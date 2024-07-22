OnePlus Open 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OnePlus Open 2'nin özellikleri ve fiyatı, katlanabilir akıllı telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, OnePlus marka yeni katlanabilir akıllı telefon modeli neler sunacak?

2023 yılının ekim ayında düzenlenen etkinlikte OnePlus Open tanıtıldı. 16 GB RAM dahil olmak üzzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Open modelinin ardından yeni telefon merakla beklenmeye başlandı.

Not: Bu rehber, OnePlus Open 2'nin ücreti, çıkış tarihi ve donanımı hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişebilir. Ayrıca telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı da henüz bilinmiyor.

OnePlus Open 2 Özellikleri

Ekran Boyutu : 7,82 inç

: 7,82 inç Ekran Teknolojisi : LTPO3 Flexi-fluid AMOLED

: LTPO3 Flexi-fluid AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 2268 x 2440 piksel

: 2268 x 2440 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 6,31 inç

: 6,31 inç İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4

: Snapdragon 8 Gen 4 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 512 GB / 1 TB

: 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 48 MP + 64 MP + 48 MP

: 48 MP + 64 MP + 48 MP Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Yeni katlanabilir akıllı telefonun 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor. Serinin bir önceki modeli olan Open'da ise 4.805 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Eğer iddia doğru çıkarsa batarya tarafında büyük bir artış yaşanacak.

Open 2'de Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin yer alacağı öne sürüldü. Open modelinde ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefonun depolama tarafında 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek sunması bekleniyor.

OnePlus'ın yeni katlanabilir telefonu 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile piyasaya sürülebilir. Peki, OnePlus Open 2 ne kadar fiyata satılacak?

OnePlus Open 2 Fiyatı

OnePlus marka yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin 1.700 dolar civarında fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

OnePlus Open 2 Çıkış Tarihi

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan OnePlus Open 2 modelinin 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia ediliyor. Henüz resmî açıklama yapılmadığından dolayı katlanabilir telefon farklı tarihte tanıtılabilir.

OnePlus marka yeni katlanabilir telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.