76. Cannes Film Festivali Kazananları Belli Oldu: Türk Oyuncudan Tarihi Başarı!

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan Cannes Film Festivali, 76. kez Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştirildi. Geceye dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok sanat filmi katılırken ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan da filmiyle festivalde yerini aldı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kuru Otlar Üstüne, festivalde dakikalarca alkışlanırken başarılı oyuncu Merve Dizdar, Nuray rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görüldü.

Kuru Otlar Üzerine, festivalin en dikkat çekici filmlerinden biri olurken Türkiye'nin yükselen yıldızı Merve Dizdar'ın performansı gözlerden kaçmadı. Yakın zamanda Cem Yılmaz ile birlikte rol aldığı Erşan Kuneri dizisinden tanıyabileceğini Merve Dizdar, En İyi Kadın Oyuncu olarak seçildi.

Başarılı oyuncu Merve Dizdar, ödül konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum