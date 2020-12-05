Sonya Blade Seslendiricisi, Kostümünü Yıllar Sonra Tekrar Giydi

Mortal Kombat serisinde Sonya Blade karakterini seslendiren başarılı seslendiricilerden Kerri Hoskins, 25 yıl aradan sonra ilk kez kostümünü giydi. Klasik dövüş oyunu yıllar içinde birçok değişikliğe uğradı fakat serinin hayranları, oyunun ortaya çıktığı ilk zamanlara özlem duymaya devam ediyor. Sonya Blade seslendiricisi ise Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla serinin hayranlarını geçmişe götürecekmiş gibi görünüyor.

Blade karakteri ilk olarak 1992 yılında oyuna eklenen ilginç bir karakterdir. Oyuncular tarafından enteresan bulunan hareketler sergileyen karakter, Mortal Kombat’ın geliştirici ekibinden yeni karakterler istenmesinin üzerine eklendi. Bu karakterin cinsiyetinin başlangıçta erkek olması düşünülüyordu fakat oyunda altı karakterin de erkek olmasından ötürü bu karakterin kadın olmasına karar verildi.

Blade zamanla oyuncular tarafından en çok sevilen karakter haline geldi fakat 1993’te çıkan Mortal Kombat 2’de oynanabilir karakterler içerisinde Blade’e yer verilmedi. Oyunculardan karakterin eklenmesine yönelik çokça talep geldiği için bu durum Mortal Kombat 3 ile düzeltildi.

Sonya Blade Seslendiricisinden Yıllar Sonra Kostümlü Fotoğraf

Kerri Hoskins’in karakterin seslendirme görevini üstlendiği zaman Mortal Kombat 3’ün piyasaya sürüldüğü zamana dayanıyor. Hayranlar, o zamandan bu yana hem karaktere hem de Hoskins’in sesine hayranlığını ifade etmeye devam ediyor. Hoskins, Mortal Kombat filmlerinin hiçbirinde Blade’i oynamamış olsa da birçok oyuncu için serinin hala ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor.

Hoskins, Blade kostümünü en son 25 yıl önce giymişti. O zaman 25 yaşında olan Hoskins, kostümü giymesinin üzerinden 25 yıl sonra bugün Instagram hesabı üzerinden kostümlü fotoğrafını paylaştı. 50 yaşında olan Hoskins’in hayranları, fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Hoskins’in Instagram üzerinden paylaşmış olduğu fotoğrafa bakıldığında kostümü en son 25 yaşındayken giymenin getirdiği endişeden eser yokmuş gibi görünüyor. Hoskins bugün hayatını bir antrenör olarak sürdürüyor. En son paylaştığı fotoğraftaki halinin çok genç görünmesi, hayranlarına bu nedenle çok da şaşırtıcı gelmiyor.

Siz Sonya Blade seslendiricisi tarafından Instagram’da paylaşılan kostümlü fotoğraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 25 yaşındaki hali ile şimdiki hali arasında nasıl bir fark var? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.