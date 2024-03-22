100W Hızlı Şarj Sunan OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus, 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde şarj için uzun süre boyunca beklenilmesine gerek bırakmayan Ace 3V modelini tanıttı. Yapılan tanıtım ile birlikte OnePlus Ace 3V'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda bütçe dostu OnePlus Nord N30 SE ve güçlü donanımıyla dikkat çeken OnePlus 12R modelleri tanıtılmıştı. 21 Mart 2024 tarihinde ise Ace 3V isimli yeni bir telefon duyuruldu. Peki, söz konusu cihaz neler sunuyor?

OnePlus Ace 3V Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1240 x 2772 piksel

: 1240 x 2772 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 450 PPI

: Yaklaşık 450 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 7+ Gen 3

: Snapdragon 7+ Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB LPDDR5X

: 12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP

: 50 MP + 8 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Yazılım : Android 14 tabanlı ColorOS 14

: Android 14 tabanlı ColorOS 14 Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Hızlı Şarj : 100W

: 100W Ağırlık : 200 gram

: 200 gram Kalınlık: 8,5 mm

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1240 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 450 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz 162,7 x 75,2 x 8,5 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kamera 4K ve 1080p çözünürlüklerinde vide kaydı yapabiliyor.

OnePlus marka telefonun ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Peki, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisine sahip olan OnePlus Ace 3V ne kadar fiyata satılıyor?

OnePlus Ace 3V Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama : 1.999 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 18.103 TL)

: 1.999 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 18.103 TL) 12 GB RAM + 512 GB Depolama : 2.299 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 20.820 TL)

: 2.299 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 20.820 TL) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.599 yuan (Tahmini Türkiye fiyatı 23.537 TL)

OnePlus Ace 3V şu anda yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Dolayısıyla telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatları sıraladık ancak telefon farklı fiyat etiketleri ile gelebilir.

Bu rehberde OnePlus Ace 3V ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.