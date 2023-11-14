Napolyon Filmi Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi

Napoleon (Napolyon) filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrol oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix ve Vanessa Kirby'nin yer aldığı film çok yakında izleyicilerle buluşacak. Peki, merak içerisinde beklenen film neler sunacak?

Bu rehberde en iyi gerçek hayat filmleri arasında yerini almaya hazırlanan Napolyon filmi ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen soruları cevaplayacağız.

Napolyon Filmi Konusu

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği Napolyon filmi, eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart'ın iktidara yükselişini konu alıyor. Film ayrıca Bonapart'ın Josephine ile olan evliliğine de odaklanıyor.

Napolyon Filmi Oyuncuları

Vanessa Kirby

Joaquin Phoenix

Ludivine Sagnier

Rupert Everett

Mark Bonnar

Ben Miles

Catherine Walker

Ian McNeice

Tahar Rahim

Paul Rhys

Youssef Kerkour

Edouard Philipponnat

Senaristliğini David Scarpa'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Vanessa Kirby, Joaquin Phoenix, Ludivine Sagnier, Rupert Everett, Mark Bonnar ve Ben Miles dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

Napolyon Bonapart karakterini Joaquin Phoenix, Josephine karakterini Vanessa Kirby, Theresa Cabarrus karakterini ise Ludivine Sagnier canlandıracak.

Phoenix bu zamana kadar 2019 yılında vizyona giren Joker, 2013 yılında izleyicilerle buluşan Her (Aşk), 200 yapımı Gladiator (Gladyatör), 2005 yılında çıkan Walk the Line (Sınırları Aşmak) ve daha pek çok yapımda yer almıştı.

Vanessa Kirby daha önce 2020 yılında vizyona giren Pieces of a Woman (Bir Kadının Parçaları), Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) ve Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw dahil olmak üzere pek çok yapımda yer almıştı.

Napolyon Filmi Karakterleri

Napolyon Bonapart

Josephine

Arthur Wellesley

Jean-Andoche Junot

Coulancourt

Marie-Antoinette

XVIII. Louis

Paul Barras

Napolyon Filmi Yayın Tarihi

Duyurulduğu günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan Napolyon filmi 24 Kasım 2023 tarihinde çıkacak. Aksiyon, macera ve biyografi türlerindeki filmin Apple TV+ platformu üzerinden de yayımlanması bekleniyor.

Bu rehberde Napolyon filmi ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtladık. Söz konusu film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.