için seçilen oyuncular ile anlaşılmış durumdaydı. Bunların yanı sıra, kadroda Lewis Tan de olacak ve şimdiye kadar bu oyuncunun rolü belli değildi.

Mortal Kombat Filmi Görüntüleri

Mortal Kombat Filmi Görüntüleri ve Yeni Detaylar

Entertainment Weekly tarafından Lewis Tan ile yapılan röportajdan aktarılanlara göre, Tan tamamı ile farklı bir karakter rolünde olacakmış. Öyle ki, deyim yerindeyse hapı yutmuş olan bir MMA dövüşçüsü olan Core Turner’ı canlandıracakmış. Bu karakterin göğsünde Mortal Kombat şeklinde bir doğum izi olacakmış ve bu iz, onu kendisini Elder God olan Lord Raiden’ın tapınağına kadar götüren Sonya Blade ile bir yolculuğa çıkartacakmış. Bu tapınakta da, Cole Turner hayli yetenekli bir grup dövüşçü ile temas kuracakmış. Sonrasında ise Otherworld diyarından istilaya gelen düşmanları bertaraf etmek için katılacakları yüksek riskli bir turnuva için birlikte antrenman yapacaklarmış. Tahmin edebileceğiniz bu turnuvada tekmeler yumruklar havada uçuşacakken bol bol da Fatality hareketleri göreceğiz. Lewis Tan bu noktada en simgesel Fatality hareketlerini seçtiklerini söylerken, sinema perdesinde görmek için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

Son olarak, güncel oyuncu kadrosuna ve Mortal Kombat filmi için yayınlanan ilk görüntülere aşağıdan bakabilirsiniz.

Jackson 'Jax' Briggs - Mehcad Brooks

Kano - Josh Lawson

Liu Kang - Ludi Lin

Mileena - Sisi Stringer

Nitara - Elissa Cadwell

Raiden - Tadanobu Asano

Scorpion - Hiroyuki Sanada

Shang Tsung - Chin Han

Sonya Blade - Jessica McNamee

Sub-Zero - Joe Taslim

Lewis Tan - Cole Turner