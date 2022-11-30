Kitaplara, hikayelere, filmlere, dizilere konu olan ve halen de konu olmaya devam eden birçok konu bulunmaktadır. Bu konular arasında kimileri zamanda yolculuk kimileri ise paralel evrenlerdir. Peki, paralel evrenler hakkında neler biliyoruz? Paralel evren nedir? Sizler için açıklayıcı bir şekilde anlatıyoruz.

Paralel Evren Nedir?

Paralel evren şu an bulunduğunuz evrendeki yaptığınız diğer işlerin birer farklılık göstermesinden. Yani tüm olasılıklara dağılmasından meydana gelmektedir. Bu duruma biraz daha açıklık getirecek olacaksak; örneğin şu an bir yerde çay içiyorsanız, başka bir evrende kahve, kola ve bunun gibi milyarlarca olasılığı içiyor veya içmiyor olabilirsiniz. İşte Paralel evren tam olarak budur. Yani sizin bu dünyadaki yaptığınız işlerin diğer evrende milyarlarca olasılığı olmasına paralel evren denir.

Paralel Evren Gerçek Olabilir mi?

Aslında bilim camiası paralel evrenin gerçek olarak kabul görmektedir. Tabii bu durum %100 gerçek olduğu anlamına gelmemekte. Yani paralel evren gerçek olma ihtimali var olduğunu söylemektedir.

Paralel evrenler birçok kişinin ilgisini çekmiştir ki birçok bilim kurgu filmine konu olmuştur. Şu an bir dünyada doktor iken diğer dünyada bir katil olabilirsiniz veya şu an bir yerde kahve içerken diğer yerde çay içiyor olabilirsiniz. İşte buna paralel evren denir ve gerçekliği büyük oranda mümkün olabilir.

Neden Paralel Evren Mümkün Olabilir?

Aslında bu sorunun cevabı büyük ihtimalle bilimsel olacaktır. Ancak biraz daha felsefi olarak düşünürsek uzay zaman farkı, zaman genişlemesi gibi kavramların olduğu bir evrende ve Big Bang'in sesini bile duyabildiğimiz bir dünyada birçok olasılık bulunmaktadır. Yani bir gezegende bir gün 24 saatten fazla iken diğer gezegende 24 saatten azdır.

Bir nevi bir paradoks veya zaman genişlemesinde olduğu gibi biz sabit olduğumuzu sararken aslında hareket ediyoruz ve bunlar kanıtlanmış. O halde birçok karmaşık paradoks bulunmakta.

Bu nedenle Paralel evren bir nevi gerçeklik ihtimalinin olabileceği düşünülmektedir ki paralel evren olmayadabilir. Fakat olmayadabilir ama istatistiklere bakacak olursak olma ihtimali yüksek gibi duruyor.

Bu içeriğimizde paralel evren hakkında açıklamalar yaptık. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.