Napolyon Filmi Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi
Bu rehberde Napoleon (Napolyon) filmi konusu, oyuncuları, karakterleri ve yayın tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte filme dair detaylar!
Napoleon (Napolyon) filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrol oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix ve Vanessa Kirby'nin yer aldığı film çok yakında izleyicilerle buluşacak. Peki, merak içerisinde beklenen film neler sunacak?
Bu rehberde en iyi gerçek hayat filmleri arasında yerini almaya hazırlanan Napolyon filmi ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen soruları cevaplayacağız.
Napolyon Filmi Konusu
Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği Napolyon filmi, eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart'ın iktidara yükselişini konu alıyor. Film ayrıca Bonapart'ın Josephine ile olan evliliğine de odaklanıyor.
Napolyon Filmi Oyuncuları
- Vanessa Kirby
- Joaquin Phoenix
- Ludivine Sagnier
- Rupert Everett
- Mark Bonnar
- Ben Miles
- Catherine Walker
- Ian McNeice
- Tahar Rahim
- Paul Rhys
- Youssef Kerkour
- Edouard Philipponnat
En İyi Ridley Scott Filmleri
Ünlü yönetmen Ridley Scott, bugüne kadar yönettiği filmler ile pek çok izleyiciyi hatta yönetmeni bile etkilemiştir.
Senaristliğini David Scarpa'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Vanessa Kirby, Joaquin Phoenix, Ludivine Sagnier, Rupert Everett, Mark Bonnar ve Ben Miles dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.
Napolyon Bonapart karakterini Joaquin Phoenix, Josephine karakterini Vanessa Kirby, Theresa Cabarrus karakterini ise Ludivine Sagnier canlandıracak.
Phoenix bu zamana kadar 2019 yılında vizyona giren Joker, 2013 yılında izleyicilerle buluşan Her (Aşk), 200 yapımı Gladiator (Gladyatör), 2005 yılında çıkan Walk the Line (Sınırları Aşmak) ve daha pek çok yapımda yer almıştı.
Vanessa Kirby daha önce 2020 yılında vizyona giren Pieces of a Woman (Bir Kadının Parçaları), Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) ve Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw dahil olmak üzere pek çok yapımda yer almıştı.
IMDb Puanı En Yüksek 2. Dünya Savaşı Konulu Filmler
2. Dünya Savaşı, insanlık tarihinde en çok kaybın verildiği savaş olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda soykırım kamplarının ortaya çıkması başta olmak üzere atom bombalarının atılması gibi pek çok insanlık dışı olay 2.
Napolyon Filmi Karakterleri
- Napolyon Bonapart
- Josephine
- Arthur Wellesley
- Jean-Andoche Junot
- Coulancourt
- Marie-Antoinette
- XVIII. Louis
- Paul Barras
Adını Daha Önce Hiç Duymadığınız Underrated Filmler
Bazen bazı filmler vardır, izledikten sonra ne kadar az bilindiğine ve ne kadar az puan aldığına inanamazsınız. Underrated diye tabir ettiğimiz bu filmler pek çok kişiyi etkisi altına alsa da genel izleyiciye maalesef pek ulaşamıyorlar.
Napolyon Filmi Yayın Tarihi
Duyurulduğu günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan Napolyon filmi 24 Kasım 2023 tarihinde çıkacak. Aksiyon, macera ve biyografi türlerindeki filmin Apple TV+ platformu üzerinden de yayımlanması bekleniyor.
İzlerken Kendinizi Geçmişte Hissedeceğiniz En İyi Orta Çağ Filmleri
Filmler çok farklı dönemlerde geçebilir. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte. Geçmişte geçen eserlerden en popülerleri hiç şüphesiz orta çağ filmleridir.
Bu rehberde Napolyon filmi ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtladık. Söz konusu film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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