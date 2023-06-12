En İyi NFT Yapma Siteleri ve Programları

Popülerliğini kaybetmeye başladığı düşünülmeye başlanmış olsa da NFT yapımı ile para kazanmak hâlâ mümkündür. NFT yapma siteleri, mobil uygulamaları ve programları sayesinde elde edeceğiniz non-fungible token sayesinde eserlerinizi insanların beğenisine sunabilir ve iyi bir NFT'ye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız büyük miktarlarda gelir elde edebilirsiniz.

Bu alanın muhtemelen en iyi yanlarından biri, kişinin çalışmalarının ne zaman ilgi göreceğinin tamamen onun yaratıcılığına bağlı olmasıdır. Bu, yaratıcılıkta sınır tanımayanların her zaman daha çok kazanacağı anlamına geliyor.

Birçok dijital içerik üreticisi çeşitli sanat eserlerini NFT'ye dönüştürerek oldukça yüksek miktarda bir kazanç elde etti. Siz henüz eserinizi dünya ile buluşturmadıysanız üzülmeyin, hiçbir şey için geç olmuş değil.

Dijital sanat eserleri oluşturmak için kullanabileceğiniz birçok web sitesi bulunuyor. İnsanların karşısına kendi eserinizle çıkmak için NFT oluşturma sitelerini kullanabilirsiniz.

NFT Yapma Siteleri / Programları Neler?

NFT Art Generator

PixelChain

Fotor

SketchAR

Nightcafe

GoArt

Krita

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Nifty.ink

Hotpot.ai

Inkspace

NFT oluşturmak için başvurabileceğiniz çeşitli web siteleri ve uygulamalar arasında yukarıdaki platformlar öne çıkıyor. Dilerseniz gelin, bunlara bir de yakından bakalım.

NFT Art Generator

NFT Art Generator (nft-generator.art), NFT koleksiyonu oluşturmanıza yardımcı olabilecek en popüler platformlardan biridir. En büyük artısı, kodlama bilgisi gereksiniminin olmamasıdır. Bu da sadece oluşturmak istediğiniz esere odaklanmanızı sağlar.

Kullanıcı dostu, sade ve şık bir arayüzü bulunan aracı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz ama ücretsiz planda birçok avantajdan yararlanamazsınız. Hangi planı kullandığınız fark etmeksizin Ethereum, Solana ve çok daha fazlası için otomatik meta veri oluşturabilirsiniz. Ayrıca sınırsız ön izleme hakkınız vardır. Tüm planlarda çalışmanız otomatik olarak tarayıcıya kaydedilir.

PixelChain

Piksel sanatları üzerinde çok uzun uğraşlar sonucu sergileniyor. Bu nedenle söz konusu eserlerin epey alıcısı olduğu söylenebilir. Bir piksel sanatı oluşturmak istiyorsanız PixelChain'i tercih edebilirsiniz. Bu web sitesinde yaptığınız piksel sanatlarını NFT'ye dönüştürüp pazar yerinde satabilirsiniz.

Fotor

Profesyonel bir tasarımcı olmasanız bile harikalar ortaya çıkarmanızı sağlayacak gelişmiş araç yelpazesine sahip olan Fotor'un NFT oluşturucusuna sahip olduğunu biliyor muydunuz? Fotor'un NFT Creator özelliği sayesinde çok kolay bir şekilde NFT tasarlayabilirsiniz.

Fotor'un web sitesi üzerinden kaydolma işlemi gerçekleştirmeden NFT tasarlayabilirsiniz. Fotoğrafı NFT yapmak istiyorsanız istediğiniz bir fotoğrafı yükleyip hızlıca NFT oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda fotoğrafların üzerinde çeşitli düzenleme ve ayarlamalar yapılabilmesi de aracın işlevselliğini oldukça arttırıyor.

Windows, macOS, Android, iOS (iPhone), iPadOS ve daha birçok platformda çalışabilmesi, araca erişilebilirlik yönünden önemli bir artı kazandırıyor.

SketchAR

SketchAR, benzersiz dijital sanat eserleri oluşturmanıza ve satmanıza olanak tanıyan bir diğer platformdur. NFT koleksiyonu oluşturmak için AR ve AI kullanan SketchAR, öne çıkmak isteyen sanatçıların arasından düzenli olarak bir seçim yapıyor ve bu kişilerin çalışmalarını ücretsiz olarak NFT'lere dönüştürüyor.

Nightcafe

Bir diğer NFT yapma sitesi olan NightCafe, hiç zahmete girmeden NFT yapmak isteyenlere can simidi oluyor. Bu araç sizin harika eserlere sahip olmanızı sağlamak için yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanıyor. Kullanıcılara sunduğu araçlar sayesinde birbirinden harika ve özgün NFT koleksiyonları oluşturabilirsiniz.

Kısa bir süre içince yüzlerce sanat eserine sahip olmak için kullanabileceğiniz bu aracın ücretsiz kullanımında günlük 5 adede kadar sanat eseri oluşturma hakkınız vardır. Diğer çoğu araç gibi bu aracı da bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi çok sayıda cihaz üzerinden kullanmanız mümkündür.

GoArt

Peki, Android işletim sistemli telefonunuzda oturduğunuz yerden sanat eserine sahip olmaya ne dersiniz? Yapay zekâ destekli görsel oluşturma aracı olan GoArt, sanatçıların kullandığı tekniklerle sıradan fotoğrafları inanılmaz bir hâle getirir.

Krita

Krita, sanat eserleri ve animasyonlar yapmanızı sağlayan açık kaynaklı bir çizim programıdır. Sanatçıların işini kolaylaştırmak çeşitli araçlar sunar. Dijital sanatçıların aralarından seçim yapabileceğinizi birçok filtre ve fırça ile gelir. Bu fırçalar kullanıcı tarafından istendiği gibi özelleştirilebilir.

Adobe Photoshop

Photoshop, Adobe tarafından sağlanan görüntü düzenleme programıdır. NFT oluşturucularının da çok sık tercih ettiği bu program, her ne kadar fotoğraf üzerine yoğunlaşmakta olsa da bu programda animasyon ve video bile yapabilirsiniz.

Aracın kullanıcılara sunduğu özellikler saymakla bitirilebilecek gibi değildir. El becerinize gerçekten güveniyorsanız Photoshop ile yapabileceklerinizin sınırı yoktur.

Adobe Illustrator

Illustrator, Adobe tarafından sunulan programlardan biridir. Vektör tabanlı bir program olduğu için Photoshop ile aralarında neredeyse bir uçurum vardır. Bu araçla harika illüstrasyonlar oluşturabilirsiniz. Dilerseniz oluşturduğunuz illüstrasyonları NFT'ye dönüştürüp alıcısını bulmasını bekleyebilirsiniz.

Nifty.ink

nifty.ink, sanatçıların çalışmalarını oluşturup satabileceği platformlardan bir diğeridir. Bu araç hem çizim yapmanıza olanak tanır hem çizimlerinizi NFT olarak satmanıza imkân tanır. Web sitesinin oldukça sade bir tasarımı vardır. Aracı kullanmakta zorluk çekmeyeceksinizdir.

Hotpot.ai

AI NFT oluşturucularından bir diğeri olan Hotpot.ai, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabileceğiniz bir araçtır. Hotpot.ai API kullanarak doğrudan web sitenizde NFT oluşturabilirsiniz. Bu aracı kullanarak NFT'nizi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Inkspace

Inkspace, ücretsiz bir şekilde çizim yapabileceğiniz başka bir kullanışlı programdır. Açık kaynaklıdır. Adobe'nin Photoshop ve Illustrator yazılımlarındaki gibi bu yazılımda da geometrik şekiller oluşturabilir, yazı ekleyebilir, çizim yapabilir, seçilen alanı dönüştürebilirsiniz. Ayrıca RGB, CMYK gibi çeşitli renk modelleri ar asında seçim yapabilirsiniz.

NFT Oluşturma Sitesi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

NFT oluşturucusu seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. İyi bir NFT oluşturma sitesi, programı ya da uygulaması kullanmak istiyorsanız aracın uygun fiyatlı olmasına, eser oluşturma süresinin kısa olmasına, birçok platformla uyumlu olarak çalışmasına, arayüzünün basit ve kullanıcı dostu olmasına dikkat etmelisiniz.

Ücretsiz NFT yapma araçları vardır ama bunların çoğu sınırlı bir kullanım hakkı verir. Ücretli NFT araçları ise benzersiz, herkesin dikkatini üzerinde toplayan bir sanat eseri oluşturmanızı sağlayan özelliklere sahiptir.

Minimum giderle maksimum kazanç elde etmek istiyorsanız aracın uygun fiyatlı olmasına dikkat etmelisiniz.

Bir diğer önemli nokta da aracın tüm cihazlarla uyumlu olmasıdır. Bunun nedenini tahmin edebiliyorsunuzdur. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve her an hareket hâlindeyiz. Bütün bunlar yolculuk esnasında bile sanat eseri yaratmayı mümkün kılıyor.

Arayüzün kullanıcı dostu ve sade olmasına da özen göstermelisiniz. Karmaşık bir araçla vakit kaybetmek istemezsiniz, değil mi? Bununla bağlantılı olarak aracın eser oluşturma süresinin de kısa olduğundan emin olmalısınız.

En İyi NFT Fikirleri

Hedefiniz belli: NFT yapmak. Peki, başlangıç noktasında ne yapacaksınız? Bu soruya şu an verebileceğiniz bir cevap yoksa aşağıdaki fikirlere bir göz atın. Bunlar ne yapacağınıza karar vermenize yardımcı olacaktır.

1. Sanat Eserleri

Sanat, NFT meraklılarının her zaman ilgisini çeker. Dijital sanatçılar, çizimlerinden gelir elde etmek için onları NFT'ye dönüştürmeyi düşünebilir. Tasarım, çizim veya fotoğrafçılık becerilerinize güveniyorsanız bu sizin için mükemmel bir seçim olacaktır.

Son zamanlarda piksel sanatı revaçtadır. Bu alanda kendini geliştirenler piksel sanatına da ağırlık vermek isteyebilir.

2. Viral Videolar

Geçmişte viral olan bir videonuz var mı? Onu nasıl değerlendireceğinizi bilirseniz yüksek gelir elde edebilirsiniz. Bunun en büyük örneklerinden biri, Charlie Bit My Finger (Charlie Parmağımı Isırdı) başlıklı bir YouTube videosudur. Bu NFT ne kadara satıldı, biliyor musunuz? Yaklaşık 760 bin dolar!

3. Tweetler

Yanlış okumadınız, Twitter'daki tweetlerden bahsediyoruz. Birinin tweetini NFT'ye dönüştürüp milyonlarca dolara satabileceği kimin aklına gelirdi? Twitter'ın kurucusu olan jack Dorsey, kendi tweetini NFT'ye dönüştürdü ve bu NFT 2,9 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Dorsey'in tweetinin bu kadar değerli olması elbette onun Twitter'ın kurucusu olmasından ve tweetin manevi değerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yine de bir zamanlar viral olup sosyal medyayı kahkahalara boğan bir tweetiniz varsa tweetinizi satın almak isteyenler olacaktır.

4. 3 Boyutlu Eşyalar

3 boyutlu tasarımla ilgileniyorsanız bu harika olurdu çünkü sizin gibi pek çok insan onlara çok ilgi gösteriyor. Örneğin 3 boyutlu bir mobilya tasarladığınızı varsayalım. Onun yapım sürecinde harcanan emeğin nasıl takdir edileceğini tahmin bile edemezsiniz. Bu, size inanılmaz oranda kazandırabilir.

5. Yemek Tarifleri

O meşhur yemeğinizin tarifini paylaşmanın vakti geldi, geçiyor. Yemek yapma becerinize güveniyorsanız, farklı tatlar elde etmek gibi bir amaç doğrultusunda hareket ediyorsanız tariflerinizi NFT'ye dönüştürün.

Sıkça Sorulan Sorular

NFT yapımı için artık elinizin altında birçok araç olduğunu biliyorsunuz ve bir yerlerden başlamak için tutunabileceğiniz fikirleriniz de var. Bunlara rağmen hâlâ birkaç sorunuz olabilir. Bunları da hemen aşağıdan cevaplayalım.

NFT'nin mantığı nedir?

NFT, dijital sanat eseri olarak düşünülebilir ama gerçek dünyadan farklı olarak NFT'nin mutlaka sanat unsurları taşımasına gerek yoktur. Bir NFT'nin alıcı bulabilmesi için manevi değere sahip olması yeterlidir.

NFT'lerden nasıl para kazanılır?

NFT'lerden para kazanmak için onları NFT satış siteleri üzerinden satabilirsiniz. Ayrıca NFT'yi sattıktan sonra bile kazanç elde etmeye devam edebilirsiniz.

Herkes NFT yapabilir mi?

Evet, herkes NFT yapabilir. Bunun için el becerisi inanılmaz gelişmiş ve harika sanat eserleri yaratan birisi olmanıza gerek yoktur.

Nereden NFT alabilirim?

NFT almak için kullanılabilecek çeşitli web siteleri vardır. Buna örnek olarak OpenSea verilebilir.