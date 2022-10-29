Bir uçağın içinde olduğunuzu ve çok hızlı bir şekilde gittiğinizi düşünün. Fakat, siz hareket ettiğinizi hissetmiyorsunuz ama aşağıdan bir kişi, uçağın hareket ettiğini görecektir. İşte burada devreye zaman genişlemesi giriyor. Peki, bu zaman ve zaman genişlemesi tam olarak nedir? Gelin, birlikte bakalım.

Zaman Genişlemesi Nedir?

Yukarıda insanların bakış açılarına göre hareketliliğin farklılığından bahsetmiştik. Öyle ki uzaydan bize bakan bir kişi bizim hareket ettiğimizi görür. Biz ise sabit kaldığımızı sanarız.Bu durum böyle devam edip gitmektedir.

Hatta, güneş sistemimizdeki gezegenlerin dışından ya da galaksimizin dışından baktığımızda diğer cisimlerin haraket ettiklerini görür. Onlar ise sabit kaldığını sanmaktadır. Buradan yola çıkarak hiçbir şeyin sabit olmadığını her şeyin haraket halinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaman genişlemesi bir paradoks gibidir. Peki, zaman nedir?

Zaman Nedir?

Belirli bir sürenin geçmesine zaman denmektedir ama bu süreyi kim belirliyor? Bizler biliyoruz ki zaman her yerde aynı işlemiyor. Mesela Mars’ta günler 24 saatten fazla iken gezegenimizde 24 saatten azdır. Zaman diğer gezegenlerde, galaksilerde çok farklı işlemektedir. Hiç düşündünüz mü? İlk saati kuran kişi saatin kaç olduğunu nereden biliyordu?

İşte zaman kavramı aslında sanıldığı kadar basit gözükmüyor ya da en azından birkaç söz ile açıklanacak bir şey değil ki üzerinde birçok teori atılıyor. Bir de paralel evrenler durumu var siz bir yerde çay içerken diğer evrende kahve, su gibi birçok içeceği içiyorsunuz.

Görünen o ki zaman hiç de basit bir şey değildir. Gelgelelim zaman nedir? Zaman bir ölçülebilen ama uzaysal boyutu olmayan bir şey olarak geçer. Yani aslında yoktur. Bizlerin uydurduğu bir şeydir ama bir yandanda vardır. Çünkü geceler gündüzleri kovalıyor.

Bu içeriğimizde zaman genişlemesi nedir, zaman nedir? Kısaca cevapladık. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ay’a gerçekten gidildi mi? Meraklıları yazımıza göz atabilir.