Televizyonunuzdan Netflix oyunlarını oynamanıza olanak tanıyan Netflix Game Controller, iOS kütüphanesinde yerini almış durumda.

Berkcan Aktürk - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

iOS işletim sistemine özel olarak tasarlanan Netflix Game Controller, televizyonunuzdan oyun oynamanıza olanak tanıyor. Oyun piyasasına giriş yapan Netflix, televizyonunuzdan oyun oynayabileceğiniz bir kontrolcüyü App Store'a ekledi.

Netflix Game Controller, Göze çarpan hiçbir duyuru gösterilmeden sessiz sedasız kütüphanedeki yerini aldı. Henüz daha beta aşamasında olan Netflix Game Controller, oynanabilir bir oyun bulunmadığı için test edilmeye açık değil. Ücretsiz indirip netflix oyunlarını deneyimleyebileceğiniz Netflix Game Controller, henüz daha Google Play'de görücüye çıkmamış durumda.

Netflix Game Controller İndir

Netflix oyun dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı ve Oxenfree, World of Goo ve Laya's Horizon gibi birçok oyunu piyasaya sürmüştü. Televizyonlarda oyun oynanabilmeyi amaçlayan Netflix, iOS telefon veya tabletinize bir oyun kumandası olarak Netflix Game Controller'ü tasarladı.

Yalnızca iOS 15.0 ve üzeri sürümlerde çalışan Netflix Game Controller, daha düşük sürüme sahip telefonlarda erişime kapalı durumda. Oyun kumandanızı açtıktan sonra Netflix'e bağlanıp, TV üzerinden rahatça oyun oynayabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi: Netflix'in oyunları televizyon için hala beta aşamasında.

Üzerinde neredeyse hiç görsel tasarım bulunmayan Netflix Game Controller, siyah bir arka plan üzerine oluşturulmuş kontrolcü tuşları içeriyor. Netflix'in App Store'da piyasaya sürdüğü Netflix Game Controller'ı indirip, televizyonunuzda oyun keyfi yaşayabilirsiniz.