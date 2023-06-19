Türkiye'nin Gururu: En İyi Nuri Bilge Ceylan Filmleri

Genellikle yavaş tempolu, atmosferik ve düşünsel yapımlarıyla ünlenen Nuri Bilge Ceylan Türkiye’nin en popüler yönetmenlerinden biridir. 26 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da doğan Nuri Bilge Ceylan sinema kariyerine amatör olarak fotoğraf çekerek başlamış, ardından kendi fotoğraflarından oluşan sergiler düzenlemiş, daha sonra da yönetmenliğe yönelmiştir. Nuri Bilge Ceylan filmlerinden pek çoğu uluslararası birçok ödül kazanmıştır.

Biz de bu yazımızda sizlere en iyi Nuri Bilge Ceylan filmlerini sıraladık. Uzun uzun sakince film izlemek istiyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacaktır.

En İyi Nuri Bilge Ceylan Filmleri

Kasaba (1997)

Mayıs Sıkıntısı (1999)

Uzak (2002)

Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

Kış Uykusu (2014)

Ahlat Ağacı (2018)

Kuru Otlar Üstüne (2023)

Kasaba (1997)

Nuri Bilge Ceylan'ın ilk uzun metrajlı filmidir. Adından da anlaşılacağı üzere Anadolu'nun bir kasabasında yaşayan insanların hayatını mercek altına alan bu film sessiz ve derin bir atmosfer yakalamıştır. Toplumsal ilişkilere ve bireylerin iç dünyalarına ayna tutan bu yapımda yönetmen sizi düşünmeye itiyor.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Emin Ceylan, Muzaffer Özdemir, Fatma Ceylan

: Emin Ceylan, Muzaffer Özdemir, Fatma Ceylan IMDB Puanı: 7.8/10

Mayıs Sıkıntısı (1999)

Gazetede fotoğrafçılık yapan Mahmut ismindeki bir adamın hikayesi beyaz perdeye aktarılmış. Mahmut’un işi onu asla tatmin etmemektedir. Kendisini boşluğa düşmüş hisseden Mahmut, içinde bulunduğu sıkıntıyı ve yalnızlığı içsel bir yolculukla sorgular. Modern insanın yaşadığı yalnızlık, anlamsızlık hissiyatını derinlemesine işleyen bu yapım yavaş tempolu filmleri sevenler için idealdir.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Mehmet Emin Toprak, Muzaffer Özdemir, Zuhal Gencer

: Mehmet Emin Toprak, Muzaffer Özdemir, Zuhal Gencer IMDB Puanı: 7.5/10

Uzak (2002)

Nuri Bilge Ceylan'ın üçüncü uzun metrajlı filmidir ve uluslararası alanda büyük başarı elde etmiştir. Bir fotoğrafçının İstanbul'dan memleketine dönüşünü ve kuzeniyle ilişkisini konu alan bu yapımda son derece yavaş tempolu bir anlatım tercih edilmiş.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Muzaffer Özdemir, Emin Toprak, Zuhal Gencer

: Muzaffer Özdemir, Emin Toprak, Zuhal Gencer IMDB Puanı: 7.8/10

Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

Bir Zamanlar Anadolu'da, yavaş tempolu bir anlatıma sahip olan ve atmosferik bir ton yakalayan bir yapımdır. Film; bir cinayetin işlendiği Anadolu steplerinde bir savcı, bir doktor ve bir grup polis memurunun cinayeti araştırmak için gece boyunca yaptıkları yolculuğa odaklanır. IMDB puanı en yüksek olan Türk filmlerinden biridir.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel

: Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel IMDB Puanı: 7.8/10

Kış Uykusu (2014)

Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanan yapımıdır. Haluk Bilginer, Melisa Sözen ve Demet Akbağ gibi çok meşhur isimlerin de rol aldığı bu film adeta bir yıldızlar geçidi gibidir. İstanbul’un kırsal bölgesinde yaşayan bir ailenin içsel sıkıntılarını anlatan bu yapım Nuri Bilge Ceylan filmlerinin tüm karakteristik özelliklerini taşıyan bir eserdir.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ

: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ IMDB Puanı: 8.1/10

Ahlat Ağacı (2018)

Nuri Bilge Ceylan'ın yedinci uzun metrajlı filmidir. Bir yazar adayının ailesi ve toplumsal gerçekliklerle olan ilişkisini konu alır. Söz konusu yazar babasının borçları yüzünden bunalım yaşarken aynı zamanda yazdığı romanın yayınlanması için maddi ve manevi bir mücadele verir. Nuri Bilge Ceylan filmleri arasında en popüler olan yapımlardan biridir.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar

: Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar IMDB Puanı: 7.7/10

Kuru Otlar Üstüne (2023)

Son Nuri Bilge Ceylan filmi olan Kuru Otlar Üstüne 76. Cannes Film Festivali’ni kazandı ve tarihi bir başarı elde etti. Merve Dizdar bu filmdeki rolü ile en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Festivalde dakikalarca alkışlanan oyuncu adını tüm dünyaya bu yapım ile duyurdu. Görünüşe göre ilerleyen yıllarda Kuru Otlar Üstüne en iyi Nuri Bilge Ceylan filmlerinden biri olacağa benziyor.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Deniz Celiloglu, Merve Dizdar, Musab Ekici

: Deniz Celiloglu, Merve Dizdar, Musab Ekici IMDB Puanı: 8.2/10

En iyi Nuri Bilge Ceylan filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Nuri Bilge Ceylan’ı takip ediyor musunuz? Sizce en iyi Nuri Bilge Ceylan filmi hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.