PlayStation Store Yaz İndirimi Başlıyor: Tarih Açıklandı!
Oyun platformu PlayStation, bu sene düzenleyeceği yaz indirimleri kampanyasının tarihini açıkladı. İşte detaylar!
Oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyun platformları arasında yer alan PlayStation, klasikleşen yaz indirimleri kampanyasının hangi tarihte kullanıma sunulacağını açıkladı.
Yaz İndirimleri Yakında Başlıyor
Sony, birbirinden özel indirimli oyunlar sunacağı kampanyayı 19 Temmuz’da başlatacak. Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen etkinliğin içerisinde birçok kaliteli oyunun yer alması bekleniyor.
Oyunseverler tarafından en çok beklenilen PS5 ve PS4'e gelecek indirimler kullanıcılarda şimdiden heyecan yaratmaya başladı.
Oyun platformunun yaz indirimleri için belirlediği bir aylık süre sonunda kampanyaya dahil olan oyunlar süre bitiminde kaldırılacak bu yüzden tarihleri iyi takip etmeniz öneririz. Yaz indirimleri başlangıcıından yaklaşık bir ay sonra 16 Ağustos’ta sona erecek.
PlayStation 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
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