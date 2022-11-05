En İyi Pokemon Oyunları

Pokemon oyunları neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz oyunları cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

En iyi anime dizileri arasında yer alan Pokemon, ilk olarak 1997 yılında yayımlanmaya başladı. Ash Ketchum ve arkadaşlarının maceralarına tanık olduğumuz anime dizisi, kısa süre içerisinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerlik elde etti.

Animenin oldukça popüler hâle gelmesinin ardından Pokemon evreninde geçen pek çok oyun piyasaya sürüldü. Peki, en iyi Pokemon oyunu hangisi? Hazırladığımız listede en başarılı yapımlar yer alıyor.

Pokemon Oyunları Listesi

Pokemon Go

Pokemon Unite

Pokemon Quest

Pokemon Playhouse

Pokemon TCG Online

Pokemon Cafe ReMix

Pokemon Masters EX

Pokemon Shuffle Mobile

Pokemon: Magikarp Jump

Yukarıda Pokemon oyunu önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımlar ile ilgili detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca en iyi anime oyunları listemize de bakabilirsiniz.

Pokemon Go

Niantic tarafından geliştirilen ve yayımlanan Pokemon Go, arttırılmış gerçeklik türünde bir oyundur. Unity ile yapılmış oyunlar arasında yer alan Pokemon Go'nun Android ve iOS sürümleri bulunuyor. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarı elde eden oyunda Pikachu dahil çok sayıda Pokemon karakteri mevcut.

Diğer oyunlardan farklı bir oynanışa sahip olan yapımda yer alan Pokemon karakterlerini toplayabilmek için dışarı çıkıp gezmeniz gerekiyor. 100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken yapımı cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Pokemon Unite

Pokemon Unite, Pikachu, Charizard ve Snorlax dahil olmak üzere pek çok Pokemon karakterinin yer aldığı bir MOBA oyunudur. Android, iOS ve Nintendo Switch için geliştirilen oyunda tıpkı League of Legends'taki gibi 5'er kişilik iki takım mücadele ediyor.

Oynaması ücretsiz olarak sunulan oyunda her Pokemon, kendine has çeşitli özelliklere sahip. Popüler yapımda bulunan karakterler seviye atladıkça yeni güçler kazanıyor. MOBA oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız söz konusu yapıma bir şans verebilirsiniz.

Pokemon Quest

The Pokemon Company tarafından sunulan Pokemon Quest, aksiyon macera rol yapma oyunudur. Oldukça eğlenceli bir oynanış sunan yapım, sahip olduğu piksel grafikleri ile dikkat çekiyor. 10 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan oyunda adada gizlenmiş olan hazineleri bulmaya çalışıyorsunuz.

Pokemon Playhouse

Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan Pokemon Playhouse, The Pokemon Company tarafından geliştirildi. 5 milyondan fazla indirilen yapımda Pokemon karakterlerini besleyebilir, temizleyebilir ve hatta onlarla oyun oynayabilirsiniz.

Pokemon TCG Online

Kart tabanlı bir oyun olan Pokemon TCG Online'da yer alan çok oyunculu mod sayesinde diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. Çok sayıda oyuncu tarafından tercih edilen oyun, kendi kart destenizi oluşturabilmenize imkân tanıyor. Pokemon TCG Online, oynanış konusunda da oldukça başarılı durumda.

Pokemon Cafe ReMix

Pokemon karakterlerinin yer aldığı Pokemon Cafe ReMix'te karşınıza çıkan çeşitli bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Eğlenceli oynanışa sahip olan oyunda bulmacaları çözerek içecek ve yemek hazırlayabiliyorsunuz. The Pokemon Company tarafından sunulan oyun, beş milyonu aşkın indirme sayısına sahip.

Pokemon Masters EX

Anime tarzında grafiklere sahip olan Pokemon Masters EX, sıra tabanlı rol yapma oyunudur. Başarılı oynanış mekaniğiyle dikkat çeken oyunda Pokemon karakterleri ile mücadele edebilirsiniz. Mücadeleleri kazandıkça çeşitli ödüllere sahip olabilir ve Pokemon'ların seviye atlamasını sağlayabilirsiniz.

Pokemon Shuffle Mobile

10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Pokemon Shuffle Mobile, en iyi eşleştirme oyunları arasında yer alıyor. 3 veya daha fazla aynı Pokemon karakterini dikey veya yatay olarak birleştirmeniz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirerek çeşitli Pokemon karakterlerine karşı mücadele edebiliyorsunuz.

Çok basit bir oynanışa sahip olan Pokemon Shuffle Mobile Android, iOS ve Nintendo 3DS cihazları için geliştirildi. Başarılı yapımı cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Pokemon: Magikarp Jump

Pokemon: Magikarp Jump'ta Pokepon topu bağlı olan olta ile Magikarp tutmaya çalışıyorsunuz. Tuttuğunuz Magikarp'leri ise besleyebiliyorsunuz. Böylelikle Magikarp'in seviye atlamasını sağlayabiliyorsunuz. Çok basit bir oynanışa sahip olan oyun, The Pokemon Company tarafından sunuldu.

Milyonlarca kez indirilen oyun oynanışın yanı sıra grafik, müzik ve ses efekti konularında da çok başarılı durumda. Pokemon: Magikarp Jump adlı yapımda ayrıca çevrim dışı desteği mevcut. Bu sayede oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilmeniz mümkün.

Bu yazıda Pokemon oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca bulmaca çözmekten keyif alıyorsanız en iyi bulmaca oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.