PES 2021
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 17,823
- Üretici Konami
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PES 2021 - eFootball PES 2021 (İndir): PES 2021 Steam'de ön siparişte! PC'de oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunlarından biri
PES 2021 (eFootball PES 2021) indirerek, PES 2020’nin güncellenmiş sürümüne sahip olursunuz. PES 2021 PC, en yeni oyuncu verileri ve kulüp kadrolarını içeriyor. Konami de PES 2021’yi “eFootball PES 2021 Season Update” olarak tanımlıyor. PES 2021 PC indirin ve PES’in 25. yılı kutlamalarına katılın!
Yıllardır konsollar da ve bilgisayar platformunda oynana PES serisi yeni oyunu ile yine milyonları hedefliyor. Gelişmiş grafikleri ve sürükleyici oynanış içerikleri ile oyunculara gerçekçi bir deneyim sunan PES 2021 şu sıralar deli gibi satıyor. Bünyesinde Türkçe dil desteğine de yer veren başarılı oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu birbirinden farklı oyun modlarını da destekliyor. Serinin en geniş içeriklerine ev sahipliği yapan oyun güncellemeler almaya devam ediyor.
PES 2021 - eFootball PES 2021 PC Oynanış Özellikleri
eFootball PES 2021 Season Update, geçen seneki ödüllü eFootball PES 2020 oyununun yanında yeni sezon için çeşitli takım ve oyuncu güncellemeleri içeriyor. Ayrıca UEFA EURO 2020 modu bulunuyor ve tüm bunlar özel yıl dönümü fiyatıyla geliyor. Almanya şampiyonu FC Bayern München, İspanya şampiyonu FC Barcelona, dünya devleri Manchestere United ve özel PES partneri Juventus gibi dünya futbolunun en büyük takımlarıyla oynuyorsunuz. myClub’da sıfırdan kendi takımınızı kurarak dünyanın dört bir yanında gerçek rakiplerle karşı karşıya geliyorsunuz. Matchday, gerçek hayattaki futbol rekabetlerinin tema olarak alındığı online birebir etkinliklerde ve diğer büyük maçlarla mücadele etme imkanı veriyor. Tek oyuncu modu Ana Lig, bir futbol kulübünü yönetme fırsatı veriyor.
PES 2021 - eFootball PES 2021 PC Sürümleri
PES 2021 PC Steam’de, eFootball PES 2021 Season Update Standard Edition, eFootball PES 2021 Arsenal Edition, eFootball PES 2021 Update FC Barcelona Edition, eFootball PES 2021 Season Update FC Bayern München Edition, eFootball PES 2021 Season Update Juventus ve eFootball PES 2021 Season Update Manchester United Edition sürümleriyle ön siparişte.
STANDARD EDITION
Oyunun bu sürümünü satın alarak aşağıdaki myClub içeriğine sahip olun:
- 3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 10 hafta
- Premium Temsilci x 10 hafta
*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.
ARSENAL EDITION
Bu sürümü satın alarak aşağıdaki Arsenal içeriğine sahip olun:
- 'Unutulmaz An Serisi' x 1 oyuncu
- Tam takım (menajer ve oyuncular)
- Dijital forma
- Orijinal oyun içi menü teması
- 3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 30 hafta
- Premium Temsilci x 30 hafta
*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.
FC BARCELONA EDITION
Bu sürümü satın alarak aşağıdaki FC Barcelona içeriğine sahip olun:
- Tam takım (menajer ve oyuncular)
- Dijital forma
- Orijinal oyun içi menü teması
- 3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 30 hafta
- Premium Temsilci x 30 hafta
*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.
FC BAYERN MÜNCHEN EDITION
Bu sürümü satın alarak aşağıdaki FC Bayern München içeriğine sahip olun:
- Tam takım (menajer ve oyuncular)
- Dijital forma
- Orijinal oyun içi menü teması
- 3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 30 hafta
- Premium Temsilci x 30 hafta
*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.
JUVENTUS EDITION
Bu sürümü satın alarak aşağıdaki Juventus içeriğine sahip olun:
- Tam takım (menajer ve oyuncular)
- Dijital forma
- Orijinal oyun içi menü teması
- 3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 30 hafta
- Premium Temsilci x 30 hafta
*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.
MANCHESTER UNITED EDITION
Bu sürümü satın alarak aşağıdaki Manchester United içeriğine sahip olun:
- Tam takım (menajer ve oyuncular)
- Dijital forma
- Orijinal oyun içi menü teması
- 3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 30 hafta
- Premium Temsilci x 30 hafta
*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.
Ayrıca her sürüm şu satın alma bonusunu içeriyor: 2000 - 3000 myClub parası.
PES 2021 Ne Zaman Çıkıyor?
PES 2021 PC çıkış tarihi 15 Eylül 2020 olarak işaretlendi. PES 2021 ön siparişler Steam’da açıldı.
PES 2021 Demo Ne Zaman Çıkacak?
PES 2021 PC demo sürümünün Temmuz ayının son haftası 27 - 31 Temmuz tarihleri arasında çıkması bekleniyor.
PES 2021 Sistem Gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 8.1/10 - 64bit
İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: Resolution 1280 x 720
Önerilen
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: Resolution 1920 x 1080
PES 2021 Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,707
- DOSYA BOYUTU 95.00 MB
- Üretici Konami
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PES 2021 Mobile (eFootball PES 2021) Android - Mobildeki en iyi futbol oyunları arasında
PES 2021 Mobile (eFootball PES 2021), en iyi mobil futbol oyunları arasında. Google Play’den ücretsiz indirilebilir olmasıyla PES 2021 Mobile APK indirme linki aramakla uğraşmadan direkt Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz futbol oyununda grafiklerden gözlerinizi alamayacaksınız. Yüksek kalitede grafiklere ve gerçekçi oynanışa sahip online futbol oyunu eFootball PES 2021 Mobile oyununu kesinlikle indirmelisiniz.
PES 2021 Mobile İndir Android
Konami, bu sene popüler futbol oyunu PES’i bir güncelleme olarak karşımıza çıkardı. Google Play’de PES 2020 - eFootball PES 2020, 5.0.0 güncellemesiyle yerini PES 2021 - eFootball PES 2021’e bıraktı. Dolayısıyla PES 2020 mobile’ı Android telefonunuza indirdiyseniz, PES 2021 mobile oynamak için güncelleme yapmanız yeterli. PES 2021 Mobile, AS Roma takımıyla özel ortaklık, yeni Matchday modu etkinlikleri, oyuncular, kulüpler ve liglere getirilen güncellemeler ve daha fazlasını içeriyor.
Mobilde şimdiye kadarki en özgün futbol deneyimi sunmak üzere E3’te en iyi spor oyunu ödülünü alan ve çok beğenilen futbol oyunu PES 2021, konsol kalitesiyle mobil cihazlarda. FC Barcelona, Manchester United, Juventus, FC Bayern München, AS Roma dahil olmak üzere Avrupa’nın en iyi kulüpleri lisanslı olarak PES 2021 mobilde bulunuyor. D.Beckham, F. Totti, D. Maradona, S. Gerrard, G. Batistuta, Fernando Torres, K Rummenigge ve daha nice efsane isimleri takımınıza katabiliyorsunuz. Bu arada PES 2021 ile mevcut ve eski futbol süper yıldızlarının kariyerlerindeki büyülü anı yeniden yaşamanızı ve yeniden yaratmanızı sağlayan Unutulmaz An Serisi’ne yeni eklemeler geliyor.
PES 2021 Mobile’da ister yerel ve online oyuncu modlarında hem yakınınızdaki hem de uzaktaki arkadaşlarınızla maç yapın ister eFootball modunda Matchday ve çeşitli diğer rakabetçi e-spor etkinliklerinde dünyaya meydan okuyun. Maçtan bahsetmişken, hafta sonu maçlarında iyi performans sergileyen oyuncular Öne Çıkan Oyuncular olarak yer alıyor. Bu özel oyuncu sürümleri daha yüksek derecelere, özel kart tasarımlarına ve bazı durumlarda ek yeteneklere sahip oluyor.
Konami, dünyanın dört bir yanında oynanan gerçek maçların verilerini haftalık olarak topluyor ve Canlı Güncelleme özelliğiyle oyuna aktararak daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Söz konusu güncellemeler oyunu Kondisyon Derecesi ve takım kadrosu gibi çeşitli açılardan etkliyor.
- Konsolda futbol heyecanı şimdi cebinizde
- Avrupa’nın en iyi futbol kulüpleri lisanslı olarak oyunda
- Yeni Unutulmaz An Serisi oyuncuları
- Gerçek zamanlı online maçlar
- Efsaneler
- Nadir öne çıkan oyuncular
- Haftalık canlı güncellemeler
PES 2021 Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 474
- DOSYA BOYUTU 1740.80 MB
- Üretici Konami
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PES 2021 Mobile (eFootball PES 2021 Mobile) iOS: Gerçekçi mobil futbol oyunu iPhone ve iPad'de!
eFootball PES 2021 Mobile kısa adıyla PES 2021 Mobile, App Store’da en çok indirilen mobil futbol oyunları arasında. iOS cihazlarınıza (iPhone iPad) ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Türkçe futbol oyunu PES 2021 aslında PES 2020’nin güncellenmiş versiyonu. PES 2020 Mobile, 5.0.0 güncellemesiyle PES 2021 Mobile olarak karşımıza çıkıyor. eFootball PES 2021 Mobile ile takımlar, oyuncular, menajer verileri güncellenmiş, grafikler geliştirilmiş, yeni müzik eklenmiş ve bazı sorunlar düzeltilmiş. Mobildeki en iyi futbol oyunlarından PES 2021 Mobile’ı hemen indirin, milyonlarca oyuncuyla online veya arkadaşlarınızla yerel maçlara katılın.
PES 2021 Mobile İndir iOS
Konami, konsoldaki futbol heyecanını mobile taşıyor! E3’te en iyi spor oyunu ödülünü alan ve çok sevilen futbol oyunu yenilenmiş görselleri, güncel takım ve oyuncu verileriyle mobil platforma geliyor. PES 2020 Mobile’ın her açıdan güncellenmiş sürümü olarak karşımıza çıkarılan PES 2021 Mobile ya da Konami’nin deyimiyle eFootball PES 2021 Mobile’da Avrupa’nın resmi lisanslı en iyi futbol kulüpleri ile oynuyorsunuz. FC Barcelona, Manchester United, Juventus, FC Bayern München, AS Roma dahil olmak üzere Avupa’nın en iyileri PES 2021’de mevcut. Sadece en iyi takımlar değil hafızalara kazınmış efsane oyuncular (Beckham, Totti, Maradona, Gerrard, Batistuta, Torres ve nicesi) da PES 2021 Mobile’da yerini alıyor. Oyunculardan bahsetmişken, hafta sonu maçlarında etkileyici performans sergilemiş olan oyuncular oyunda Öne Çıkan Oyuncular olarak yer alıyor. Bu özel oyuncular daha yüksek derecelere, özel kart tasarımlarına ve ek yeteneklere sahip.
PES 2021 mobilde yerel oyunculu modda arkadaşlarınızla maç yapma, online çok oyunculu modda dünyanın dört bir tarafından oyuncularla mücadele etme şansına sahipsiniz. Kendinizi geliştirdikten sonra Matchday ve çeşitli diğer rekabetçi e-spor etkinliklerinde dünyaya meydan okumak üzere eFootball modunu da denemenizi tavsiye ederim.
PES 2021 mobile verileri dünyanın dört bir yanında oynanan gerçek maçlarla güncelleniyor. Haftalık olarak toplanan verilere oyuna Canlı Güncelleme özelliğiyle aktarılıyor; bu da oyunu kondisyon derecesi ve takım kadroları gibi çeşitil açılardan etkiliyor.
eFootball PES 2021 mobile oynamak için internet bağlantısı gereklidir.