Dizüstü Bilgisayarlarda NVIDIA Grafik Sürücüsü Güncelleme Nasıl Yapılır?

NVIDIA grafik sürücüsü güncelleme işlemi, bilgisayarın özellikle video oyunlarında daha iyi performans sergilemesine yardımcı olur. Bu nedenle ekran kartı sürücüsünü güncel tutmak büyük öneme sahiptir. Peki, grafik sürücüsünü güncelleyebilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Ekran kartını güncellemek için uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. İster herhangi bir program indirmeden bazı adımları uygulayarak isterseniz program aracılığıyla çok pratik bir şekilde grafik sürücüsünü güncelleyebilirsiniz. Peki, laptop üzerinden NVIDIA ekran kartı güncelleme işlemi için hangi yöntemler uygulanabilir?

NVIDIA Grafik Sürücüsü Güncelleme Yöntemleri

GeForce Experience kullanma

Sürücü güncelleme programı kullanma

NVIDIA'nın resmî sitesinden sürücü indirme

GeForce Experience Kullanma

NVIDIA marka ekran kartı kullanan PC kullanıcıları için oldukça kullanışlı bir program olan GeForce Experience ile sürücüyü güncelleyebilir, oyunları optimize edebilir ve dahasını yapabilirsiniz. Sürücüler sekmesinden yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir, eğer varsa grafik sürücüsünü güncelleyebilirsiniz.

Programı kullanabilmek için PC'deki donanımın söz konusu hizmeti desteklemesi gerektiğini belirtelim. GeForce Experience sistem gereksinimleri sayfasından hangi donanım bileşenlerinin söz konusu programı desteklediğini öğrenebilirsiniz.

Sürücü Güncelleme Programı Kullanma

Driver güncelleme programları, ekran kartı dahil olmak üzere bilgisayardaki tüm sürücüleri kontrol eder, güncel olmayan sürücülere uygun driver'ları indirip yükler. Böylelikle bilgisayardaki sürücülerin güncel kalması sağlanır. Bu programlar söz konusu süreci çok pratik hâle getirdiğinden ötürü tercih edebilirsiniz.

NVIDIA'nın Resmî Sitesinden Sürücü İndirme

Eğer bilgisayarınıza herhangi bir program yüklemek istemiyorsanız NVIDIA'nın resmî web sitesini ziyaret ederek grafik sürücüsünü güncelleyebilmeniz mümkün. Bunun için bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden NVIDIA'nın sitesine girin ve ardından "Sürücüler" menüsüne tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden ekran kartı modelini, işletim sistemini, indirme türünü ve dili seçerek ekran kartına uygun son sürücüyü bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirme işlemi sona erdikten sonra sürücü dosyasının üzerine çift tıklayarak kurulumu başlatın. Ekrandaki talimatları uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Programsız Ekran Kartı Modeli Nasıl Öğrenilir?

Görev çubuğundaki arama butonuna tıklayın.

Kutucuğa dxdiag yazın.

Arama sonuçlarından dxdiag'ı seçin.

Ekran sekmesine girin.

Ekran kartına dair çeşitli bilgiler göreceksiniz.

Ekran kartının modelini herhangi bir program yüklemeden öğrenmek için dxdiag aracını kullanabilirsiniz. Eğer donanım bileşenleriyle ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız ücretsiz sistem bilgisi öğrenme programları tercih edebilirsiniz.