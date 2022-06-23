Netflix Ödeme Planı ve Paket Değiştirme Nasıl Yapılır?

Netflix artık hayatımızın bir gerçeği. Pek çoğumuzun da hayatının ortasında. Kimimiz tek başına izleyerek vakit geçiriyor kimimiz arkadaşlarıyla Netflix Party yaparak sosyalleşiyor. Öyle ya da böyle Netflix kullanıyoruz. Pek çoğumuz Netflix kullanırken zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Pek çok insan zaman zaman Netflix ödeme planı değiştirme işlemi sırasında ya da Netflix paket değiştirme işlemi yaparken zorlanabiliyor. Bu yazımızı okuduktan sonra bu iki istediğinizi de çok rahat bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Hadi başlayalım.

Netflix Paket Değiştirme Nasıl Yapılır?

Netflix paket değiştirme işlemi son derece kolay bir işlemdir. Yapmanız gerekenler sırası ile şunlardır:

Netflix ana ekranındayken sağ üstteki çanın yanındaki profiller sekmesine tıklayın.

Açılan pencereden “Hesap” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda sağ orta tarafta “Planı değiştir” yazısına tıklayın.

Netflix’in size sunduğu 3 paketten birini seçin de altta bulunan “Devam Et” seçeneğine tıklayın.

Yapmanız gereken işlemler sadece bu kadar. Netflix kolay, sade ve anlaşılır arayüzü ile tüm bu işlemleri bizim için oldukça kolaylaştırıyor. Aynı şekilde Netflix ödeme planı değiştirme işlemi de çok basit. Tıpkı Netflix şifrenizi değiştirmek gibi. Gelin size onu da anlatalım.

Netflix Ödeme Planı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Eğer Netflix’e ödeme yaptığınız kartınız ile alakalı bir problem yaşıyorsanız ya da kartınızda yeterince bakiyeniz yoksa ödeme yönteminizi bir an önce değiştirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek kolaylıkla başka bir ödeme yöntemi ekleyerek Netflix’i izlemeye devam edebilirsiniz.

Netflix ana ekranındayken sağ üstteki çanın yanındaki profiller sekmesine tıklayın.

Açılan pencereden “Hesap” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda sağ tarafta “Ödeme bilgilerini yönet” yazısına tıklayın.

Açılan pencerede mevcut ödeme planınız görüntülenecektir. Altındaki “+ Ödeme Yöntemi Ekle” seçeneğine tıklayın.

Açılan yeni sayfada “Kredi Kartı ya da Banka Kartı” yazısına tıklayın.

Açılan pencerede yeni kartınıza ait bilgileri eksiksiz bir biçimde doldurun ve onaylayın.

Banka onayınızdan sonra yeni ödeme yöntemi Netflix sistemine eklenmiş olacaktır. Böylelikle isterseniz artık bambaşka bir kart ile ödeme sağlayabilirsiniz dilerseniz de kartlarınızdan birini ana ödeme yöntemi, diğerini de yedek ödeme yöntemi olarak atayabilirsiniz. Böylece ana ödeme yönteminizde yeterince bakiye olmasa bile yedek kartınızdan ödeme alınabilir. Dolayısıyla Netflix keyfiniz hiç kesilmemiş olur.

Netflix ödeme planı değiştirme ve Netflix paket değiştirme işlemi ile alakalı yazımız bu kadardı. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.