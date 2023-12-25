Polaroid I-2 Özellikleri ve Fiyatı

Polaroid, çok yakın zamanda yüksek donanıma sahip fotoğraf makinesini piyasaya sundu. Polaroid I-2 isimli bu fotoğraf makinesi hem gelişmiş lensleri hem de manuel kontrolleriyle dikkat çekiyor.

Polaroid’in diğer fotoğraf makineleriyle kıyaslandığında bahsettiğimiz makinenin teknik özellikleri daha çok öne çıkıyor. Biz de sizlere yüksek teknolojiyle tasarlanan Polaroid I-2’nin genel özellikleriyle ilgili bir rehber hazırladık.

Polaroid I-2 Özellikleri

Bataryasız film

Dahili manuel kontroller

6 addet kamera modu: Otomatik, Diyafram, Çoklu Pozlama, Manuel, Enstantane, Zamanlayıcı

Beyaz çerçeve

Otomatik odaklamalı 3 lensten oluşan sistem

f/8-64 ayarlanabilir diyafram aralığı ile deklanşör hızı

Polaroid I-2 fotoğraf makinesinin lensi, f/8-64 arasında değişen diyafram açıklarında tasarlandı. Bu lens, polikarbon ve akrilikle tasarlandığından dolayı kalite anlamında öne çıkıyor.

Polaroid’in yüksek donanımlı fotoğraf makinesi, kullanıcılarına ortalama 38 mm görüş açısı sunuyor. Bahsettiğimiz fotoğraf makinesinin odaklama uzunluğuysa 98 mm’dir.

Polaroid I-2’nin en dikkat çeken yönüyse şipşak fotoğraf makinelerinde çok az görülen otomatik odaklamadır. Otomatik odaklama özelliği sayesinde fotoğraf makinesinin üzerinde yer alan LİDAR sensörü, uzak mesafelerdeki nesnelere odaklanır.

Bunun sonucunda da ortaya muhteşem kareler çıkar. LİDAR sensörü, loş ışıklı ortamlarda da olağanüstü performans sunuyor. Fotoğraf makinesinin vizöründen bakıldığında ekranın ortasında da bir nokta yer alıyor.

Bu noktada odaklanma görevi görüyor. Kameranın ekranına ve vizördeye bakarak ekrandaki mesafe görüntülenerek güzel fotoğraflar çekilebilir.

Polaroid I-2 fotoğraf makinesi;

Manuel mod,

Çoklu pozlama,

Otomatik,

Diyafram Öncelikli Pozlama,

Enstantane Öncelikli Pozlama olmak 6 farklı moddan oluşuyor.

Otomatik mod ile kolay bir şekilde muhteşem fotoğraflar çekilebilir. Otomatik modu kullanabilmek için kullanıcı kendini odağa yerleştirmelidir. Odağa yerleşme işleminin ardından deklanşöre yarım basıldığında makine kendini otomatik ayarlayarak fotoğrafı çeker.

Diyafram öncelikli pozlama, alan derinliğinin efektif kullanılmasını sağlar. Diyafram öncelikli pozlamayı seçmek için kullanıcıların diyafram açıklığını seçmesi gerekiyor. İki fotoğraf aynı fotoğrafın karesine “çoklu pozlama” ile koyulur.

Enstantane öncelikli pozlamadaysa hareket eden nesneler, bulanık ve daha saydam şekilde çekilir. Enstantane öncelikli pozlama, pan tekniği için genellikle kullanılıyor. Enstantane öncelikli pozlama; doğa, spor, belgesel ve aksiyon çekimlerinde çoğunlukla tercih ediliyor.

Enstantane öncelikli pozlamayı kullanılmak için öncelikle deklanşör hızını ayarlamak gerekiyor. Deklanşör hızının 1/250-30 saniye arasında olması başarılı çekimlere imza atılmasını sağlar.

Aynı zamanda Polaroid I-2, 2.5 m menzile sahiptir. Bu sebeple nesneleri yeterli ışıkta çekmek için nesnelere yakın şekilde çekimi gerçekleştirmek gerekiyor. Kameranın üst tarafında 2.5 mm’lik harici flaş senkronizasyon portu bulunuyor.

Polaroid’ın yeni fotoğraf makinesinin en önemli özelliği, keskin fotoğraflar çekmesidir. Retro tarzı fotoğraf severler için Polaroid I-2 çok iyi bir seçenektir. Makine, USB Tip-C üzerinden şarj edilebiliyor.

15 pakete kadar çekim gerçekleştiren lityum-iyon pile sahiptir. Fotoğraf makine, 3 metre kadar da flaştan oluşuyor. i-Type, SX-70 ve 600 filmlerini destekleyen fotoğraf makinesi, 49 mm filtre yuvasıyla opsiyonel filtrelere de sahiptir.

Polaroid’in bahsedilen fotoğraf makinesine film yerleştirmek çok kolaydır. Makinenin yanındaki kaydırmalı tuşla lens altında yer alan film kapağı açılır. Filmin koyulduğu sisteme yeni filmler yerleştirilerek geri itilir. Filmleri, makine otomatik algılar.

Polaroid I-2 Fiyatı

Polaroid I-2; portre, sokak ve gündelik fotoğraf çekimlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Tüm kullanışlı teknik özelliklerinin yanında bu fotoğraf makinesi bir mobil uygulamaya da sahiptir.

Fotoğraf makinesi, Bluetooth’la kolayca bağlanarak o anda uygulama üzerinden ayarlar yapılabilir. Polaroid’in bu yeni fotoğraf makinesinin fiyatı, 24.889 TL’dir.