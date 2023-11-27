Oppo Reno 11 Serisi Özellikleri ve Fiyatları

Oppo’nun yeni tanıtılan akıllı telefon serisi Reno 11 iki farklı modelden oluşuyor. Standart model olan Oppo Reno 11 ve daha üstün özelliklere sahip olan Pro seçeneği bu seride bizi bekleyen alternatifleri oluşturuyor.

Tanıtımda belirtilen teknik özellikler kullanıcıların bir hayli dikkatini çekti. Peki, bu özellikler arasında neler yer alıyor? Cihazların satış fiyatı ne kadar? İşte, son model Oppo akıllı telefon serisi Reno 11 hakkında bilmeniz gereken her şey!

Oppo Reno 11 Serisi Özellikleri

Markanın en güncel akıllı telefon serisi 23 Kasım’da resmi olarak tanıtıldı. Bu tanıtımda yapılan açıklamalara göre birçok kullanışlı özellik bizleri bekliyor. En az teknik özellikleri kadar bu seride yer alan cihazların tasarımı da dikkat çekiyor.

Özellikle kamera modülünün farklı tasarımı çokça konuşuldu. İlerleyen süreçte bu seriye yeni telefon modelleri eklenebilir ancak mevcut verilere göre serideki iki cihazın teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

1. Oppo Reno 11 Özellikleri

MediaTek Dimensity 8200 işlemci

6,7 inç 2412 x 1080 px OLED ekran

800 nit ekran parlaklığı ve 120 Hz yenileme hızı

8 ve 12 GB RAM seçenekleri

256 / 512 GB dahili hafıza seçeneği

4.8000 mAh bataryada 67 W hızlı şarj desteği

Android 14 işletim sistemi

Özgün ve kreatif bir arka kamera tasarımı mevcut.

Sony LYT600 sensörü ile birlikte 50 MP ana kamera + 32 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açı kamerası mevcut

Ön kamera çözünürlüğü 32 MP

2. Oppo Reno 11 Pro Özellikleri

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

6,74 inç ekranda 2772 x 1240 px çözünürlük

120 Hz ekran yenileme hızı ve 1600 nit parlaklık

FHD+ ekran

12 GB RAM

Dahili depolama 256 / 512 GB

4.700 mAh bataryada 80 W hızlı şarj

Android 14 işletim sistemi

Reno 11 modeli ile aynı tasarım

50 MP ana kamerada Sony IMX890 sensörü

+ 32 MP ve 8 MP kamera ile üçlü kamera seti.

Ultra geniş açısı 8 MP çözünürlüğe sahip. 20X dijital zoom ve 2x hibrit zoom sunuyor.

Ön kamera çözünürlüğü 32 MP

Oppo Reno 11 Serisi Fiyatları

Seride yer alan iki modelden standart olanı Pro’ya göre daha uygun bir fiyattan satışa sunuluyor. Yurt dışı fiyatlarına baktığımızda Reno 11 modeli için başlangıç fiyatının 350 dolar olduğunu söylemek mümkün.

Reno 11 Pro modeli için ise 500 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor. Henüz cihazların Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağına dair net bir bilgi yok.