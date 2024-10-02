Her Kullanıcının Mutlaka Yapması Gereken WhatsApp Ayarları

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı etkin kullanmak için bazı ayarlamalardan yararlanabilirsiniz. Biz de bu rehberde mutlaka yapılması gereken WhatsApp ayarları hakkında bir liste oluşturduk.

Mutlaka Yapılması Gereken 6 Ayar

Mutlaka yapılması gereken WhatsApp ayarları şöyle sıralayabiliriz:

1. “Son Görülme” Zamanını Gizleme

WhatsApp ayarlarında “Son Görülme” zamanı gizlenebilir. Bu sayede başka kullanıcılar, sizin WhatsApp’a girme zamanınızı göremez. Bunun için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak WhatsApp’tan “Ayarlar” kısmına girilmeli.

“Hesap > Gizlilik > Son Görülme” seçeneklerine sırasıyla basılır.

“Son görülme bilgimi kimler görebilir” ve “Çevrimiçi olduğumu kimler görebilir” alanlarının altındaki seçeneklerden uygun olanlar işaretlenir.

Yalnız “Son Görülme” kapatılırsa sizde kimsenin bu durumuna bakamazsınız.

2. Gelen Medya Otomatik Kaydedilmemeli

WhatsApp, gelen video ve resimleri direkt olarak kaydeder. Böyle bir durumda cihazların hafızasının zaman içinde dolmasına neden olur. Belirtilen özelliğin kapatılması için öncelikle “Ayarlar’a” girilir. “Sohbetler” sekmesi içerisinden “Medyanın Görünürlüğü” ögesi bulunur. Akabinde “Yeni indirilen medyayı telefonunuzun galerisinde göster” şeklindeki seçenek devre dışı bırakılır.

3. Konum Paylaşma

WhatsApp üzerinden kişilerinizle konumumuzu paylaşabilirsiniz. Konum paylaşma özelliğinin aktif edilmesi için öncelikle konumun paylaşılacağı konuşmaya gidilir. Ardından şu adımlar takip edilmeli;

Konuşma kutusunun sol kısmındaki ok butonuna basılır.

“Konum Paylaş” seçilir.

Konum paylaş özelliği sayesinde harita detaylarının gönderimi yapılabilir. Aynı zamanda yakındaki Google Map konumlarından herhangi biri de seçilebilir.

4. Mesaj Önizlemeleri Gizlenmeli

WhatsApp tarafından gelen mesajların önizlemesine dair bildirim gönderilir. Önizlemeyi durdurmak için öncelikle “Ayarlar’a” girilir. “Bildirimler” ve “Açılır Pencere Bildirimi” seçeneğine tıklanarak önizleme durdurulur.

5. Otomatik Yedekleme Kurulmalı

Mutlaka yapılması gereken WhatsApp ayarları içerisinde otomatik yedeklemenin kurulması da yer alıyor. Otomatik yedekleme için aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

İlk olarak “Ayarlar” kısmına girilir.

“Sohbet Ayarları > Konuşmaları Yedekle” seçenekleri bulunur.

En son adımda “Otomatik Yedekleme” ayarları; “günlük, haftalık ve aylık” olarak iCloud hesabına kaydedilecek tarzda düzenlenir.

6. Yıldızlı Mesaj

Her kullanıcının yapması gereken WhatsApp ayarları içinde mesajların yıldızlanması da yer alıyor. Önemli mesajlar yıldızlanarak daha sonrasında onlara yeniden ulaşılması sağlanır. Mesaj üzerine parmak basılı tutularak sonrasında gelen menü içerisinden “Yıldızla” seçilir.